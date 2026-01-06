Tensiune maximă în Venezuela. Focuri de armă lângă palatul prezidenţial din Caracas, după ce mai multe drone ar fi fost observate în zonă

Tensiunea rămâne ridicată la Caracas, unde luni noapte au răsunat din nou focuri de armă, după ce mai multe drone neidentificate ar fi fost observate în apropierea palatului prezidențial, la doar două zile după operațiunea SUA care l-a vizat pe Nicolas Maduro.

SURSĂ video: X/prathameshtwts

În cursul serii de luni, 5 ianuarie, în capitala Venezuelei, mai multe drone neidentificate au survolat zona din jurul palatului prezidențial Miraflores, ceea ce a dus la o reacție rapidă a forțelor de securitate, militarii și polițiștii aflați în perimetrul clădirii trăgând focuri de armă.

Incidentul are loc la puțin peste două zile după operațiunea spectaculoasă a forțelor militare SUA care a vizat capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro, relatează Le Figaro.

Publicația citează o sursă oficială care a declarat că poliția a tras „în mod disuasiv” asupra dronelor luni, în jurul orei locale 20:00, zgomotul armelor fiind auzit de numeroși locuitori din cartier.

„Ceea ce s-a întâmplat în centrul orașului Caracas s-a datorat unor drone care au survolat zona fără autorizație. Poliția a tras pentru a descuraja. Nu au existat ciocniri. Întreaga țară se află într-o stare de liniște perfectă”, a precizat sursa.

Pe rețelele sociale au apărut rapid videoclipuri care surprind gloanțe trase spre ținte invizibile pe cer și o mobilizare amplă a forțelor de securitate în jurul palatului, semnalând nivelul ridicat de alertă.

„S-a întâmplat după ora 20:00. Sunau ca niște detonații, foarte apropiate, ca «po po po». Nu erau la fel de puternice ca explozia de sâmbătă. Primul lucru care mi-a venit în minte a fost să văd dacă erau avioane care zburau deasupra, dar nu era niciunul. Am văzut doar două lumini roșii pe cer. A durat aproximativ un minut. Toată lumea se uita pe fereastră să vadă ce se întâmpla”, a povestit un localnic care trăiește la cinci străzi de palat.

SURSĂ video: X

La rândul său, CNN notează că focurile de armă par să fi fost cauzate de confuzia între diferite grupuri paramilitare asociate regimului și forțele de securitate ale palatului.

Într-o conversație interceptată de jurnaliști, un membru al unui astfel de grup, denumit Colectivos, a cerut sprijin și întăriri, menționând „confruntările” de la palat și focurile de armă, în timp ce un altul a precizat că a fost vorba de o „neînțelegere” şi că atmosfera s-a detensionat.

Ulterior, același grup a confirmat că poliția Miraflores și forțele de securitate ale palatului ar fi doborât o dromă, dar că situația era acum „sub control”.

Un oficial al Casei Albe a declarat că, la nivel guvernamental, urmăresc cu atenție evenimentele, dar a subliniat că „SUA nu sunt implicate” în acest incident.