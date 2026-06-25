search
Joi, 25 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei
Dan Dungaciu, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.30

Analiză Scenariul alegerilor anticipate prinde contur. Un fost judecător CCR explică mecanismul de dizolvare a Parlamentului

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

După eșecul învestiturii cabinetului Veștea, România rămâne cu un guvern interimar, lipsit de puteri depline, într-un moment în care termenul-limită pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență se apropie. Chiar și în aceste condiții, pe fondul neînțelegerilor privind învestirea unui nou cabinet, scenariul alegerilor anticipate a revenit în discuție. Fostul judecător al Curții Constituționale Petre Lăzăroiu explică pentru „Adevărul” cum funcționează acest mecanism, de ce este puțin probabil să fie declanșat și ce variante reale are la dispoziție președintele Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni
Președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni

Constituția României prevede o procedură clară pentru situațiile de blocaj guvernamental prelungit. Potrivit articolului 89, după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, președintele României poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată, iar dizolvarea nu poate interveni în ultimele șase luni ale mandatului prezidențial și nici în timp de război, mobilizare, asediu sau stare de urgență. După ce cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, cabinetul Veștea a reprezentat prima solicitare de învestitură, respinsă de Parlament. Pentru ca președintele să poată dizolva Parlamentul, mai este necesară respingerea cel puțin a unei a doua solicitări de învestitură, în interiorul termenului de 60 de zile calculat de la prima solicitare. Abia după îndeplinirea acestor condiții cumulative dizolvarea devine o opțiune constituțională reală, iar fără dizolvarea Parlamentului nu pot avea loc alegeri anticipate.

„Poate” dizolva nu înseamnă „trebuie” să dizolve

Textul constituțional nu obligă președintele să dizolve Parlamentul, ci îi oferă această posibilitate. Diferența nu este doar semantică, ci are consecințe politice importante, pentru că lasă decizia exclusiv la latitudinea șefului statului, fără un mecanism extern de constrângere. La începutul crizei politice, Nicușor Dan a exclus acest scenariu, însă ulterior și-a mai nuanțat poziția.

„Acest «poate» lasă totuși puterea, în mod discret, la latitudinea președintelui de a declanșa sau nu dizolvarea Parlamentului, pentru că fără dizolvarea Parlamentului nu pot avea loc alegeri anticipate. Alegerile anticipate presupun, ca și alegerile la termen, că oamenii sunt chemați la urne ca să stabilească viitorii parlamentari. Acesta este întregul mecanism”, a explicat pentru „Adevărul” Petre Lăzăroiu, fost judecător al Curții Constituționale.

De ce anticipatele rămân mai degrabă o presiune politică decât o soluție

În logica actualelor negocieri, ideea alegerilor anticipate funcționează mai degrabă ca instrument de presiune pentru accelerarea formării unui guvern. În practică însă, efectul său este limitat, întrucât puține partide ar avea interesul real să meargă acum la urne.

Remus Pricopie: „Nu cred că PSD se află în situația de a vorbi despre anticipate astăzi”

„Dacă este să vorbim sincer, este greu de crezut că cineva forțează construcția guvernului prin această sperietoare a alegerilor anticipate. Pentru că, în afară de AUR, niciun alt partid nu ar conveni la alegeri anticipate”, a subliniat Lăzăroiu.

Propunerea lui Bolojan pentru funcția de premier, între presiune și blocaj politic

O variantă discutată public îl vizează pe Ilie Bolojan ca posibil premier, cu miza construirii unei majorități în zona de centru-dreapta. Fostul judecător CCR consideră însă că o astfel de opțiune poate fi interpretată ca o formă de presiune politică, fără garanția unui rezultat, în condițiile în care tensiunile dintre partide rămân ridicate.

„Dacă președintele propune un premier, cum ar fi Ilie Bolojan, se poate interpreta ca o tentativă de presiune politică, în sensul în care, în mod normal, un guvern poartă numele primului ministru și se construiește în jurul lui. Dar nu cred că o astfel de strategie ar ține, pentru că antipatiile politice sunt mult prea mari și nici nu cred că președintele are interesul să forțeze în mod repetat aceeași variantă”, a apreciat Lăzăroiu.

Limita desemnărilor repetate

Curtea Constituțională a stabilit anterior că mecanismul desemnării premierului nu poate fi folosit ca instrument de blocaj politic. Acest precedent devine relevant și în actualul context, în cazul unor desemnări succesive fără rezultat.

„A existat în trecut o situație similară, când Curtea Constituțională a intervenit în logica desemnării premierului și a arătat că nu poți propune un premier doar pentru ca acesta să fie respins. Au existat atunci momente neclare și complicate, dar în mod firesc ar fi problematic, chiar din perspectivă democratică, să blochezi formarea unui nou guvern doar prin repetarea acelorași propuneri fără rezultat. Un astfel de subiect ar putea intra în analiza Curții Constituționale, care ar decide dacă o astfel de procedură este validă sau nu. Dar, realist vorbind, președintele mai are și alte soluții de rezervă”, a precizat fostul judecător.

Câte încercări are, de fapt, președintele

Constituția definește pașii procedurali, dar nu fixează un număr exact de încercări pentru formarea guvernului înainte de ajungerea la scenariul dizolvării Parlamentului. Această ambiguitate îi oferă președintelui o marjă de acțiune, chiar dacă limitată.

