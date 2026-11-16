Alertă în Marea Neagră pentru navigatori, după atacurile cu drone. Autoritățile recomandă evitarea unui perimetru considerat periculos

Direcția Hidrografică Maritimă le recomandă comandanților navelor comerciale să își modifice traseele și să ocolească o zonă din largul Deltei Dunării, unde trei ambarcațiuni au fost lovite de drone în decurs de câteva ore. Un aviz emis duminică, 15 noiembrie, semnalează un risc ridicat pentru navigație, însă nu instituie o interdicție de circulație.

Alertă pentru navele comerciale în largul Deltei Dunării. Foto: Direcția Hidrografică Maritimă

Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, a anunțat că instituția a transmis un avertisment prin intermediul Avizului Radio pentru Navigatori nr. 172/2026. Recomandarea vizează zona în care s-au produs atacurile asupra celor trei nave comerciale.

„Direcția Hidrografică Maritimă a emis astăzi avizul radio pentru navigatori nr. 172/2026. Prin acesta se recomandă comandanților navelor comerciale să își planifice rutele astfel încât să evite zona delimitată în aviz, care este în perimetrul vaselor lovite aseară de drone”, a transmis ministrul.

Potrivit oficialului, avertismentul are rol preventiv, iar navele pot traversa în continuare perimetrul respectiv. Autoritățile atrag însă atenția asupra pericolelor generate de obiectele aeriene și plutitoare care vin dinspre nord.

„Navigația în zonă rămâne permisă. Evaluările noastre arată că prezența unor obiecte aeriene și de suprafață venite dinspre nord face ca riscul pentru navigație să fie ridicat într-un perimetru din largul Deltei Dunării”, a precizat Ștefan Radu Oprea.

Avizul Direcției Hidrografice Maritime stabilește că, începând cu 15 noiembrie 2026 și până la emiterea unei noi informări, un anumit raion trebuie considerat periculos pentru navigație din cauza prezenței unor obiecte plutitoare provenite dinspre nord. Documentul include și coordonatele geografice care delimitează perimetrul vizat.

Ministrul Apărării a mai arătat că MApN ia măsuri pentru reducerea riscurilor indirecte pe care conflictul din apropierea apelor teritoriale ale României le poate genera pentru transportul maritim comercial și pentru siguranța echipajelor.

Avertismentul vine după ce trei nave comerciale au fost atacate cu drone în apropierea gurilor Dunării, într-un interval de numai câteva ore.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că în cursul nopții de vineri spre sâmbătă a fost detectată o dronă în zona Insulei Șerpilor. A fost emis RO-Alert pentru populația din estul județului Tulcea, iar două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. De asemenea, o navă comercială a fost lovită de o dronă aeriană în apele teritoriale ale României, la aproximativ șapte mile marine (circa 13 kilometri) de localitatea Sfântu Gheorghe.