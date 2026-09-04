 O femeie de 45 de ani, răpită și aruncată de pe un pod de fostul iubit. A cerut ajutor din portbagajul mașinii, dar poliția a ajuns prea târziu | adevarul.ro
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Video O femeie de 45 de ani, răpită și aruncată de pe un pod de fostul iubit. A cerut ajutor din portbagajul mașinii, dar poliția a ajuns prea târziu

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O femeie de 45 de ani a încercat să-și salveze viața după ce fostul iubit ar fi răpit-o și ar fi închis-o în portbagajul mașinii. Lorena Isceri a reușit să sune la serviciul de urgență, însă bărbatul i-a luat telefonul și a aruncat-o de pe un pod de pe autostrada A1, în apropiere de Florența. Polițiștii au reușit să-i localizeze telefonul, dar au ajuns prea târziu.

Lorena Isceri a fost ucisă de fostul partener
Lorena Isceri a fost ucisă de fostul partener Foto: sursa: FB

Potrivit informațiilor relatate de presa italiană, tragedia s-a produs joi, în zona Rifredi din Florența. Lorena Isceri a fost răpită de fostul său iubit, Federico Vella, în vârstă de 38 de ani. Femeia a fost forțată să intre în portbagajul mașinii, iar bărbatul a pornit apoi spre autostrada A1. Ea lucra în domeniul veterinar. 

A reușit să ceară ajutor din portbagaj

În timp ce se afla închisă în portbagaj, femeia a reușit să sune la serviciul de urgență. Le-a spus operatorilor că a fost răpită. Autoritățile au urmărit semnalul telefonului, însă situația a evoluat rapid.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a oprit mașina pe autostrada A1, i-a luat telefonul și a aruncat-o pe de pe un pod. Ulterior, s-a aruncat și el.

Polițiștii au ajuns la fața locului după ce au urmărit semnalul telefonului, însă nu au mai reușit să împiedice tragedia. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact circumstanțele morții și verifică inclusiv dacă femeia a fost ucisă înainte de a fi aruncată de pe pod.

„Era foarte speriată”

Mama Lorenei Isceri a declarat că ultima dată vorbise cu fiica sa joi dimineață. Femeia a spus că aceasta părea să fie bine în acel moment.

Întrebată despre relația dintre Lorena și Federico Vella, mama victimei a mărturisit că fiica sa îi vorbise despre fostul iubit și că era „foarte speriată”.

Cazul Lorenei Isceri este considerat al șaptelea presupus femicid înregistrat în Italia de la 15 august, sărbătoarea națională Ferragosto.

Datele Ministerului italian de Interne arată o tendință descendentă a numărului de femicide în primele șase luni ale anului 2026.

Potrivit cifrelor centralizate, până la 8 august, 40 de femei au fost ucise în Italia de la începutul anului. După 15 august însă, alte șapte femei, inclusiv Lorena Isceri, au fost ucise de partenerul actual sau de un fost partener.

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