Polițist, despre bărbatul care a desenat o inimă pe o stâncă de pe Transfăgărășan: „Așa începe aproape orice justificare și neasumare”

Inspectorul de Poliție Daniel Zontea reacționează la comentariile apărute după ce un bărbat a fost filmat în timp ce desena cu spray o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan. Polițistul spune că a întâlnit în repetate rânduri, de-a lungul carierei, justificări de tipul „dar ce-a făcut?” în cazul unor fapte considerate prea puțin importante pentru a atrage atenția autorităților.

Daniel Zontea a publicat vineri, pe pagina sa de Facebook, mai multe dintre reacțiile internauților care au încercat să minimalizeze gestul bărbatului care a desenat pe stâncă o inimă în interiorul căreia a scris numele „Anna”.

Printre comentariile publicate de polițist se numără: „Toată țara e dreaptă, asta rămăsese strâmb”, „Vă dați seama ce «crimă odioasă» a făcut acest om? A desenat pe o stâncă și a nenorocit istoria țării. Sunt cazuri mai grave în țară decât o stâncă” sau „Pentru toți duși de acasă UNDE VROIAȚI SĂ SĂ-ȘI EXPRIME DRAGOSTE???”.

Un alt internaut întreabă: „Ce ai zice să facem să curgă atâta cerneală cât a curs în acest caz când se întâmplă o crimă?”.

„Dar ce-a făcut, șefu'? A desenat o inimă pe-o stâncă”

Inspectorul Daniel Zontea spune că astfel de reacții îi sunt familiare din perioada în care a lucrat ca polițist rutier.

„«Dar ce-a făcut, șefu'? A desenat o inimă pe-o stâncă... N-a dat în cap la nimeni». Vă spun sigur că așa începe aproape orice justificare și neasumare a celor care greșesc. Fix așa a venit și explicația iubitorului de «ANNE» de pe Transfăgărășan când a fost surprins cu spray-ul în mână”, afirmă polițistul.

Acesta povestește că a întâlnit aceeași atitudine și în cazul șoferilor care aruncau gunoi pe marginea drumului.

Zontea își amintește că, în timpul activității sale în Poliția Rutieră, oprea șoferii pe care îi surprindea aruncând din mașină PET-uri, doze sau alte ambalaje.

„De ce ați făcut asta? Vă rog să vă întoarceți să vă luați ceea ce ați aruncat în iarbă, cât vă verific documentele”, era explicația pe care le-o oferea acestora.

Potrivit polițistului, răspunsul era deseori același: „Serios? Pentru atâta lucru m-ați oprit? Aveți atâția hoți în libertate, aveți criminali... și vă ocupați acum de-o sticlă de plastic aruncată pe geam?”

Zontea spune că, atunci când era întrebat de ce nu sunt sancționați și ceilalți șoferi care aruncaseră gunoi, răspundea: „Pentru că atunci când au aruncat, ne ocupam de alții”.

Inspectorul susține că intervenția polițiștilor în cazul unor fapte aparent minore este parte din responsabilitatea autorităților.

„Da, dragilor. Așa este, Poliția trebuie să se ocupe și de asta. De la ceea ce unii numesc «mărunțișuri» și până la cele mai grave infracțiuni”, afirmă Daniel Zontea.

În opinia sa, ordinea publică nu poate fi construită exclusiv prin intervenții în cazuri grave.

„Pentru că ordinea publică într-o societate nu se construiește doar atunci când soluționezi tragedii. Se construiește și când oprești mărunțișurile care, repetate de mii de ori, devin aproape de neoprit”, explică polițistul.

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Zontea face referire și la „Teoria ferestrelor sparte”, concept potrivit căruia semnele de dezordine lăsate fără reacție pot transmite ideea că regulile nu sunt respectate și pot favoriza apariția altor comportamente antisociale.

Polițistul subliniază că nu consideră că o singură faptă de acest fel va produce, în sine, degradarea unui întreg spațiu natural sau creșterea criminalității.

„Și nu, nu de la un singur geam se produce criminalitatea. Nu de la un PET aruncat pe un geam dintr-o mașină se poluează toate râurile. Nu de la o inimă pictată pe o stâncă de un așa-zis îndrăgostit ajunge să știrbească toți munții”, scrie Daniel Zontea.

Problema, susține el, este mesajul transmis atunci când astfel de gesturi sunt tolerate.

„Ci de la mesajul dezvoltat în subconștientul comun că regulile nu mai contează pentru nimeni”, afirmă polițistul.

În opinia sa, degradarea unei societăți nu începe printr-un număr mare de încălcări grave ale legii, ci prin acumularea unor fapte mici care sunt tolerate sau justificate.

„E suficient ca o regulă, aparent minoră, să fie ignorată, că apoi va mai veni încă una și încă una și tot așa... până când locul nu va mai semăna cu cel pe care îl iubeam”, spune acesta.

„S-a ajuns fix acolo unde fiecare a crezut că gestul lui nu contează”

Daniel Zontea avertizează că persoanele care minimalizează astăzi astfel de fapte ar putea ajunge ulterior să critice tocmai degradarea spațiilor publice și naturale.

„Ironia este că mulți dintre cei care spun astăzi că avem altele de rezolvat, peste câteva zile vor fi cei mai acizi critici care vor spune... «Uitați, oameni buni, unde s-a ajuns!» Păi s-a ajuns fix acolo unde fiecare a crezut că gestul lui nu contează”, afirmă polițistul.

El dă drept exemple cartierele sau străzile care ajung să fie degradate în timp, nu printr-un singur gest, ci prin repetarea unor comportamente care la început par neimportante.

„Nicio societate nu se deteriorează dintr-odată. Niciun cartier nu ajunge rău famat peste noapte. Nicio stradă nu se umple de gunoaie din senin. Ci toate apar cu fiecare... «lasă că-s altele mai grave»”, mai scrie Zontea.

În final, polițistul susține că o societate civilizată nu este construită doar prin gesturi spectaculoase, ci și prin respectarea regulilor de zi cu zi.

„O societate frumoasă nu se dezvoltă doar prin oamenii care fac gesturi extraordinare, ci se construiește de către cei care aleg să nu facă gesturile mici care o urâțesc”, conchide Daniel Zontea.