CAB respinge cererile lui Călin Georgescu în dosarul privind acțiuni împotriva ordinii constituționale, în care este vizat și Horațiu Potra

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a respins, luni, 9 martie, mai multe cereri şi excepţii ridicate de fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, în dosarul în care este acuzat alături de gruparea mercenarului Horaţiu Potra de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

„Respinge ca nefondate celelalte cereri şi excepţii formulate în procedura de cameră preliminară de către inculpaţii Lup Ioan, Hauptman Manfred-Ioan, Borişca Cristian-Sergiu, Comiza Adrian-Inocenţiu, Dragoman Vasile-Leonard, Lechinţan Traian, Mureşan Ovidiu-Claudiu, Panţa Dan-Cristian, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu-Marian, Dărăbanţ Matei, Aniţei Iulian, Goloşoiu Mihail-Alex, Apahidean Marius-Samuel, Szanto Daniel, Moldovan Dionisie, Lascu Bogdan-Florin, Georgescu Călin, Potra Horaţiu, Potra Dorian, Potra Alexandru-Cosmin şi Lup Andrei-Florin”, se arată în decizie, potrivit Agerpres.

Pe de altă parte, instanţa a exclus mai multe declaraţii, date iniţial în calitate de martori la Parchet de către o parte dintre inculpaţi.

Instanța a constatat că declarațiile date ca martori de mai mulți inculpați sunt nule, deoarece le-a fost încălcat dreptul la tăcere și la neautoincriminare.

Judecătorii au decis excluderea acestor declarații din materialul probator, inclusiv a înregistrărilor audio ale audierilor și a mediilor pe care acestea sunt stocate. De asemenea, instanța a dispus eliminarea din rechizitoriu a redării declarațiilor și a oricăror referiri la acestea.

În acest caz, Parchetul General are termen cinci zile să anunţe dacă menţin decizia de trimitere în judecată sau solicită ca dosarul să revină la procurori.

„În temeiul art. 345 alin. 3 Cod procedură penală, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, procurorul va comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea pronunţată conform art. 346 Cod procedură penală”, se spune în decizie.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General în acest al doilea dosar pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată (două acte materiale), alături de Horaţiu Potra şi 20 de mercenari din gruparea acestuia.

Dosarul se află în faza de cameră preliminară, în care judecătorii analizează probele strânse de procurori şi soluţionează cererile inculpaţilor.

Procurorii susţin că mercenarii lui Potra urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale.