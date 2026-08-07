 Start în forță pe Autostrada Unirii A8. Mobilizare pe tronsonul montan Joseni–Ditrău, unul dintre cele mai dificile sectoare care traversează Carpații | adevarul.ro
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Start în forță pe Autostrada Unirii A8. Mobilizare pe tronsonul montan Joseni–Ditrău, unul dintre cele mai dificile sectoare care traversează Carpații

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Autostrada Unirii A8 intră într-o nouă etapă. Pe sectorul montan dintre Joseni și Ditrău, constructorul a început mobilizarea în teren, iar primele lucrări pregătitoare sunt deja în desfășurare pentru unul dintre cele mai dificile tronsoane de infrastructură rutieră din România.

Mobilizare pe Autostrada Unirii A8 Foto: Horațiu Cosma/FB
Mobilizare pe Autostrada Unirii A8 Foto: Horațiu Cosma/FB

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a transmis că evoluția din teren este un semnal pozitiv pentru dezvoltarea proiectului de infrastructură.

„Start în forță pe Autostrada Unirii A8 montan între Joseni și Ditrău! La doar câteva zile de la emiterea autorizației de construire, mobilizarea constructorului român crește de la o zi la alta, iar vremea bună este valorificată din plin. Este exact începutul pe care ni-l doream și un semnal că acest proiect are toate șansele să avanseze într-un ritm foarte bun”, a anunțat Horațiu Cosma, pe FB.

Mobilizare pe Autostrada Unirii A8 Foto: Horațiu Cosma/FB
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Mobilizare pe Autostrada Unirii A8 Foto: Horațiu Cosma/FB

Ce lucrări au început pe șantierul A8

În baza Autorizației de Construire, pe amplasament sunt deja în desfășurare mai multe activități pregătitoare necesare pentru derularea lucrărilor principale.

Printre acestea se numără executarea piloților de probă, care sunt necesari pentru validarea soluțiilor de fundare prevăzute în proiect. De asemenea, constructorul continuă aprovizionarea cu materiale și organizarea logisticii pentru etapele următoare ale investiției.

În paralel, sunt confecționate grinzile prefabricate care urmează să fie montate în structurile viitoare ale autostrăzii, iar carcasele de armătură pentru viitorii piloți sunt în curs de realizare.

Pe teren au început și lucrările de pregătire a amplasamentului: decaparea stratului vegetal, amenajarea drumurilor tehnologice, pregătirea platformelor de lucru și organizarea zonelor unde vor fi construite podurile și podețele.

„Toate aceste etape preliminare reprezintă fundația unui șantier bine organizat. Fiecare etapă executată corect acum înseamnă un ritm mai bun în lunile următoare și contribuie la respectarea graficului de execuție și la calitatea lucrărilor”, a transmis secretarul de stat.

Primul șantier montan al Autostrăzii Unirii

Horațiu Cosma a precizat că evoluția lucrărilor va fi monitorizată atent, iar informațiile despre progresul proiectului vor fi comunicate public.

„Vom urmări îndeaproape evoluția șantierului și vom continua să informăm transparent despre progresul din teren. Până acum, începutul este unul foarte promițător și ne dă încredere că primul șantier montan al A8 poate deveni un exemplu de mobilizare și de bună execuție”, a declarat Horațiu Cosma.

Sectorul Joseni–Ditrău face parte din Autostrada Unirii A8, proiectul care va lega Moldova de Transilvania prin traversarea Carpaților Orientali. 

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