 Momentul spectaculos în care racheta germană Spectrum a ajuns pe orbită. Europa face un pas spre independența spațială | adevarul.ro
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Momentul spectaculos în care racheta germană Spectrum a ajuns pe orbită. Europa face un pas spre independența spațială

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Europa face un pas important în cursa spațială. Racheta germană Spectrum a ajuns pe orbită după lansarea din Norvegia, oferind continentului o nouă perspectivă asupra dezvoltării unor servicii proprii de transport al sateliților în spațiu.

Sursa video: X/NASA

Racheta a fost construită de compania germană Isar Aerospace și a fost lansată sâmbătă noaptea de la baza spațială Andøya, situată în nordul Norvegiei, dincolo de Cercul Polar Arctic. Operațiunea a fost transmisă în direct.

Racheta germană Spectrum a ajuns pe orbită după lansarea din Norvegia
Racheta germană Spectrum a ajuns pe orbită după lansarea din Norvegia Foto: Foto: X/European Space Agency

Compania a anunțat succesul misiunii pe platforma X, prezentând momentul drept o premieră pentru industria spațială europeană, relatează Agerpres, care citează DPA.

Suntem pe orbită! Și tocmai am scris o pagină de istorie europeană”, a transmis Isar Aerospace, subliniind că este pentru prima dată când o rachetă dezvoltată de sectorul privat este plasată pe orbită din Europa continentală. 

Racheta a atins 100 de kilometri în mai puțin de patru minute

Potrivit datelor prezentate în timpul transmisiunii, Spectrum a ajuns la o altitudine de aproximativ 100 de kilometri față de Pământ la mai puțin de patru minute după decolare.

În jurul acestei altitudini se află linia Kármán, considerată convențional granița dintre atmosfera terestră și spațiul cosmic.

Transmisia video către sol s-a întrerupt aproximativ 10 minute după lansare, când racheta a depășit raza maximă de acțiune a conexiunii. La acel moment, compania continua să monitorizeze misiunea.

Spectrum a transportat cinci sateliți științifici aparținând mai multor universități, precum și echipamente destinate unui experiment științific. Nu era însă clar imediat dacă sateliții fuseseră plasați cu succes pe orbita prevăzută.

O misiune amânată de mai multe ori

Succesul lansării vine după o serie de probleme tehnice și operaționale care au întârziat misiunea.

Prima tentativă de lansare a unei rachete Spectrum a avut loc în martie anul trecut. Atunci, vehiculul s-a prăbușit în mare la aproximativ 30 de secunde după decolare.

Pentru misiunea actuală, lansarea fusese programată inițial în ianuarie, însă a fost amânată din cauza unei valve defecte.

O nouă tentativă, în martie, a fost anulată după ce un pescar norvegian nu a reușit să părăsească la timp, cu barca sa, zona de siguranță din largul bazei de lansare.

În aprilie, pregătirile au fost oprite din cauza unei scurgeri la un vas sub presiune. În iunie a apărut o nouă problemă tehnică, ceea ce a dus la o altă amânare.

De această dată, însă, racheta a reușit să ajungă pe orbită.

Ce vrea să facă Isar Aerospace

Isar Aerospace este un startup cu sediul în apropiere de München, care urmărește să transforme Spectrum într-un vehicul de lansare produs în serie.

Compania își propune să ajungă la o capacitate de aproximativ 40 de rachete pe an. Are deja comenzi până în 2028, în valoare de câteva sute de milioane de dolari, deși Spectrum nu a intrat încă în producția de serie.

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Racheta este destinată în special transportării sateliților civili și militari pe orbita joasă a Pământului, aflată la câteva sute de kilometri deasupra planetei.

Isar Aerospace intenționează să efectueze și alte lansări în acest an, iar construcția celei de-a treia rachete Spectrum este deja într-un stadiu avansat.

Europa caută alternative la SpaceX

Miza proiectului german este mult mai mare decât succesul unei singure lansări. Europa încearcă să-și dezvolte propriile capacități de transport al sateliților în spațiu și să reducă dependența de furnizorii americani.

În ultimii ani, numeroși sateliți europeni au fost lansați cu ajutorul rachetelor SpaceX, compania fondată de Elon Musk. Isar Aerospace consideră că dezvoltarea unei industrii europene competitive este esențială atât din punct de vedere economic, cât și strategic.

Potrivit datelor prezentate de compania germană, Statele Unite au efectuat 198 de lansări de rachete anul trecut, în timp ce Europa a avut doar opt.

Diferența evidențiază decalajul dintre cele două regiuni în ceea ce privește capacitatea de lansare și explică interesul instituțiilor europene pentru dezvoltarea unor noi companii din domeniu.

Investiții de sute de milioane de euro

Isar Aerospace are aproximativ 400 de angajați și a atras până acum peste jumătate de miliard de euro în capital de investiții.

Compania a semnat recent un contract în valoare de 200 de milioane de euro cu Agenția Spațială Europeană (ESA), în cadrul unui program destinat accelerării dezvoltării vehiculelor europene de lansare.

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Guvernul german, Uniunea Europeană și alte state europene urmăresc cu interes evoluția companiei, în condițiile în care accesul independent la spațiu este considerat tot mai important pentru securitate, comunicații și infrastructura prin satelit.

Spectrum nu este singura rachetă europeană

Europa are deja o industrie spațială importantă, însă modelul Spectrum este diferit de cel al marilor rachete Ariane.

Compania franceză Arianespace operează de mai mult timp lansări de la baza spațială din Guyana Franceză, folosind rachetele Ariane. Acestea sunt vehicule de dimensiuni mult mai mari și pot transporta încărcături grele, inclusiv către orbite geostaționare aflate la aproximativ 36.000 de kilometri de Pământ.

Spectrum este o rachetă mai mică, destinată în principal lansării sateliților pe orbita joasă a Pământului.

Prin dezvoltarea unor astfel de vehicule, Europa speră să creeze o piață mai competitivă pentru lansările spațiale și să ofere operatorilor de sateliți mai multe alternative.

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