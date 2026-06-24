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Video Nicușor Dan, baie de mulțime la Cluj: a stat aproape o oră să facă poze și să vorbească cu oamenii

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În ciuda orei târzii, Nicușor Dan a făcut miercuri noapte, la Cluj-Napoca, fotografii timp de aproape o oră cu susținătorii, în drumul său către Polonia, unde urmează să participe la un summit internațional.

Cei mai mulți dintre cei care au venit în piață să facă poze cu șeful statului sunt tineri.

Pe toată durata sesiunii foto, Nicușor Dan a rămas relaxat, a zâmbit și a schimbând câteva cuvinte cu aceștia. 

Președintele a ajuns la Cluj-Napoca în jurul orei 21:00, la bordul unei aeronave militare de tip C-27J Spartan, imediat după participarea la recepția organizată de Ambasada Statelor Unite. Vizita șefului statului la Cluj Napoca nu a fost anunțată în agenda președintelui.

La Cluj-Napoca, șeful statului a participat și la o cină alături de organizatorii Techsylvania, eveniment din zona tehnologiei, iar întâlnirea a avut un caracter informal.

Nicușor Dan a stat de vorbă cu jurnaliștii
Nicușor Dan, baie de mulțime la Cluj Foto: stiridecluj.ro

Pe durata scurtei opriri, președintele a discutat și cu jurnaliștii prezenți. 

„Sunt în drum spre Polonia. Mâine o să fie o întâlnire a Summitului Flancului Estic și e important pentru România, pentru că e vorba de protecția față de drone și față de amenințări în general din partea Rusiei și e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilități și în sud și în special la Marea Neagră. Fiindcă era în drum, am fost invitat și m-am oprit și la o cină cu organizatorii de la Techsylvania”, a declarat Nicușor Dan.

Nicuşor Dan va participa, joi, 26 iunie la cea de-a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki), care va avea loc la Gdansk, Polonia.

„Agenda reuniunii se va concentra pe coordonarea între Statele Membre UE din imediata vecinătate a Federației Ruse în vederea implementării Planului Readiness 2030 și a tuturor celorlalte instrumente europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare”, a transmis Administrația Prezidențială. 

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