Şase muncitori români, anchetaţi în Italia că au lăsat un coleg moldovean să moară, după ce i s-a făcut rău. De ce nu au sunat imediat la ambulanţă

Șase muncitori români sunt cercetați de procurorii italieni după moartea unui coleg din Republica Moldova, care s-a prăbușit pe un șantier din Padova. Anchetatorii încearcă să stabilească de ce nimeni nu a cerut imediat ajutor medical.

Parchetul din Padova a deschis un dosar penal pe numele a șase cetățeni români, acuzați de omisiunea acordării de ajutor, infracțiune agravată de decesul victimei. Ancheta a pornit după ce un muncitor de 35 de ani din Republica Moldova a murit, pe 4 august, la scurt timp după ce i s-a făcut rău în timpul programului de lucru.

Primele date strânse de procurori arată că bărbatul nu a primit imediat îngrijiri medicale de specialitate. Din declarațiile persoanelor audiate până în prezent, reiese că, deși cei aflați lângă el au văzut că starea lui este gravă, nimeni nu a sunat la serviciul de urgență 118.

Anchetatorii iau în calcul ipoteza că apelul la ambulanță a fost amânat de teama unor consecințe legale, deoarece victima ajunsese în Italia cu doar o zi înainte și lucra fără contract de muncă.

Procurorul a dispus efectuarea autopsiei, iar primele concluzii indică faptul că bărbatul din Republica Moldova a murit în urma unui infarct, favorizat și de temperaturile foarte ridicate.

Potrivit anchetatorilor, bărbatului i s-a făcut rău în jurul orei 14:00, în timp ce lucra pe un șantier de construcții din Padova. Colegii l-au ajutat inițial, însă, la indicația angajatorului, l-au dus la locuința sa, aflată la câțiva kilometri de șantier, în loc să solicite imediat intervenția unui echipaj medical.

Acolo au încercat să îl resusciteze, însă starea lui s-a agravat rapid, iar bărbatul și-a pierdut cunoștința. Abia atunci angajatorul le-a contactat pe mătușa și pe verișoara victimei. Cele două au venit, l-au urcat în mașină și au pornit spre spitalul din Padova.

Pe drum au observat însă că bărbatul nu mai dădea semne de viață. Au oprit într-o parcare din localitatea Saonara și au sunat, în cele din urmă, la serviciul de urgență 118.

Echipajele medicale au încercat să îl resusciteze mai bine de 15 minute, însă fără succes. Potrivit martorilor citați de corrieredelveneto, muncitorul părea deja decedat în momentul în care a fost cerut ajutorul.

Procurorii susțin că între momentul în care bărbatului i s-a făcut rău pe șantier și apelul la serviciul de urgență au trecut mai bine de două ore. Tocmai acest interval ridică acum mari semne de întrebare, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă intervenția mai rapidă a medicilor i-ar fi putut salva viața.

Cercetările continuă, iar procurorii italieni nu exclud ca și alte persoane să fie trase la răspundere.