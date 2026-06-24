Nicușor Dan participă la Summitul Flancului Estic din Polonia, unde liderii UE discută consolidarea apărării la granița cu Federația Rusă

Președintele României, Nicușor Dan, va participa pe 25 iunie 2026 la cea de-a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki), care se va desfășura la Gdańsk, în Republica Polonă. Evenimentul este găzduit de prim-ministrul polonez Donald Tusk și reunește lideri din statele UE aflate în proximitatea Federației Ruse.

„Agenda reuniunii se va concentra pe coordonarea între Statele Membre UE din imediata vecinătate a Federației Ruse în vederea implementării Planului Readiness 2030 și a tuturor celorlalte instrumente europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare”, a transmis Administrația Prezidențială.

Summitul este găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, iar la acesta vor participa președinții României și Lituaniei, precum și prim-miniștrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Primul astfel de eveniment al Formatului Helsinki a avut loc în Finlanda la 16 decembrie 2025.

În cadrul intervenției sale, președintele României va prezenta măsurile adoptate la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv participarea la programul SAFE și la Proiectele de Interes Comun din domeniul Apărării Europene (EDPCI).

„Președintele României va prezenta liderilor europeni eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și la Proiectele de Interes Comun din domeniul Apărării Europene (EDPCI). Totodată, Șeful statului va informa cu privire la stadiul Hub-ului de Securitate de la Marea Neagră și includerea, la propunerea României, a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch privind conștientizarea situației în domeniul maritim (Maritime Domain Awareness)”, a precizat Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan va susține necesitatea unei coordonări strânse în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, cu scopul de a asigura alocări mai consistente pentru apărare, securitate și infrastructură cu dublă utilizare (dual-use). Aceste investiții sunt considerate esențiale pentru implementarea viitorului regulament privind mobilitatea militară la nivel european.

România își reafirmă rolul activ în consolidarea Flancului Estic prin modernizarea capacităților naționale de apărare, dezvoltarea industriei de profil și participarea la misiuni civile și militare ale Uniunii Europene și NATO, inclusiv misiuni de poliție aeriană și exerciții comune.

Astfel, în perspectiva Summitului NATO de la Ankara, România și celelalte state UE aflate pe Flancul Estic pledează pentru asigurarea unei complementarități între eforturile UE și NATO în domeniul apărării și pentru consolidarea relației transatlantice.