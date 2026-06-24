search
Miercuri, 24 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Nicușor Dan participă la Summitul Flancului Estic din Polonia, unde liderii UE discută consolidarea apărării la granița cu Federația Rusă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele României, Nicușor Dan, va participa pe 25 iunie 2026 la cea de-a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki), care se va desfășura la Gdańsk, în Republica Polonă. Evenimentul este găzduit de prim-ministrul polonez Donald Tusk și reunește lideri din statele UE aflate în proximitatea Federației Ruse.

Președintele Nicușor Dan Foto: Mediafax
Nicușor Dan participă la Summitul Flancului Estic de la Gdańsk Foto: Mediafax

„Agenda reuniunii se va concentra pe coordonarea între Statele Membre UE din imediata vecinătate a Federației Ruse în vederea implementării Planului Readiness 2030 și a tuturor celorlalte instrumente europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare”, a transmis Administrația Prezidențială. 

Summitul este găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, iar la acesta vor participa președinții României și Lituaniei, precum și prim-miniștrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Primul astfel de eveniment al Formatului Helsinki a avut loc în Finlanda la 16 decembrie 2025.

În cadrul intervenției sale, președintele României va prezenta măsurile adoptate la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv participarea la programul SAFE și la Proiectele de Interes Comun din domeniul Apărării Europene (EDPCI).

„Președintele României va prezenta liderilor europeni eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și la Proiectele de Interes Comun din domeniul Apărării Europene (EDPCI). Totodată, Șeful statului va informa cu privire la stadiul Hub-ului de Securitate de la Marea Neagră și includerea, la propunerea României, a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch privind conștientizarea situației în domeniul maritim (Maritime Domain Awareness)”, a precizat Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan va susține necesitatea unei coordonări strânse în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, cu scopul de a asigura alocări mai consistente pentru apărare, securitate și infrastructură cu dublă utilizare (dual-use). Aceste investiții sunt considerate esențiale pentru implementarea viitorului regulament privind mobilitatea militară la nivel european.

România își reafirmă rolul activ în consolidarea Flancului Estic prin modernizarea capacităților naționale de apărare, dezvoltarea industriei de profil și participarea la misiuni civile și militare ale Uniunii Europene și NATO, inclusiv misiuni de poliție aeriană și exerciții comune.

Astfel, în perspectiva Summitului NATO de la Ankara, România și celelalte state UE aflate pe Flancul Estic pledează pentru asigurarea unei complementarități între eforturile UE și NATO în domeniul apărării și pentru consolidarea relației transatlantice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
digi24.ro
image
DOCUMENT: Subiectele la Matematică la Evaluare Națională 2026. Ce le-a picat elevilor
stirileprotv.ro
image
Robert Negoiță susține ca PSD are un parteneriat cu Nicușor Dan și că există o prietenie între Grindeanu și președinte
gandul.ro
image
Alegeri anticipate în România? „Parlamentul nu poate fi dizolvat legal”
mediafax.ro
image
Dinamo, transfer din Spania. Fundașul central de 26 de ani a ajuns în cantonamentul din Polonia! Exclusiv
fanatik.ro
image
Subiectele la Matematică la Evaluarea Națională 2026. Ce a picat la a doua probă a examenelor pentru clasa a 8-a
libertatea.ro
image
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever. Ce a făcut Securitatea
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
E oficial: Istvan Kovacs, delegat de FIFA la încă un meci de la Cupa Mondială 2026!
digisport.ro
image
Destinația exclusivistă unde au fugit vedetele din România. Măruță, Andra, Dan Negru și Vlăduța Lupău, împreună pe o plajă exotică
click.ro
image
Fiul unei românce a luat cea mai mare notă la bacalaureatul din Barcelona: „Și mama mea a fost prima în România”
antena3.ro
image
Acţiunile unei companii fără niciun leu venituri explodează cu 30% la Bursa de Valori Bucureşti după ce acţionarii au fost chemaţi să voteze ieşirea de pe piaţă: Evaluatorul a stabilit un preţ dublu faţă de cotaţia din ultimul an
zf.ro
image
Reacţia unei eleve după proba la Matematică de la Evaluarea Naţională: "Am scris frumos, zici că-s Eminescu"
observatornews.ro
image
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
cancan.ro
image
Pensii crescute cu 330 lei și anularea CASS la pensiile între 3.000 și 4.000 lei Anunț de la viitorul guvern
newsweek.ro
image
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
prosport.ro
image
Turiști români, lăsați fără bani și bagaje în Grecia. Zonele unde au fost raportate cele mai multe incidente
playtech.ro
image
Ce cadou i-a făcut legendara Nadia Comăneci cântăreței Loredana Groza: ”O să fac totul de 10, așa ca tine”
fanatik.ro
image
Cum a dat lovitura un cuplu cu o afacere neașteptată: „Nu aveam nicio idee că vom crește atât de mult”
ziare.com
image
Și-a dat demisia și s-a despărțit de prietenă. Ce face acum, pentru 50.000 $ într-o lună: toată lumea se uită la el
digisport.ro
image
Cât de rea este, de fapt, cea mai ieftină vacanță all-inclusive din Turcia? Un youtuber a mers să verifice și a avut o reacție neașteptată: „Camera arată ponosită pe alocuri”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Klaus Iohannis se întoarce. Anunţ-BOMBĂ, cine l-a dat de gol pe fostul preşedinte
romaniatv.net
image
Se pregătește unirea României cu Republica Moldova! Propunere legislativă depusă de S.O.S România, adoptată tacit de Camera Deputaţilor. Senatul, forul decizional
mediaflux.ro
image
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Fulgy a fost externat de la Spitalul Obregia. Ce mesaj a transmis fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani: „Mă adresez exact ca un lord”
click.ro
image
De ce și-a distrus Codruța Filip rochia de mireasă. Artista, în lacrimi în studioul de înregistrări: „A fost oricum dureros”
click.ro
image
Cum arată Maria Dragomiroiu la plajă, în America. Și stiliștii o laudă. Reacția fanilor când au văzut-o: „Arătați de 30 de ani!”
click.ro
AnnaLynne McCord profimedia 0423233470 jpg
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”
okmagazine.ro
Shani Twain foto Profimedia jpg
La 60 de ani, Shania Twain a devenit cumva „prea sexy” pe scenă? Acuzațiile curg în valuri!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul Jabal al-Tayr din Egipt (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
Descoperirea care redefinește originile arhitecturii piramidale egiptene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce scrie în biletul de adio lăsat de Mihaela, românca din Italia care și-a omorât fiica, apoi s-a sinucis. Detalii cutremurătoare despre relația cu fostul soț
image
Fulgy a fost externat de la Spitalul Obregia. Ce mesaj a transmis fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani: „Mă adresez exact ca un lord”

OK! Magazine

image
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, Shania Twain a devenit cumva „prea sexy” pe scenă? Acuzațiile curg în valuri!

Click! Sănătate

image
Nutriționist: „Niciodată nu aș consuma aceste 5 alimente”