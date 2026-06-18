A murit Bogdan Marinescu, fost ministru al Sănătății și director al Maternității Giulești

Bogdan Marinescu, medic ginecolog, fost ministru al Sănătății și fost director al Maternității Giulești, a murit la vârsta de 81 de ani. Anunțul a fost făcut de Colegiul Medicilor din Municipiul București.

Marinescu a ocupat funcția de ministru al Sănătății în perioada iunie 1990 - octombrie 1991. Ulterior, a avut și o carieră politică, fiind deputat în legislatura 1992–1996 și senator între 1996 și 2000.

De-a lungul carierei sale medicale, a fost implicat în dezvoltarea procedurilor de reproducere asistată în România și a condus Maternitatea „Prof. Dr. Panait Sârbu” (Giulești) din București.

Cazul Adriana Iliescu

Bogdan Marinescu a devenit cunoscut și la nivel internațional în 2005, după cazul Adrianei Iliescu, care a născut la vârsta de 66 de ani în urma unui tratament de fertilitate. La momentul respectiv, presa internațională a relatat pe larg despre nașterea considerată atunci una dintre cele mai târzii din lume.

Marinescu a fost medicul care a coordonat procedura și a susținut că starea de sănătate a pacientei permitea ducerea sarcinii la termen.

Dosar după incendiul de la Giulești

Numele său a fost asociat și cu incendiul produs în august 2010 la Maternitatea Giulești, în urma căruia șase nou-născuți au murit, iar alți cinci au fost răniți.

La scurt timp după tragedie, procurorii au anunțat începerea urmăririi penale împotriva lui Bogdan Marinescu, care ocupa funcția de manager al spitalului, pentru neglijență în serviciu și neluarea măsurilor legale privind sănătatea și securitatea în muncă.

Anchetatorii susțineau atunci că în cadrul unității medicale nu fusese înființat serviciul intern de prevenire și protecție, structură care avea atribuții inclusiv în identificarea riscurilor de natură electrică.