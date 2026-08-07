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Serviciile de cadastru ar putea redeveni funcţionale săptămâna viitoare

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Sistemul e-Terra ar urma să fie repus în funcțiune în cursul săptămânii viitoare, după finalizarea testelor de securitate, funcționalitate și performanță, anunță Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Macheta unei case peste planul cadastral
Serviciile de cadastru ar putea redeveni funcţionale săptămâna viitoare. foto arhivă

Reluarea activității va avea loc etapizat, iar instituția dă asigurări că toate cererile depuse în perioada în care platforma a fost indisponibilă își vor păstra rangul legal și vor fi procesate în ordinea înregistrării.

Rangul cererilor este asigurat

Pe toată durata în care sistemul electronic nu a fost disponibil, cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau curier au fost înregistrate cu menționarea exactă a datei și orei primirii. La repunerea în funcțiune, toate cererile - atât cele depuse prin corespondență, cât și actele instrumentate de notarii publici, anterior blocării sistemului și neînregistrate la OCPI-uri, vor fi introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului.

Valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate și valabile la momentul incidentului a fost, de asemenea, prelungită automat cu numărul de zile de indisponibilitate a sistemului, tocmai pentru a proteja rangul actelor notariale încheiate în această perioadă. Măsurile luate au ca scop protejarea rangului tuturor actelor autentificate pe durata întreruperii.

Reluarea activității va fi etapizată

Pentru a evita blocarea sistemului chiar din primele ore și pentru a respecta ordinea de înregistrare, redeschiderea se va face în etape, stabilite împreună cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR):

- În prima zi, activitatea va fi dedicată înregistrării actelor autentificate în perioada de întrerupere și verificării funcționării aplicației, în colaborare directă cu notarii publici;

- Începând cu a doua zi, sistemul va fi disponibil pentru notari și persoanele autorizate pentru a asigura același tratament tuturor beneficiarilor serviciilor ANCPI.

Acolo unde va fi nevoie, personal din alte birouri teritoriale va putea fi redirecționat temporar către oficiile cu volum mai mare de cereri.

Cele aproximativ 94.000 de cereri aflate în termen

Pentru cererile aflate deja în curs de soluționare la momentul incidentului, termenele legale au fost prelungite printr-o decizie internă a ANCPI. La reluarea activității, resursele de personal disponibile vor fi mobilizate pentru soluționarea acestora în termenul legal.

Guvernul dă asigurări că baza de date cadastrală nu a fost afectată de atacul cibernetic asupra ANCPI. E-Terra va fi repornită pe versiunea actuală

Informații practice pentru utilizatori

În primele zile după redeschidere, plata cu cardul în aplicație nu va fi disponibilă — pot fi folosite plata prin ordin de plată sau la casieria oficiului, iar chitanța va fi eliberată tot prin e-Terra. Documentele care dovedesc plata tarifelor pentru cereri nedepuse până la 15 iulie 2026 rămân valabile pentru înregistrare până cel târziu la 5 septembrie 2026. Fiecare oficiu teritorial va avea cel puțin o stație de lucru dedicată publicului, cu personal care să sprijine proprietarii în vizualizarea cărții funciare a imobilelor deținute, iar pentru utilizatori vor fi puse la dispoziție manuale și materiale video de utilizare. Pentru orice dificultăți întâmpinate în primele zile, ANCPI va organiza un call-center dedicat.

Ce este posibil să observați în primele zile

Este posibil ca, temporar, unele documente PDF să nu fie disponibile, ca urmare a nefinalizării transferului în Cloudul Guvernamental, a informat ANCPI, precizând că acestea nu sunt pierdute și vor deveni accesibile pe măsură ce transferul se încheie. De asemenea, din cauza volumului acumulat, aplicația poate răspunde mai lent în primele zile; noua infrastructură este însă mai performantă decât cea anterioară, iar funcționarea este de așteptat să revină la parametri normali pe măsură ce volumul de accesări se stabilizează. Sistemul va fi monitorizat permanent, iar echipele tehnice vor interveni imediat în cazul oricărei disfuncționalități.

Atacul informatic și efectele asupra serviciilor de cadastru

Platforma e-Terra a devenit indisponibilă în luna iulie, după un atac cibernetic care a vizat infrastructura informatică a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Pentru a limita efectele incidentului și a proteja datele din sistem, instituția a decis oprirea temporară a platformei și izolarea infrastructurii afectate, în timp ce specialiștii au început verificările tehnice și procesul de restaurare.

În perioada în care aplicația nu a funcționat, activitatea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară a continuat în format fizic, iar cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau prin curier au fost preluate și înregistrate astfel încât să fie păstrată ordinea legală la momentul reactivării sistemului. Incidentul a afectat inclusiv activitatea notarilor publici, care nu au mai putut obține în format electronic extrase de carte funciară și alte documente necesare autentificării unor tranzacții imobiliare.

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