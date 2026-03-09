search
Luni, 9 Martie 2026
Expertul în securitate George Scutaru, la „Interviurile Adevărul”

Video Un robot a realizat o operație rară la un spital din Capitală. Ministrul Sănătății anunță că va finanța chirurgia robotică printr-un program special

Publicat:

Ministrul Sănătății anunță că, începând de luna aceasta, vor exista bani de la minister pentru astfel de intervenții chirurgicale cu roboți.

Intervenția a avut loc la Spitalul Foișor FOTO: Facebook/Spitalul Foișor
Intervenție chirurgicală rară la Spitalul Foișor din București: o dublă protezare de șold în aceeași operație la o pacientă din România. 

Femeie, în vârstă de 61 de ani, suferă de coxartroză severă și nu credea că va mai putea merge normal vreodată, fiind refuzată de alte spitale din cauza complexității cazului său.

Ea a ajuns dependentă de un scaun cu rotile pentru că nu mai putea să meargă.

”Dificultatea operației în cazul operat de medicii de la Spitalul Foișor a constat în faptul că, din cauza bolii, picioarele pacientei nu mai erau egale, de aceea, fixarea protezelor a trebuit să fie făcută în cadrul aceleiași intervenții. Robotul chirurgical a fost esențial pentru acest pas, deoarece a poziționat fără eroare implantul de șold”, potrivit Digi24.

Potrivit medicilor, avantajele chirurgiei robotice sunt multiple iar recuperarea este mult mai ușoară, astfel încât pacienta poate merge chiar de a doua zi.

În România, deși există 21 de roboți în 16 spitale publice, se operează foarte puțin cu roboți, întrucât spitalele nu au fonduri iar Casa de Asigurări decontează o sumă prea mică.

Costurile unei intervenții robotice sunt și cu sute sau mii de euro mai mari față de o operație clasică.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății a anunță că va finanța chirurgia robotică printr-un program special.

„Estimez că, începând din luna martie, spitalele publice vor primi fonduri direct de la Ministerul Sănătății pentru intervențiile chirurgicale asistate robotic”, a declarat Alexandru Rogobete.

