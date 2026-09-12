O femeie de 54 de ani a născut o fetiță dintr-un embrion congelat timp de 22 de ani. De ce a luat această decizie

O femeie de 54 de ani din Grecia a devenit mamă după ce a folosit un embrion congelat în urmă cu 22 de ani, în cadrul unei proceduri de fertilizare in vitro. Decizia a fost luată după ce singurul ei fiu a murit într-un accident rutier, la doar 21 de ani.

O femeie de 54 de ani a născut o fetiță dintr-un embrion congelat timp de 22 de ani. Foto: greekradiofl.com

Christina Rapti-Tzelepi și soțul ei, Constantinos Raptis, au apelat la fertilizare in vitro în 2004, iar în urma procedurii s-a născut fiul lor, Giorgos. Tânărul a murit anul trecut, iar tragedia i-a determinat pe cei doi să folosească embrionii rămași congelați din timpul tratamentului, notează The Washigton Post.

Procedura a trebuit realizată rapid, deoarece legislația din Grecia stabilește vârsta de 54 de ani ca limită pentru femeile care pot urma proceduri de fertilizare in vitro. Femeia mai avea aproximativ două luni și jumătate pentru a obține aprobările și a face transferul embrionar.

„Am avut la dispoziție doar două luni și jumătate. A fost stresant, dar cu putere interioară și cu medicul nostru și întreaga sa echipă alături, am reușit să depășim fiecare obstacol”, a spus Christina.

Transferul embrionar a fost un succes, iar sarcina a evoluat fără complicații majore. Fetița s-a născut miercuri, la Atena, cu o greutate de 3,49 kilograme.

Părinții au numit-o Georgia, în memoria fiului lor, Giorgos.

„Am decis să-i mai dăm vieții o șansă, să facem un nou început, să aducem o nouă viață în casa noastră și să continuăm povestea familiei noastre”, a spus femeia.

Embrionul fusese congelat timp de mai bine de 22 de ani, o perioadă neobișnuit de lungă. Anul trecut, un cuplu din Ohio a avut un copil provenit dintr-un embrion congelat timp de peste 30 de ani, într-un caz recunoscut de Guinness World Records.

Dr. Kostas Pantos, medicul care a urmărit procedura, consideră că limita de vârstă din Grecia ar trebui revizuită.

„Legea este foarte strictă: 54 de ani plus o zi nu este permis. Poate că a venit momentul să se schimbe”, a declarat medicul.

Tatăl fetiței, Constantinos Raptis, în vârstă de 60 de ani, a spus că îi este recunoscător medicului pentru că a ajutat familia să treacă peste perioada dificilă.

„Ne-a luat de mână și ne-a scos din cel mai adânc întuneric. Am ieșit din acel întuneric și cred că acum avem multe motive pentru care să trăim”, a spus el.