O tânără din București, salvată din mâinile iubitului agresiv de un agent de pază al unui magazin

O tânără de 22 de ani din București a fost salvată de un agent de pază dintr-un complex comercial, după ce ar fi fost agresată de iubit timp de mai multe ore și ținută împotriva voinței sale, potrivit anchetatorilor.

Agresorul, un tânăr de 21 de ani, a fost pus sub acuzare de procurorii din București pentru tentativă de omor și lipsire de libertate în mod ilegal, după un episod violent în care și-ar fi agresat concubina, o femeie de 22 de ani, în locuința acestuia din Sectorul 3.

Cazul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, iar inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore. Procurorii au sesizat instanța cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„Procurorii au reţinut, în esenţă, următoarea situaţie de fapt: În cursul zilei de 25.04.2026, aflându-se în locuinţa sa situată în Bucureşti, sectorul 3, inculpatul a exercitat asupra concubinei sale (o femeie în vârstă de 22 de ani) acte repetate de violenţă fizică, lovind-o cu pumnii, picioarele şi cu un obiect contondent din lemn în zone vitale ale corpului. Potrivit documentelor medicale, persoana vătămată a suferit leziuni traumatice constând în policontuzii prin loviri repetate cu corp dur, fractură de arc costal drept, pneumotorax drept şi contuzie forte a mâinii drepte, leziuni care au impus intervenţie chirurgicală. Ulterior agresiunii, inculpatul i-a luat persoanei vătămate telefonul mobil şi i-a restricţionat libertatea de mişcare, împiedicând-o să părăsească locuinţa sau să solicite ajutor, menţinând-o în această stare până la data de 26.04.2026”, se arată în comunicatul Parchetului.

Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi reușit să solicite ajutor în momentul în care a mers, însoțită de agresor, într-un complex comercial din București. Acolo, aceasta a alertat un agent de securitate, care a anunțat poliția și un echipaj medical.

În tot acest timp, victima ar fi suferit dureri intense și dificultăți respiratorii, necesitând ulterior îngrijiri medicale și intervenție chirurgicală.

Dosarul vizează infracțiuni de violență în familie în forma tentativei de omor și lipsire de libertate în mod ilegal. Procurorii urmează să stabilească măsurile preventive în fața judecătorului de drepturi și libertăți.

Cazul vine în contextul în care autoritățile atrag atenția asupra fenomenului violenței domestice, în condițiile în care au fost recent înăsprite măsurile legislative pentru prevenirea și combaterea acestor fapte.

Joi, preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului, apreciind că este „un pas deosebit de important către conştientizarea cauzelor abuzurilor şi violenţei îndreptate împotriva femeilor”. În plus, preşedintele apreciază că violenţa împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare şi degradante comportamente şi a fost prea timp ignorată.