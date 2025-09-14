search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
Video Noapte de teroare aeriană în Ucraina. Pasagerii unui tren internațional au fost evacuați de urgență din cauza exploziilor de muniție din regiunea Kiev

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Rusia a lansat, în noaptea de 13 spre 14 septembrie, un atac masiv asupra Ucrainei. În jurul orei 21.00, rușii au folosit o rachetă balistică „Iskander”-M/KN-23 și 58 de drone de tip Shahed, „Gerbera” și altele. Informația a fost confirmată de Forțele Aeriene ucrainene.

Nou atac aerian al Rusiei asupra Uncraineni/FOTO:X
Nou atac aerian al Rusiei asupra Uncraineni/FOTO:X

Dronele au fost lansate din regiunile rusești Kursk, Briansk, Millerovo și Primorsko-Ahtarsk. Peste 25 dintre acestea au fost de tip „Shahed”. Apărarea antiaeriană ucraineană a intervenit cu aviația, fortele antiaeriene, unități de război electronic și grupuri mobile de foc. Potrivit datelor preliminare, până la ora 09.00, apărătorii ucraineni au reușit să doboare sau să neutralizeze 52 de drone.

Au fost raportate lovituri în trei locații, inclusiv căderi de resturi în alte două. Între timp, dimineața, rușii au lansat o nouă serie de atacuri aeriene, venind dinspre nord-est.

Pasagerii unui tren, evacuați de urgență

În aceeași noapte, în regiunea Kiev, s-au auzit explozii puternice, în apropierea orașului Vasîlkiv. La ora 23.30, trenul internațional 73 „Harkov – Przemisl” a fost oprit forțat în zona satului Kalînivka, districtul Fastiv. Cauza: detonarea unor muniții transportate pe calea ferată, potrivit informațiilor preliminare.

Explozia a avariat rețeaua de contact, ceea ce a dus la oprirea trenului. Sute de pasageri au fost evacuați de urgență în pădurea din apropiere, unde au fost preluați de autobuze. Oficial, nu s-au înregistrat victime și nici incendii la vagoane. Trei pasagere au avut nevoie de îngrijiri medicale după o reacție acută la stres.

Șeful Administrației Militare a regiunii Kiev, Mikola Kalașnik, a confirmat că infrastructura feroviară a fost grav afectată, dar lucrările de reparație sunt în desfășurare. Trenurile de lung parcurs circulă pe rute ocolitoare prin Mironivka sau Korosten, ceea ce duce la întârzieri.

Din cauza unui incident extraordinar din regiunea Kiev , 28 de trenuri de lungă distanță vor circula astăzi, 14 septembrie, pe un traseu modificat. Acest lucru a fost relatat de canalul oficial Telegram al Ukrzaliznytsia.

Serviciul de Urgență, lucrătorii feroviari și alte servicii fac tot posibilul pentru a elimina rapid consecințele situației de urgență din regiunea Kiev și pentru a restabili rutele regulate pentru trenurile de pasageri. Între timp, canalele Telegram din Kiev publică fotografii și videoclipuri de la locul incidentului din satul Kalinivka, districtul Fastiv.

Încă nu există un anunț oficial privind cauza exactă a exploziei. Primele date indică detonarea munițiilor transportate pe calea ferată. Incidentul nu este legat de atacul aerian rusesc – în acea noapte, în regiunea Kiev nu au fost detectate ținte inamice și nu a fost activată alarma aeriană, dar ar putea fi vorba de un sabotaj.

historia.ro
