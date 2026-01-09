search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
Noapte de foc în Ucraina: cel puțin trei morţi și minimum 16 răniţi doar în Kiev

Război în Ucraina
Ucraina a traversat una dintre cele mai intense nopți din ultimele săptămâni, după ce un val de rachete și drone lansate de Rusia a vizat capitala Kiev și alte regiuni ale țării, provocând victime în rândul civililor și distrugeri importante.

Kievul a fost vizat de un atac masiv. FOTO: X/VeraYK
Kievul a fost vizat de un atac masiv. FOTO: X/VeraYK

Ucraina a fost zguduită în noaptea de joi spre vineri, 8/9 ianuarie, de un nou atac aerian de amploare lansat de Rusia asupra mai multor regiuni ale țării, capitala Kiev fiind principala țintă. Potrivit autorităților ucrainene, bombardamentele au provocat cel puțin trei morți și minimum 16 răniți doar în Kiev, în timp ce întreg teritoriul național a fost plasat sub alertă de rachete.

Sirenele antiaeriene au răsunat ore întregi în capitală și în alte orașe importante, în timp ce sistemele de apărare au încercat să intercepteze rachetele și dronele lansate dinspre Rusia.

Explozii puternice au fost auzite în mai multe cartiere ale Kievului, iar resturile căzute în urma interceptărilor au provocat incendii și avarii majore clădirilor civile.

Șeful Administrației Militare a Kievului, Tymur Tkachenko, a declarat că dronele au lovit  mai multe districte ale capitalei. În cartierul Desnianski, o dronă s-a prăbușit pe acoperișul unei clădiri cu mai multe etaje, iar într-o altă zonă din același sector, primele două niveluri ale unui bloc de locuințe au fost grav avariate. De asemenea, în cartierul Dnipro, fragmente provenite de la o dronă au lovit o clădire înaltă și au declanșat un incendiu.

În urma atacurilor, alimentarea cu apă și electricitate a fost întreruptă temporar în mai multe zone ale Kievului, a anunțat primarul capitalei, Vitali Klitschko. Echipele de intervenție și serviciile de urgență au lucrat pe tot parcursul nopții pentru a stinge incendiile, a evacua locatarii și a restabili serviciile de bază, notează apnews.

La nivel regional, șeful administrației militare din regiunea Kiev, Mikola Kalașnîk, a avertizat că „inamicul atacă masiv Kievul cu drone explozive”, subliniind intensitatea atacului și riscul ridicat pentru populația civilă.

Atacurile rusești au vizat și vestul Ucrainei. Astfel, la Lvov, o rachetă balistică de tip neidentificat a lovit o infrastructură critică, a anunțat primarul Andrii Sadovîi.

Guvernatorul regiunii, Maksîm Kozîțkîi, a precizat că nu au fost înregistrate victime, iar pagubele materiale sunt în curs de evaluare.

Comandamentul de Vest al Forțelor Aeriene ucrainene a declarat ulterior că racheta a atins o viteză de aproximativ 13.000 de kilometri pe oră, iar specialiștii încearcă să stabilească exact tipul de armament folosit.

Forțele aeriene ale Ucrainei au emis o alertă de rachete la nivel național, avertizând asupra lansării unor rachete balistice dinspre baza aeriană Kasputin Yar, situată la circa 400 de kilometri est de frontieră. Potrivit armatei, traiectoria acestora indica în special direcția capitalei.

Bombardamentele au afectat și alte orașe. În Krîvîi Rih, oraşul natal al lui Volodimir Zelenski, o femeie în vârstă de 77 de ani a fost ucisă, iar 24 de persoane, inclusiv șase copii, au fost rănite, conform unui bilanț prezentat de primarul Oleksandr Vilkul.

Atacul a avut loc la scurt timp după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, în cursul serii de joi, 8 ianuarie, asupra riscului unei ofensive rusești de amploare. Liderul de la Kiev a declarat că Moscova ar putea profita de condițiile meteo dificile, cu temperaturi scăzute și drumuri extrem de alunecoase, pentru a-și intensifica operațiunile militare.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

