 Un castel medieval de 800 de ani se vinde cu un euro. Cumpărătorul trebuie să investească 20 de milioane | adevarul.ro
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Video Un castel medieval de 800 de ani se vinde cu un euro. Cumpărătorul trebuie să investească 20 de milioane

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Un castel medieval vechi de aproape 800 de ani este scos la vânzare în Germania pentru prețul simbolic de un euro. Monumentul are turnuri de aproape 30 de metri înălțime, un șanț de apărare și o istorie legată de o celebră operă literară. Oferta ascunde, însă, o provocare financiară uriașă: restaurarea ar putea costa aproximativ 20 de milioane de euro.

Castelul care se vinde cu un euro: are aproape 800 de ani și turnuri de 30 de metri
Castelul care se vinde cu un euro: are aproape 800 de ani și turnuri de 30 de metri Foto: Kristina Hoffmann/FB

Castelul Schnaditz (Schloss Schnaditz) se află în satul Schnaditz, în apropiere de orașul Bad Düben, în landul Saxonia, din estul Germaniei. Construit în jurul anului 1237 pentru familia nobiliară von Schnaditz, ansamblul a trecut prin numeroase transformări de-a lungul secolelor, potrivit Castles and families.

Autoritățile locale încearcă să găsească un investitor dispus să preia clădirea și să o salveze de la degradare. Oferta neobișnuită a fost prezentată de postul public german MDR pe 6 noiembrie 2026.

„Mi-aș dori ca acest castel să fie salvat. Clădirea este importantă pentru regiune și pentru Saxonia în ansamblu”, a declarat Matthias Mieth, în vârstă de 64 de ani, reprezentant al administrației locale, pentru publicația germană Bild.

Acesta a recunoscut că monumentul nu mai arată prea bine la exterior și că sunt necesare numeroase lucrări. 

Un castel medieval cu turnuri de aproape 30 de metri

Construcția are o structură neregulată, formată din trei aripi, dezvoltată de-a lungul mai multor secole, prin extinderi și modificări care au continuat până în secolul al XIX-lea.

Ansamblul păstrează elemente importante ale arhitecturii defensive medievale. Un turn principal, înalt de 29 de metri, domină clădirea, alături de un turn de scară de 18,5 metri. Inițial, castelul era înconjurat de un șanț cu apă.

În 1794, lângă monument a fost amenajat și un parc peisagistic în stil englezesc, care poate fi achiziționat separat de castel.

Schloss Schnaditz are și o legătură cu literatura germană. Istoria locului este asociată cu negustorul de cai Hans Kohlhase și nobilul Günther von Zaschnitz. Evenimentele respective au constituit o parte din fundalul istoric al nuvelei „Michael Kohlhaas”, publicată de Heinrich von Kleist în 1810.

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Castelul are nevoie de lucrări ample de renovare
Castelul are nevoie de lucrări ample de renovare Foto: Kristina Hoffmann/FB

Castelul este abandonat din 1992

După cel de-Al Doilea Război Mondial, clădirea a fost folosită în mai multe scopuri, găzduind inclusiv birouri ale administrației locale și o grădiniță.

În 1992, instituțiile au părăsit castelul, iar acesta a rămas nefolosit de atunci. Între 2000 și 2007, autoritățile au efectuat lucrări de consolidare pentru a preveni degradarea construcției. Au fost vizate turnul de colț și aripile de sud și de est.

În ciuda intervențiilor, monumentul istoric are nevoie în continuare de o renovare amplă și costisitoare.

Prețul de un euro reprezintă doar o sumă simbolică și nu reflectă valoarea investiției necesare pentru salvarea castelului. Potrivit MDR, lucrările de restaurare ar putea ajunge la aproximativ 20 de milioane de euro.

Viitorul proprietar va trebui să țină cont și de statutul de monument istoric protejat al clădirii. Orice intervenție asupra construcției va necesita respectarea normelor de conservare a patrimoniului și colaborarea cu autoritățile competente.

Printre variantele luate în calcul pentru viitorul castelului se numără transformarea acestuia într-un hotel cu tematică medievală sau amenajarea unui complex care să combine serviciile de cazare cu activitățile culturale.

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