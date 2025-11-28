Prețul biletelor la Muzeul Luvru, majorate cu 45% pentru vizitatorii din afara Uniunii Europene

Prețul biletelor pentru Muzeul Luvru din Paris va crește cu 45% pentru majoritatea vizitatorilor din afara Uniunii Europene, a decis joi consiliul de administrație al muzeului.

De la începutul anului viitor, turiști din țări precum SUA, Marea Britanie și China vor trebui să plătească 32 de euro pentru a intra în muzeu, o creștere de preț care se așteaptă să aducă milioane de euro anual pentru a finanța renovarea celebrei galerii. Practic, începând cu 14 ianuarie, vizitatorii vor plăti o taxă suplimentară de 10 euro pentru a intra în cel mai vizitat muzeu din lume.

Securitatea și managementul muzeului au fost criticate după jaful din octombrie, când o bandă de patru persoane a furat bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro, scrie BBC.

Un audit oficial al muzeului, publicat la scurt timp după jaf, a evidențiat sistemele de securitate inadecvate și infrastructura învechită ale instituției.

Luvru a primit aproape 9 milioane de vizitatori anul trecut, majoritatea provenind din străinătate. Potrivit muzeului, peste o zecime dintre vizitatori sunt din SUA și aproximativ 6% din China.

De mult timp se solicită îmbunătățirea capacității muzeului de a găzdui mulțimile, vizitatorii plângându-se adesea de galeriile aglomerate și cozile lungi.

În ianuarie, președintele francez Emmanuel Macron și Luvru au anunțat îmbunătățiri ale muzeului și au sugerat creșterea taxelor pentru rezidenții din afara UE în 2026.

Macron a mai spus că Mona Lisa va fi mutată într-un nou spațiu pentru a face față supraaglomerării.

Majoritatea celor 30.000 de vizitatori zilnici ai Luvrului se înghesuie să vadă capodopera lui Leonardo da Vinci. Mulțimile se înghesuie în Salle des États - galeria în care este expusă Mona Lisa - lăsând fiecărui vizitator doar câteva momente pentru a admira tabloul și a face o fotografie.

Luvru va renova și alte zone ale muzeului și va adăuga noi facilități, precum toalete și restaurante - modernizări care se estimează că vor costa câteva sute de milioane de euro.

La începutul acestei luni, Luvru a anunțat închiderea unei galerii care expunea ceramică greacă din cauza unor probleme structurale.

Ancheta care a urmat jafului din octombrie a descoperit că muzeul cheltuise mult mai mult pe achiziționarea de noi opere de artă, dar mult mai puțin pe întreținere și restaurare.