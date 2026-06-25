Video Nicușor Dan, mesaj despre negocierile politice: „Mingea este la partide. Uneori e greu să distingi între pasul 1, pasul 2 și pasul 3”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că este conștient de responsabilitatea funcției pe care o ocupă și că toate deciziile pe care le ia au ca obiectiv binele României. Șeful statului a admis însă că, în contextul actualei crize politice, nu este întotdeauna ușor să fie stabilită ordinea corectă a pașilor care trebuie urmați.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute după o întâlnire privată cu organizatorii conferinței Techsylvania.

„Eu sunt o persoană care are o istorie de 20 de ani şi în momentul în care iau nişte decizii cred că toată lumea trebuie să fie convinsă că deciziile astea sunt luate în mandatul pe care l-am obţinut şi pentru binele României. Acum, uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3. Uneori e foarte tentant să faci un gest în pasul 1 care are consecinţe negative în pasul 2. Ăsta este modul meu de a fi, dar vreau să-i asigur pe toţi că înţeleg foarte bine responsabilitatea mandatului”, a afirmat președintele, miercuri seară, la Cluj.

Nicușor Dan a făcut aceste precizări după ce a fost întrebat despre criticile venite din partea unor reprezentanți ai societății civile.

„Mingea este la partide”

Referindu-se la negocierile pentru formarea viitorului Executiv, șeful statului a declarat că există șanse reale ca România să aibă un nou Guvern până la finalul actualei sesiuni parlamentare.

„Suntem într-un moment în care partidele au câteva zile să se înţeleagă. Din ce-au anunţat public - eu cred că cine anunţă ceva public trebuie să se ţine de cuvânt - se întrevede şansa unui guvern, sper până la sfârşitul sesiunii parlamentare. E mingea la ei acum”, a spus președintele, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că va reveni vineri la București și că este pregătit să intervină în procesul de negocieri dacă va fi nevoie.

„Eu o să mă întorc, vineri sunt în Bucureşti toată ziua, dacă e nevoie de mine, ne vedem”, a adăugat Nicușor Dan.

Sunt negocieri intense dintre partidele parlamentare pentru formarea unei noi majorități guvernamentale, după eșecul învestirii Guvernului Veștea.

În ultimele zile, liderii formațiunilor politice au discutat mai multe formule de guvernare și variante pentru desemnarea viitorului premier.