Donald Trump, scrisoare către liderii lumii. Președintele SUA este gata să impună sancțiuni Rusiei atunci când țările NATO vor face același lucru

Donald Trump îndeamnă țările NATO să oprească importurile de petrol rusesc și spune că este pregătit să impună „sancțiuni majore” Moscovei, în timp ce propune tarife de până la 100% asupra Chinei până la încheierea războiului din Ucraina.

Donald Trump, gată să impună „sancțiuni majore” Mosovei

Președintele american Donald Trump a trimis sâmbătă o scrisoare țărilor NATO, îndemnându-le să înceteze achiziționarea de petrol rusesc și afirmând că este pregătit să impună „sancțiuni majore” Moscovei atunci când aliații NATO vor face același lucru. Trump a îndemnat, de asemenea, țările NATO să impună tarife de 50% până la 100% asupra produselor chinezești, pe care le-ar putea retrage după ce războiul dintre Rusia și Ucraina se va încheia, potrivit tvpworld.com.

„Angajamentul NATO de a CÂȘTIGA a fost mult mai mic de 100%, iar achiziționarea de petrol rusesc de către unii membri a fost șocantă! Aceasta slăbește considerabil poziția voastră de negociere și puterea de negociere față de Rusia”, a declarat Trump într-un comunicat postat pe platforma sa TruthSocial.

El a adăugat: „Cred că aceste sancțiuni, împreună cu faptul că NATO, ca grup, impune tarife de 50% până la 100% asupra Chinei, care să fie complet retrase după ce războiul cu Rusia și Ucraina se va încheia, vor fi de mare ajutor pentru a pune capăt acestui război mortal, dar RIDICOL”.

Veniturile din combustibilii fosili au adus miliarde de dolari în vistieria Kremlinului, sprijinind astfel războiul pe care l-a declanșat împotriva Ucrainei în 2022.

Amenințări cu sancțiuni

Postarea lui Trump pe rețelele sociale urmează amenințările anterioare privind sancțiuni împotriva Moscovei și sancțiuni secundare pentru țările care achiziționează petrolul său, precum China și India, dacă nu se fac progrese pentru a încheia războiul din Ucraina.

Președintele a impus deja un tarif suplimentar de 25% asupra bunurilor indiene, invocând continuarea importurilor de energie rusească, dar nu a luat măsuri similare împotriva Chinei.

Trump a amenințat de mai multe ori Rusia cu consecințe dacă nu ar fi lucrat pentru pacea în Ucraina, dar până acum nu a pus în aplicare aceste amenințări, deși mai multe termene-limită au trecut.

Declarația de sâmbătă reprezintă cea mai clară indicație de până acum că răbdarea șefului statului american față de Moscova ar putea fi aproape de limită.

Aliații Ucrainei sub presiune

Statele Unite au crescut presiunea asupra aliaților Ucrainei din Europa și nu numai, pentru a lua măsuri suplimentare care să afecteze economia Rusiei.

Vineri, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, le-a spus colegilor săi miniștri de finanțe din G7 că ar trebui să se alăture Americii în impunerea de tarife pentru țările care cumpără petrol rusesc.

„Numai printr-un efort unificat care taie veniturile care alimentează mașinăria de război a lui Putin vom putea aplica suficientă presiune economică pentru a pune capăt uciderilor fără sens”, au declarat Bessent și trimisul comercial al SUA, Jamieson Greer.

La începutul acestei săptămâni, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că următorul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei — al 19-lea — va viza „eliminarea treptată a combustibililor fosili ruși, a flotei fantomă și a țărilor terțe”.

UE a interzis deja importurile de petrol rusesc transportat pe mare, ceea ce acoperă peste 90% din importurile sale de petrol din Rusia, și a impus un plafon de preț pentru comerțul cu petrol rusesc.

Gazul rusesc încă pătrunde în conductele UE

Totuși, Ungaria și Slovacia — ale căror guverne sunt simpatizante Moscovei — importă aproximativ 200.000–250.000 de barili pe zi de petrol rusesc, echivalentul a aproximativ 3% din cererea de petrol a UE.

Achizițiile UE de gaze rusești rămân mult mai mari. Europa se așteaptă să cumpere în acest an aproximativ 13% din gazul său din Rusia, comparativ cu aproximativ 45% înainte de invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022, potrivit cifrelor UE.