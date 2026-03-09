Articol publicitar

Tratamentul de canal la microscop: cum ajută tehnologia modernă la salvarea dintelui pe termen lung

Tratamentul endodontic, cunoscut de pacienți drept „tratament de canal”, este una dintre cele mai frecvente proceduri stomatologice prin care poate fi salvat un dinte afectat de carii profunde, infecții sau traumatisme.

În ultimii ani, utilizarea microscopului operator dentar a schimbat semnificativ modul în care acest tip de tratament este realizat, crescând precizia intervenției și șansele de succes pe termen lung. Tot mai multe clinici specializate au integrat această tehnologie ca standard de lucru în tratamentele endodontice.

Ce este tratamentul endodontic și când devine necesar

Tratamentul de canal presupune îndepărtarea țesutului inflamat sau infectat din interiorul dintelui, curățarea, dezinfectarea și sigilarea canalelor radiculare. Intervenția devine necesară atunci când infecția ajunge la nivelul nervului, cel mai adesea din cauza unei carii netratate la timp sau a unui traumatism.

Durerea intensă, sensibilitatea persistentă sau inflamația sunt, de obicei, semnele care îi determină pe pacienți să ajungă la medic”, explică dr. Ștefan Jitaru, medic stomatolog în cadrul clinicii MB Dental, cu practică axată pe endodonție și unul dintre primii promotori ai utilizării microscopului operator dentar în Cluj, de peste 15 ani.

Una dintre cele mai răspândite temeri rămâne asocierea tratamentului de canal cu durerea. În realitate, procedurile moderne se desfășoară sub anestezie eficientă, iar disconfortul este, de regulă, redus.

Limitele tratamentului clasic, fără microscop

În forma sa clasică, tratamentul de canal se bazează pe o vizualizare limitată a interiorului dintelui. Sistemul de canale radiculare este extrem de fin și variabil, iar fără magnificare, anumite detalii pot fi ușor omise.

„Canale suplimentare, calcificări sau microfisuri pot rămâne nedetectate fără o vizualizare adecvată, ceea ce influențează direct succesul tratamentului”, explică dr. Jitaru.

Un exemplu frecvent este canalul MB2, al doilea canal mezio-vestibular al molarilor superiori. Studiile arată că rata de identificare a acestuia este de aproximativ 17% fără magnificare și depășește 70% atunci când este utilizat microscopul operator dentar.

Curățarea incompletă a canalelor, neidentificarea tuturor structurilor anatomice sau sigilarea deficitară se numără printre cele mai frecvente cauze ale eșecului unui tratament endodontic.

Ce este microscopul operator dentar și ce schimbă în practică

Microscopul operator dentar este un echipament optic care oferă mărire controlată și iluminare directă a câmpului operator. În endodonție, acesta permite vizualizarea detaliată a interiorului dintelui, astfel încât fiecare etapă a procedurii să poată fi verificată cu precizie.

„Microscopul schimbă fundamental modul în care medicul vede și tratează dintele. Practic, lucrezi cu un nivel de detaliu imposibil de atins cu ochiul liber”, explică dr. Ștefan Jitaru.

Această abordare permite tratamente mai conservatoare, cu îndepărtarea minimă a țesutului dentar sănătos și un control mai bun asupra fiecărei manopere.

Când devine microscopul esențial

Utilizarea microscopului operator dentar este deosebit de importantă în cazurile complexe: retratamente endodontice, canale calcificate, instrumente fracturate, perforații sau anatomii atipice.

„În retratamente, microscopul ne ajută să identificăm cauza exactă a eșecului inițial și să corectăm problemele apărute”, spune dr. Jitaru, medic stomatolog cu practică axată pe endodonție în cadrul clinicii MB Dental din Cluj.

Datorită acestei tehnologii, numeroși dinți care în trecut ar fi fost extrași pot fi astăzi salvați și menținuți funcționali.

Beneficiile directe pentru pacient

Pentru pacient, principalul avantaj al tratamentului realizat cu microscop este precizia. O curățare și sigilare mai completă a canalelor reduc riscul de reinfecție, iar restaurările realizate ulterior au o durabilitate mai mare.

Analizele sistematice arată rate de succes ale tratamentului endodontic primar cuprinse între 82% și 93%, iar supraviețuirea dinților tratați depășește 90% la 10 ani. O restaurare coronară corect adaptată rămâne un factor esențial pentru menținerea acestor rezultate pe termen lung.

În plus, pacienții raportează, de regulă, un confort bun în timpul procedurii și o recuperare mai rapidă, datorită intervențiilor mai precise și mai puțin invazive.

Microscopul operator dentar în România

La nivel internațional, peste 90% dintre endodontiștii specializați utilizează microscopul operator dentar în practica zilnică. În România, aproximativ 58% dintre medicii stomatologi folosesc o formă de magnificare, iar aproape 28% utilizează microscopul operator dentar, cu o adopție mai mare în centrele universitare și în orașele mari.

Adoptarea acestei tehnologii a fost inițial limitată de costurile ridicate ale echipamentelor, necesitatea unei formări dedicate și schimbarea modului de lucru. Pe măsură ce beneficiile clinice au devenit evidente, tot mai multe centre specializate au integrat microscopul în practica zilnică.

Rolul experienței și al formării continue

MB Dental, clinică din Cluj-Napoca și Târgu-Mureș, este unul dintre centrele care au adoptat timpuriu microscopul operator dentar și l-au integrat ca standard de lucru în tratamentele de canal.

Pe lângă activitatea clinică, echipa este implicată și în formarea profesională a medicilor stomatologi, contribuind la promovarea endodonției moderne și a utilizării corecte a microscopului operator dentar.

Ce ar trebui să știe pacienții înainte de un tratament de canal

Specialiștii recomandă ca pacienții să întrebe dacă tratamentul se realizează cu microscop, ce experiență are medicul în endodonție și cum va fi restaurat dintele după finalizarea tratamentului.

„Restaurarea finală nu este o simplă plombă, ci o etapă esențială pentru succesul pe termen lung”, subliniază dr. Ștefan Jitaru.

Tratamentul de canal realizat cu microscop operator dentar, urmat de o restaurare corect adaptată, poate păstra dintele funcțional pe termen lung. Informația corectă și alegerea unui medic cu experiență rămân factori-cheie pentru un rezultat predictibil și durabil.

image
Destinații spectaculoase din România, ferite de aglomerație: „Recomand cu căldură”. Sunt perfecte pentru o escapadă de weekend
image
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO

image
Cum a rănit-o Andrew pe Meghan în timp ce încă era la Palat. Fostul prinț a fost la fel de grobian și cu Ducesa

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde