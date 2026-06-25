search
Joi, 25 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Nicușor Dan, mesaj despre negocierile politice: „Mingea este la partide. Uneori e greu să distingi între pasul 1, pasul 2 și pasul 3”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că este conștient de responsabilitatea funcției pe care o ocupă și că toate deciziile pe care le ia au ca obiectiv binele României. Șeful statului a admis însă că, în contextul actualei crize politice, nu este întotdeauna ușor să fie stabilită ordinea corectă a pașilor care trebuie urmați.

N. Dan va reveni vineri la București. FOTO: Facebook/Nicușor Dan
N. Dan va reveni vineri la București. FOTO: Facebook/Nicușor Dan

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute după o întâlnire privată cu organizatorii conferinței Techsylvania.

„Eu sunt o persoană care are o istorie de 20 de ani şi în momentul în care iau nişte decizii cred că toată lumea trebuie să fie convinsă că deciziile astea sunt luate în mandatul pe care l-am obţinut şi pentru binele României. Acum, uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3. Uneori e foarte tentant să faci un gest în pasul 1 care are consecinţe negative în pasul 2. Ăsta este modul meu de a fi, dar vreau să-i asigur pe toţi că înţeleg foarte bine responsabilitatea mandatului”, a afirmat președintele, miercuri seară, la Cluj.

Nicușor Dan a făcut aceste precizări după ce a fost întrebat despre criticile venite din partea unor reprezentanți ai societății civile.

„Mingea este la partide”

Referindu-se la negocierile pentru formarea viitorului Executiv, șeful statului a declarat că există șanse reale ca România să aibă un nou Guvern până la finalul actualei sesiuni parlamentare.

„Suntem într-un moment în care partidele au câteva zile să se înţeleagă. Din ce-au anunţat public - eu cred că cine anunţă ceva public trebuie să se ţine de cuvânt - se întrevede şansa unui guvern, sper până la sfârşitul sesiunii parlamentare. E mingea la ei acum”, a spus președintele, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că va reveni vineri la București și că este pregătit să intervină în procesul de negocieri dacă va fi nevoie.

„Eu o să mă întorc, vineri sunt în Bucureşti toată ziua, dacă e nevoie de mine, ne vedem”, a adăugat Nicușor Dan.

Sunt negocieri intense dintre partidele parlamentare pentru formarea unei noi majorități guvernamentale, după eșecul învestirii Guvernului Veștea.

În ultimele zile, liderii formațiunilor politice au discutat mai multe formule de guvernare și variante pentru desemnarea viitorului premier.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Iranulului după ce șeful NATO a spus că Italia şi România au ajutat SUA să atace Iranul: „O mărturisire zdrobitoare”
digi24.ro
image
Bulgaria devine producător de mașini. Modelele de aici costă de două ori mai mult decât o Dacia
stirileprotv.ro
image
Detalii în exclusivitate din ancheta DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu. Ce ar fi primit la schimb afaceriștii iordanieni îndemnați să-i finanțeze campania electorală. Primarul Capitalei a picat pe interceptările dintre Denise Rifai și Odeta Nestor, șefa ONJN
gandul.ro
image
COLOSUL ÎN COLAPS! Economia s-a PRĂBUȘIT, iar acum pregătește cea mai mare restructurare din istorie
mediafax.ro
image
Zeljko Kopic, umilit de Anorthosis. Adevărul despre salariul ridicol pe care i l-au oferit ciprioții
fanatik.ro
image
Noua casă a lui Grindeanu din Dumbrăvița. Autorizația de construire, eliberată de pe o zi pe alta. Motivul pentru care liderul PSD a fost amendat de primărie
libertatea.ro
image
„Hannibal Lecter” în Budapesta: Un brancardier din Ungaria este acuzat de canibalism. Ce au găsit polițiștii în casa acestuia
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
”Marele trădător al Ucrainei” a rupt tăcerea: ”Am una și cu siguranță nu este română”
digisport.ro
image
Câștigătorul care a pierdut 13 milioane de euro la Loto. Premiul uriaș oferit de loteria franceză nu a fost revendicat la timp
click.ro
image
Un satelit al NASA a surprins o undă Kelvin, întinsă pe sute de km în Pacific, care semnalează un fenomen El Niño extrem de puternic
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Analiza care îți arată prețul corect al unei locuințe. Exemplul unui apartament vândut cu 140.000 de euro
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată
cancan.ro
image
Pensionarii, din nou păcăliți? Pensiile se indexează cu sume mai mici decât prevede legea. Anunțul ce dă fiori
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
prosport.ro
image
VIDEO Imagini dramatice din timpul celor două cutremure devastatoare din Venezuela. Clădiri prăbușite și panică pe străzile din Caracas
playtech.ro
image
Noul portar al lui Dinamo, one man show la debutul în Ligue 1, contra lui PSG! I-a apărat penalty lui Mbappe. Video
fanatik.ro
image
Oameni forțați să demonteze aerul condiționat pe caniculă de 40 de grade ca să nu afecteze "mediul". Autoritățile îi îndeamnă să deschidă geamurile
ziare.com
image
Surpriză de proporții: n-au primit nicio șansă, dar s-au calificat! Știm primul meci din șaisprezecimile Cupei Mondiale
digisport.ro
image
Rezultate Loto joi, 25 iunie 2026. Loteria Română anunță că s-au pus în joc peste 6,64 milioane de euro la 6/49
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ilinca, soţia lui George Simion, însărcinată pentru a doua oară!
romaniatv.net
image
Horoscop 25 iunie: Ziua în care răbdarea este răsplătită și surprizele apar din senin
mediaflux.ro
image
Scandal MONDIAL! Jurgen Klopp a părăsit interviul când i s-a pus întrebarea
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Gabriela Cristea, sinceră despre întoarcerea la TV după un an și jumătate: „Sunt dorită”
click.ro
image
Dorian Popa și-a amânat luna de miere după moartea lui Cheluțu: „Durerea nu va dispărea”. Unde va pleca în vacanță alături de soția sa?
click.ro
image
Cum arată în prezent fiica Nicoletei Luciu. Kim și-a început cariera de model la doar 14 ani: „Așchia nu sare departe de trunchi”
click.ro
Rasputin profimedia 0654270006 jpg
Vraciul cu bărbăția de dimensiuni impresionante ar fi ajuns în patul împărătesei Rusiei. N-a cucerit-o cu ”talentele intime”, ci cu un alt as din mânecă
okmagazine.ro
Shani Twain foto Profimedia jpg
La 60 de ani, Shania Twain a devenit cumva „prea sexy” pe scenă? Acuzațiile curg în valuri!
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță, în gașcă, în Mauritius! Poze rare cu soția lui Dan Negru: „Am reușit să ne păstrăm căsnicia în discreție.”
image
Gabriela Cristea, sinceră despre întoarcerea la TV după un an și jumătate: „Sunt dorită”

OK! Magazine

image
„Mai ușor numeri stelele de pe cer decât femeile din patul lui!” Vedetele făceau coadă la actorul care făcea sex și de șapte ori pe zi

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, Shania Twain a devenit cumva „prea sexy” pe scenă? Acuzațiile curg în valuri!

Click! Sănătate

image
Cele 4 suplimente pe care un expert în longevitate le ia zilnic