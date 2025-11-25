Încă patru persoane arestate în legătură cu jaful spectaculos de la Luvru: bijuterii regale evaluate la 88 de milioane de euro, furate în doar șapte minute

Patru persoane au fost arestate în Franța în legătură cu jaful de la Luvru, în care bijuterii de coroană evaluate la 88 de milioane de euro au fost sustrase luna trecută, au anunțat autoritățile. Printre cei reținuți se află și presupusul ultim membru al bandei de patru persoane care a pătruns în muzeu.

„Este vorba despre doi bărbați, în vârstă de 38 și 39 de ani, și două femei, de 31 și 40 de ani, toți din regiunea Parisului”, a declarat procurorul din Paris, Laure Beccuau.

Suspectul, care are antecedente penale, a fost reținut de ofițerii echipei anti-bande și se confruntă cu acuzații de furt organizat și conspirație criminală. El era legat de ceilalți trei membri ai bandei, deja arestați și sub investigație oficială, toți provenind din suburbia Aubervilliers, potrivit theguardian.

Jaful a avut loc la data din 19 octombrie, în Galeria Apollo a muzeului. Hoții au parcat un camion furat în fața Luvru, au folosit o scară extensibilă și un lift de marfă pentru a pătrunde printr-o fereastră de la etajul întâi și au spart două vitrine de sticlă. Operațiunea a durat mai puțin de șapte minute, iar fuga a fost realizată pe scutere.

Printre bijuteriile furate se numără un colier cu smarald și diamante oferit de Napoleon Bonaparte soției sale, Marie Louise, și o tiară împodobită cu 212 perle și aproape 2.000 de diamante, care a aparținut soției lui Napoleon III, împărăteasa Eugénie.

Până în prezent, bijuteriile nu au fost recuperate.

Analizele ADN realizate pe obiectele lăsate la fața locului – mănuși, vestă reflectorizantă și tăietoare de discuri – au condus la arestarea primilor doi suspecți, Ayed G și Abdoulaye N., și a unui al treilea, Slimane K, care a condus unul dintre scutere.

Se crede că unul dintre cei reținuți marți, 25 noiembrie, este al doilea șofer al bandei.