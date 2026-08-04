Încep înscrierile pentru finanțarea fertilizării in vitro. Cine poate beneficia și ce documente sunt necesare

Cuplurile și femeile singure care au nevoie de fertilizare in vitro se pot înscrie, începând cu 17 august, în programul prin care statul acordă sprijin financiar pentru aceste proceduri. Dosarele se depun exclusiv online, iar beneficiarii trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate prevăzute de lege.

Ministerul Muncii a anunțat că sesiunea de înscrieri se va desfășura în perioada 17 august 2026, ora 10.00 – 15 noiembrie 2026, iar dosarele vor putea fi depuse exclusiv prin intermediul platformei https://up-comunitate.ro/, care va deveni activă la data deschiderii înscrierilor.

Pot solicita sprijin financiar cuplurile căsătorite sau necăsătorite, precum și femeile singure, dacă îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de normele metodologice.

Cine poate beneficia

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Cel puțin unul dintre membrii cuplului sau femeia singură trebuie să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România. De asemenea, solicitanții trebuie să fie asigurați în sistemul public de sănătate.

Procedurile medicale trebuie efectuate într-o unitate sanitară din România, publică sau privată, care este parteneră în program și acreditată pentru efectuarea tratamentelor de reproducere umană asistată.

În cazul femeilor, vârsta trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii.

Ministerul precizează că toate aceste condiții trebuie îndeplinite simultan.

Nu pot depune dosar persoanele care au beneficiat, în cursul acestui an, de sprijin financiar prin alte programe similare derulate de autorități sau instituții publice.

În cazul beneficiarilor ediției anterioare, înscrierea este posibilă numai după finalizarea procesului de decontare aferent voucherelor utilizate, decont care trebuie să fie înregistrat și validat în platforma digitală.

Pe întreaga perioadă de implementare a programului, între 2026 și 2030, aceeași persoană eligibilă poate beneficia de sprijin financiar de cel mult trei ori.

Ce documente sunt necesare

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

cererea de înscriere;

declarația pe propria răspundere;

documentul de indicație pentru procedura de reproducere umană asistată, eliberat de un medic specialist obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității și reproducere umană asistată, emis cu cel mult 60 de zile înainte de depunerea dosarului;

acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

copii ale cărților de identitate ale solicitanților, certificate „conform cu originalul” și semnate;

adeverințe care atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Anexele pot fi semnate fie olograf, fie cu semnătură electronică calificată. În cazul cuplurilor, declarația pe propria răspundere și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie completate și semnate separat de fiecare partener.

Unde pot fi găsite informațiile

Normele metodologice, formularele necesare și informațiile actualizate privind programul sunt disponibile pe site-ul Ministerului Muncii, la secțiunea dedicată programului de susținere a natalității.

Pentru informații suplimentare, solicitanții pot transmite întrebări prin platforma de petiții online a ministerului sau pot apela telefonic instituția, de luni până joi, între orele 8.00 și 16.30, iar vineri între 8.00 și 14.00.