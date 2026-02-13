search
Nouă persoane, inclusiv doi angajați ai Luvru, anchetate pentru fraudă cu bilete de 10 milioane de euro

0
0
Publicat:

Autoritățile franceze anchetează o presupusă schemă de fraudă cu bilete în valoare de 10 milioane de euro la Muzeul Luvru din Paris. Până acum, nouă persoane au fost reținute, printre care doi angajați ai muzeului.

Muzeul Luvru/FOTO: Profimedia
Muzeul Luvru/FOTO: Profimedia

„Pe baza informațiilor disponibile pentru muzeu, suspectăm existența unei rețele care organizează fraude la scară largă”, a declarat un purtător de cuvânt al Luvrului pentru Agence France-Presse, scrie The Guardian.

Muzeul a raportat poliției presupusa escrocherie, ceea ce a dus la arestări. Printre cei reținuți se numără doi angajați, mai mulți ghizi turistici și o persoană suspectată a fi „creierul” rețelei, potrivit parchetului din Paris.

Această presupusă fraudă cu bilete vine după mai multe probleme recente pentru Luvru. În 19 octombrie, o bandă a jefuit muzeul în plină zi, intrând printr-o fereastră și furând bijuterii regale franceze în valoare estimată la 88 de milioane de euro.

Toată operațiunea a durat doar șapte minute, înainte să fugă cu scuterele. Patru persoane au fost arestate și sunt sub investigație, dar bijuteriile nu au fost recuperate.

Muzeul a declarat că se confruntă cu o creștere a fraudelor de tip „ticketing” și a implementat un plan anti-fraudă structurat, în colaborare cu personalul și poliția.

Cum opera gruparea

Autoritățile franceze au demascat o schemă de fraudă masivă la Muzeul Luvru, estimată la 10 milioane de euro, care s-ar fi desfășurat pe parcursul ultimului deceniu.

Ancheta, sprijinită de interceptări telefonice și supraveghere, a scos la iveală că o rețea de ghizi refoloseau aceleași bilete de mai multe ori pentru grupuri diferite de turiști, introducând ilegal până la 20 de grupuri pe zi.

Mecanismul implica divizarea grupurilor pentru a evita taxele obligatorii și coruperea unor angajați din interiorul muzeului, care primeau bani cash pentru a ignora verificările biletelor.

În prezent, nouă persoane au fost reținute, printre care și doi salariați ai instituției, sub acuzații grave de fraudă organizată, spălare de bani, corupție și utilizare de documente falsificate.

Se crede că suspecții au investit o parte din bani în imobiliare în Franța și Dubai. Autoritățile au confiscat peste 957.000 de euro în numerar, inclusiv 67.000 de euro în valută străină, precum și 486.000 de euro din conturi bancare.

În ultimele luni, sindicatele muzeului Luvrul au organizat mai multe greve, cerând renovări urgente, creșteri de personal și protestând față de majorarea prețului biletelor pentru turiștii din afara UE, inclusiv britanici, americani și chinezi.

