Video Se vinde Palatul Bragadiru, una dintre cele mai impresionante clădiri istorice din Capitală: cât costă colosul cu 110 camere și 43 de băi

Palatul Bragadiru, una dintre cele mai impresionante și bine conservate clădiri istorice din București, a fost scos din nou la vânzare de o casă de licitații, revenind în atenția pieței imobiliare de lux după mai multe tentative similare în ultimii ani.

Palatul Bragadiru se vinde pentru 12,5 milioane de euro, separat de grădină. Întregul ansamblu, cu terenul de 16.491 de metri pătrați, este listat la 25 de milioane de euro.

„Este o construcție impresionantă, atât prin mărime, cât și prin arhitectură și decorațiuni, cu o atenție deosebită acordată detaliilor: scări în spirală în stil Normand, stucaturi, statui inserate în fațadă, oglinzi venețiene și balcoane în stil Victorian. Palatul Bragadiru rămâne până în prezent, una dintre cele mai impunătoare construcții ale Bucureștiului interbelic”, explică agentul imobiliar care are proprietatea în portofoliu în anunțului de vânzare publicat pe Imobiliare.ro.

Ridicat la finalul secolului al XIX-lea de industriașul Dumitru Marinescu Bragadiru, fondatorul uneia dintre cele mai mari fabrici de bere din România, palatul a fost conceput nu ca reședință privată, ci ca spațiu de recreere pentru angajați.â

Proiectul a fost realizat în 1894 de arhitectul austriac Anton Shuckerl, iar construcția a fost finalizată în jurul anului 1905.

Clădirea impresionează și astăzi prin dimensiuni și detalii arhitecturale: peste 110 camere, 43 de băi, scări în spirală în stil normand, stucaturi elaborate, statui pe fațadă, oglinzi venețiene și balcoane în stil victorian. Ansamblul include o sală de bal spectaculoasă, bibliotecă, spații comerciale și zone de recreere, precum și o grădină de vară.

În perioada interbelică, palatul a fost un important centru social și cultural, funcționând ca berărie, sală de spectacole și loc de evenimente pentru comunitatea muncitorilor din jurul fabricii Bragadiru.

După instaurarea regimului comunist, proprietatea a fost naționalizată în 1948 și transformată în Casa de Cultură „Lenin”, funcționând astfel până în 1989.

Ulterior, clădirea a intrat într-o perioadă de degradare, fiind readusă în circuit abia după retrocedarea din 2003 către moștenitorii familiei Bragadiru, care au inițiat lucrări de restaurare.

Pe piața imobiliară: prețuri în scădere față de anii anteriori

Palatul a mai fost scos la vânzare și în trecut. În 2022, proprietatea era listată la aproximativ 26 de milioane de euro, cu vânzare separată pentru palat și grădină. În 2024, prețul pentru întregul ansamblu a fost ajustat la circa 25 de milioane de euro, menținându-se la acest nivel și în actuala ofertă.

Astăzi, monumentul este promovat ca o proprietate de patrimoniu cu destinație exclusivistă, potrivită pentru evenimente private, recepții și activități corporate, continuând tradiția sa de spațiu social de prestigiu.