„Dacă o propunere de premier este respinsă, iar apoi se ajunge din nou în aceeași situație, se reia procedura. Nu există un număr fix de încercări în sens practic, chiar dacă există o limitare constituțională a etapelor. În esență, președintele are o anumită marjă de acțiune”, a explicat Lăzăroiu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Iranulului după ce șeful NATO a spus că Italia şi România au ajutat SUA să atace Iranul: „O mărturisire zdrobitoare”
digi24.ro
image
Bulgaria devine producător de mașini. Modelele de aici costă de două ori mai mult decât o Dacia
stirileprotv.ro
image
Detalii în exclusivitate din ancheta DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu. Ce ar fi primit la schimb afaceriștii iordanieni îndemnați să-i finanțeze campania electorală. Primarul Capitalei a picat pe interceptările dintre Denise Rifai și Odeta Nestor, șefa ONJN
gandul.ro
image
COLOSUL ÎN COLAPS! Economia s-a PRĂBUȘIT, iar acum pregătește cea mai mare restructurare din istorie
mediafax.ro
image
Zeljko Kopic, umilit de Anorthosis. Adevărul despre salariul ridicol pe care i l-au oferit ciprioții
fanatik.ro
image
Michael Carpenter, fost înalt oficial la Casa Albă și Pentagon: „Campaniile de pe rețelele sociale amplificate de Kremlin, au profitat de incidentele cu drone pentru a promova o narațiune conform căreia România ar trebui pur și simplu să caute un compromis cu Rusia” EXCLUSIV
libertatea.ro
image
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat motivul
digi24.ro
image
Scandal MONDIAL! Jurgen Klopp a părăsit interviul când i s-a pus întrebarea
gsp.ro
image
”Marele trădător al Ucrainei” a rupt tăcerea: ”Am una și cu siguranță nu este română”
digisport.ro
image
Ce recomanda IGSU în timpul avertizarilor ANM. Măsuri esențiale pentru protecție în zilele caniculare
click.ro
image
Un satelit al NASA a surprins o undă Kelvin, întinsă pe sute de km în Pacific, care semnalează un fenomen El Niño extrem de puternic
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Cum putem plăti facturi cu 60% mai mici. Investiţia care poate aduce economii de mii de lei anual
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată
cancan.ro
image
Pensii mai mici și creșterea vârstei de pensionare. UE ne transmite de ce nu putem evita aceste măsuri
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
prosport.ro
image
Reguli noi pentru retragerile de numerar. Băncile riscă amenzi de până la 100.000 de lei: vei putea retrage suma dorită, indiferent de bancă
playtech.ro
image
Noul portar al lui Dinamo, one man show la debutul în Ligue 1, contra lui PSG! I-a apărat penalty lui Mbappe. Video
fanatik.ro
image
Oameni forțați să demonteze aerul condiționat pe caniculă de 40 de grade ca să nu afecteze "mediul". Autoritățile îi îndeamnă să deschidă geamurile
ziare.com
image
Scandal la Cupa Mondială: Turcia a cerut rejucarea meciului! FIFA a luat rapid decizia
digisport.ro
image
Doi români din Marea Britanie au sedat și jefuit mai mulți bărbați. Ce substanță le administra victimelor. Două persoane au murit
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ilinca, soţia lui George Simion, însărcinată pentru a doua oară!
romaniatv.net
image
România, în vizorul Iranului! Acuzații la adresa NATO: „Secretarul general al NATO a indicat în mod explicit Italia şi România ca fiind ţări care au participat la agresiunea împotriva Iranului”
mediaflux.ro
image
Scandal MONDIAL! Jurgen Klopp a părăsit interviul când i s-a pus întrebarea
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Cum a pierdut un bărbat 13 milioane de euro la Loto. Premiul uriaș „i-a scăpat” printre degete
click.ro
image
Gigi Becali a împlinit 68 de ani. Cele mai amuzante perle ale latifundiarului: „Pe vremea lui Ceauşescu venea şi ne vindea brânză şi iaurt”
click.ro
image
Mărturiile supraviețuitorilor după cele două cutremure devastatoare din Venezuela: „Se vedea cum apa din piscinele hotelurilor se revarsă”
click.ro
Rasputin profimedia 0654270006 jpg
Vraciul cu bărbăția de dimensiuni impresionante ar fi ajuns în patul împărătesei Rusiei. N-a cucerit-o cu ”talentele intime”, ci cu un alt as din mânecă
okmagazine.ro
Shani Twain foto Profimedia jpg
La 60 de ani, Shania Twain a devenit cumva „prea sexy” pe scenă? Acuzațiile curg în valuri!
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată vila lui Babasha din Hâtz Residence. Detaliul care l-a dat pe spate până și pe vecinul său, Dorian Popa
image
Cum a pierdut un bărbat 13 milioane de euro la Loto. Premiul uriaș „i-a scăpat” printre degete

OK! Magazine

image
„Mai ușor numeri stelele de pe cer decât femeile din patul lui!” Vedetele făceau coadă la actorul care făcea sex și de șapte ori pe zi

Click! Pentru femei

image
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie

Click! Sănătate

image
Cele 4 suplimente pe care un expert în longevitate le ia zilnic