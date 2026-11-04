 Noi reguli europene împotriva drogurilor. Care este vulnerabilitatea României: „Petrecem majoritatea timpului condamnând consumatori” | adevarul.ro
search
Miercuri, 4 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Noi reguli europene împotriva drogurilor. Care este vulnerabilitatea României: „Petrecem majoritatea timpului condamnând consumatori”

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Comisiile pentru libertăți civile (LIBE) și comerț internațional (INTA) din Parlamentul European urmează să voteze miercuri, 4 noiembrie, raportul privind modificarea regulilor de monitorizare și control al precursorilor chimici utilizați la producția drogurilor. Noile măsuri urmăresc să limiteze accesul rețelelor infracționale la substanțe pe care le folosesc pentru a evita controalele existente. Lidia Stoica, criminolog, a explicat pentru „Adevărul” ce efecte ar putea avea schimbările asupra traficului european și de ce România are nevoie de o strategie mai eficientă pentru combaterea marilor rețele de distribuție.

Capturi
Lege pentru monitorizara și controlul precursorilor chimici utilizați la producția drogurilor Foto: arhiva

Ce schimbări propune Uniunea Europeană în controlul precursorilor chimici

Precursorii chimici sunt substanțe utilizate pentru fabricarea ilegală a drogurilor, dar care pot avea și întrebuințări legitime în industrii precum cea farmaceutică, cosmetică sau chimică. Tocmai această dublă utilizare îngreunează controlul lor, deoarece rețelele infracționale pot profita de circuitul comercial legal pentru a procura substanțele necesare producției.

Una dintre principalele modificări propuse de Comisia Europeană vizează reclasificarea precursorilor. În prezent, legislația europeană prevede patru categorii de substanțe controlate. Noul regulament propune reducerea acestora la trei și introducerea unei categorii distincte pentru precursorii de tip „designer”.

Aceștia sunt compuși chimici modificați sau concepuți astfel încât să permită fabricarea drogurilor, evitând în același timp controalele aplicate precursorilor tradiționali. Pentru aceste substanțe, proiectul prevede un regim de control mai strict, inclusiv interzicerea utilizării lor în afara unor excepții limitate, precum anumite activități de cercetare și inovare.

O altă schimbare importantă este introducerea unui sistem electronic centralizat, prin care autoritățile vor putea monitoriza mai eficient activitățile comerciale care implică precursorii controlați. Proiectul prevede digitalizarea procedurilor de autorizare și înregistrare, precum și îmbunătățirea raportării tranzacțiilor și verificării operatorilor economici.

Lidia Stoica consideră că noile măsuri ar putea avea efecte asupra producției și traficului de stimulente din Europa, droguri care ajung și în România, prin granițele rutiere din România, unde se utilizează inclusiv servicii de curierat internațional în importul de droguri sau substanțe psihoactive noi.

„La prima vedere, pare o inițiativă bună în contextul actual, în care încă ne luptăm cu drogurile, în cadrul acestui război împotriva drogurilor. Dacă noile măsuri vor fi implementate cu succes, ar putea să afecteze, de exemplu, traficul de stimulente întâlnit în țări europene precum Olanda și Belgia. Din aceste țări provin multe dintre stimulentele întâlnite în Europa, cum ar fi amfetamina, metamfetamina și MDMA”, a explicat criminologul.

Rețelele de crimă organizată se adaptează la schimbările legislative

Dincolo de eficiența noilor controale, criminologul atrage atenția asupra capacității grupărilor infracționale de a-și schimba metodele de operare.

„Ce știm foarte clar despre grupările de crimă organizată este că sunt foarte adaptabile și au timp să vină cu metode noi de operare, în funcție de diverse schimbări legislative. Când apare un control nou undeva, ar putea să își mute activitatea în alte jurisdicții, în alte țări sau să schimbe anumite procese prin care operează. Nu înseamnă că imediat o să se oprească această activitate de tot”, a explicat Stoica.

Aceasta consideră că o altă dificultate în combaterea rețelelor infracționale este faptul că ele nu funcționează exclusiv în afara economiei legale. 

„Grupările acestea nu sunt separate de societate. Se folosesc de structuri legitime de afaceri, influențează parteneri de afaceri și structuri ale administrației publice și organe de aplicare a legii, folosind corupția.”, a afirmat criminologul.

În acest context, Stoica consideră că noile reguli europene pot reprezenta un instrument suplimentar de combatere a traficului, dar nu pot elimina singure capacitatea de adaptare a rețelelor infracționale.

Ce impact ar putea avea noile reguli asupra traficului de droguri din România

În ceea ce privește România, efectele noii legislații ar putea fi diferite față de cele din statele în care producția de droguri sintetice este mai extinsă. Lidia Stoica atrage atenția că țara noastră este și un teritoriu de tranzit, iar substanțele care ajung pe piața internă provin din mai multe zone geografice.

„Nu toate drogurile ajung în România prin rutele europene. Avem și substanțe care vin din America de Sud, America de Nord sau Asia, în special în cazul cocainei. Rutele respective nu vor fi afectate de legislația de la nivel european”, a explicat aceasta.

Criminologul a menționat și Portul Constanța, prin care România poate fi utilizată ca punct de tranzit pentru transporturile de droguri. Dacă substanțele ajung pe teritoriul țării și nu sunt interceptate, acestea pot fi ulterior distribuite pe piața internă sau transportate către alte destinații.

De altfel, Strategia Națională Antidrog 2022-2026 identifică Portul Constanța drept o rută alternativă utilizată de rețelele infracționale pentru introducerea cocainei în Europa.

În paralel, România este conectată și la rețelele europene de distribuție. Potrivit raportului de activitate al DIICOT pentru 2025, țara noastră nu mai este doar un teritoriu de tranzit, ci și o piață de consum emergentă. Procurorii au identificat introducerea drogurilor și a noilor substanțe psihoactive prin rute comerciale legale, în special prin servicii de curierat internațional și intermediari care profită de mobilitatea din spațiul comunitar. În 2025, au fost trimiși în judecată traficanți care aduceau substanțe din Europa de Vest, în special din Olanda și Spania, folosind colete aparent obișnuite.

Dezincriminarea posesiei de droguri, dezbătută la „Trends”. Inițiatoarea Victoria Stoiciu răspunde întrebărilor părinților

În opinia Lidiei Stoica, una dintre cele mai mari probleme pentru România este însă lipsa unor date suficiente despre substanțele care circulă pe piața internă.

„Cea mai mare schimbare în România, când vorbim despre traficul de droguri, ar fi adusă de un focus mult mai mare al organelor de aplicare a legii asupra traficului de droguri. Pentru că de aici vine și problema că nu avem suficiente date despre substanțele care ajung în România. Cu cât interceptezi și investighezi mai puține cazuri de trafic de droguri, cu atât știm mai puține despre traficul de droguri”, a explicat aceasta.

De ce se concentrează anchetele pe cantități mici de droguri

Unul dintre argumentele criminologului vizează distribuția resurselor alocate combaterii traficului și consumului de droguri. Aceasta susține că o parte importantă a activității organelor de aplicare a legii se concentrează asupra consumatorilor și a cantităților mici de substanțe, în detrimentul investigațiilor care vizează rețelele de trafic la scară mare.

Lidia Stoica a invocat date potrivit cărora aproximativ 80% dintre capturile de droguri reprezintă cantități mai mici de cinci grame, cu o medie de aproximativ un gram pe captură.

O proporție de peste 80% apare și în Strategia Națională Antidrog 2022-2026, care analiza însă datele dintr-o perioadă anterioară, respectiv ultimii patru ani ai intervalului 2013-2020. Documentul arăta că peste 80% din numărul capturilor erau sub cinci grame, dar aceste capturi reprezentau o parte foarte mică din cantitatea totală confiscată. În 2018, de exemplu, ponderea cantității aferente capturilor sub cinci grame a fost de numai 0,85% din total.

În ceea ce privește activitatea DIICOT, raportul instituției pentru 2025 arată că 37.419 din cele 48.279 de cauze de soluționat, adică aproximativ 77,5%, aveau ca obiect traficul de droguri.

Stoica susține că ponderea mare a dosarelor privind drogurile în activitatea DIICOT arată presiunea exercitată asupra resurselor instituției și consideră că acestea ar trebui orientate mai mult către combaterea marilor rețele.

„Dacă din acele 75% din activitatea DIICOT se duc către cazurile de droguri și multe dintre acestea sunt cazuri cu cantități de sub cinci grame, vorbim despre resurse și fonduri publice alocate interceptării consumatorilor și condamnării celor care au asupra lor cantități foarte mici. Când majoritatea timpului se duce în direcția aceasta, nu mai sunt suficiente resurse pentru a intercepta marele trafic de droguri”, a susținut criminologul.

Aceasta a atras atenția și asupra dificultății de a obține date credibile despre consumul de droguri în România. Potrivit ei, statisticile relevante provin atât din interceptările și investigațiile organelor de aplicare a legii, cât și din sondajele realizate în rândul populației. Problema este că persoanele care consumă droguri pot evita să declare acest lucru, inclusiv în cadrul cercetărilor anonime, din cauza temerii de consecințe juridice.

Stoica a invocat o estimare de cel puțin 250 de milioane de euro anual pentru piața drogurilor din România, calculată pornind de la consumul declarat în sondaje. Criminologul consideră că valoarea reală ar putea fi mai mare, tocmai pentru că datele despre consum sunt incomplete.

Provocarea Victoriei Stoiciu pentru Federația Părinților, după controversele legate de dezincriminarea consumului de droguri: „Dacă dumneavoastră aveți o propunere mai bună, sunt aici”

Dezincriminarea consumului și legalizarea strict reglementată, soluții propuse de criminolog

În opinia Lidiei Stoica, schimbarea legislației privind precursorii poate îngreuna anumite forme de producție și trafic, dar nu rezolvă cauzele care determină consumul de droguri. Aceasta consideră că abordarea exclusiv represivă nu a reușit să elimine fenomenul, în ciuda deceniilor de politici construite în jurul războiului împotriva drogurilor.

„Măsurile de acest gen sunt tot timpul temporare, pentru că nu identifică și nu abordează cauzele consumului de droguri. Dacă vorbim despre cerere și ofertă, oamenii, în ciuda războiului împotriva drogurilor din ultimii 55 de ani, consumă în continuare droguri și tot mai multe droguri sunt traficate. Toate aceste lupte nu pot să ducă la o rezolvare”, a explicat criminologul.

Prima schimbare pe care o consideră necesară este dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu. În România, consumul de droguri nu este incriminat ca infracțiune distinctă, însă cumpărarea și deținerea substanțelor pentru uz propriu sunt pedepsite prin Legea nr. 143/2000. Prin urmare, propunerea Lidiei Stoica vizează înlăturarea răspunderii penale pentru aceste fapte.

Potrivit acesteia, o astfel de măsură ar putea elibera resursele poliției și ale procurorilor, care ar putea fi redirecționate către investigarea rețelelor de trafic și a grupărilor de criminalitate organizată.

„Rezolvarea reală este dezincriminarea consumului, pentru că, în acest fel, acele 75% din activitatea DIICOT pot să fie orientate către marele trafic. Până nu se face această schimbare și continuăm să petrecem majoritatea timpului condamnând consumatori pentru cantități mici, traficul o să fie în continuare în floare, pentru că nu rezolvăm problema cererii”, a susținut Stoica.

Criminologul face însă diferența între dezincriminarea deținerii pentru consum propriu și o schimbare mai amplă a politicii privind drogurile. Ea explică sursa diferenței: în timp ce dezincriminarea ar elibera resursele DIICOT și ale altor instituții, permițând utilizarea lor mai eficientă, legalizarea și reglementarea strictă a substanțelor ar scoate această sursă de venit din mâinile organizațiilor criminale, care folosesc profiturile obținute pentru a finanța alte activități infracționale, precum traficul de persoane și de arme.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
digi24.ro
image
România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile
stirileprotv.ro
image
EXCLUSIV. Românii din America, împărțiți în ziua alegerilor decisive pentru Trump. De la susținere totală la dezamăgire: „L-am votat, dar m-a dezamăgit”. Ce așteaptă de la Washington și ce spun despre Visa Waiver
gandul.ro
image
Cum învață copiii românilor din Germania să nu-și uite rădăcinile. Proiectul unei biserici românești
mediafax.ro
image
Ionuț Chirilă l-a dat afară de la CS Dinamo pe fiul angajatului mort în accident! Reacția antrenorului. Exclusiv
fanatik.ro
image
LIVE TEXT - Alegeri intermediare în SUA 2026. Primele rezultate prezic un succes al democraților
libertatea.ro
image
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
digisport.ro
image
Nu mai arunca aceste coji! 7 fructe și legume pe care este mai bine să le consumi fără să le cureți
click.ro
image
Un inginer a cumpărat-o cu 100 de lire și a ținut televizorul pe ea 16 ani. După moartea lui, „comoda” s-a vândut cu 7,31 milioane de €
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
5.000 de lei salariul după liceu şi dublu în câţiva ani. Sunt mai multe joburi decât absolvenţi
observatornews.ro
image
Ispita Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Prințul Marco?! 'Au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări'
cancan.ro
image
Cum a motivat CCR că plafonarea pensiilor militare respectă Constituția? De ce pensia nu crește cu soldele?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
prosport.ro
image
Mesaj surpriză din Istanbul în scandalul blănii partenerei lui Ciolacu. Detaliul de pe Instagram care nu a trecut neobservat
playtech.ro
image
Mihai Stoica îl distruge pe Iulian Călin după eșecul cu U Cluj: „A inventat o simulare ordinară!”
fanatik.ro
image
Cât trebuie să câștige un român pentru a locui singur în 2026. Salariul minim e depășit cu peste 1.700 lei de costul unui trai decent
ziare.com
image
A pierdut totul ”și încă ceva” din cauza alcoolului. Cum arată marea campioană la 38 de ani: ”Mă otrăvea”
digisport.ro
image
Trei zodii binecuvântate cu iubire, bani și sănătate între 4 și 12 noiembrie. Cine sunt norocoșii
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cine este și ce avere are Elenita, soția lui Alfred Simonis, gazda parangheliei PSD care a imflamat România
romaniatv.net
image
Pensia după 15, 25 sau 35 de ani de vechime în muncă. Calculele care se fac pentru 2026
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam”
click.ro
image
Accidentare greu de privit la „Asia Express”! Un concurent a alunecat și s-a prăbușit în apă în timpul jocului pentru amuletă
click.ro
image
Călin Geambașu, război în instanță cu tatăl și mama fiului său! Ce se întâmplă în cele două dosare
click.ro
Michael Douglas în Instinct primar foto Profimedia jpg
Sexul oral i-a adus cancerul? Michael Douglas a șocat Hollywood-ul cu mărturia sa despre pasiunea pentru femei
okmagazine.ro
Clint Eastwood Profimedia jpg
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui
okmagazine.ro
O hartă care arată altitudinea orașului Tell Buto și a celor trei movile principale ale sale - Movila Nordică (Kom A), Zona Templului (Kom B) și Movila Sudică (Kom C), unde cercetătorii au efectuat studiile geofizice și săpăturile
O structură monumentală, îngropată timp de 2.600 de ani sub nămolul Nilului, descoperită din satelit
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mihai Trăistariu, șocat de prețurile din bazarul din Istanbul, de unde Marcel Ciolacu a cumpărat blana cu bucluc: „S-au scumpit toate”
image
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam”

OK! Magazine

image
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui