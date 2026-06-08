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Astronauții se îmbracă de la Prada. Brandul italian prezintă o nouă piesă a costumului Artemis III

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Prada și Axiom Space au anunțat un nou pas în colaborarea lor pentru dezvoltarea costumului spațial AxEMU, ales de NASA pentru viitoarele misiuni lunare din programul Artemis.

Prada și Axiom Space dezvoltă costumul spațial al viitoarelor misiuni Artemis. FOTO: AxiomSpace
Prada și Axiom Space dezvoltă costumul spațial al viitoarelor misiuni Artemis. FOTO: AxiomSpace

Cele două companii au prezentat Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG), stratul interior purtat de astronauți sub costumul spațial. Componenta este concepută pentru a regla temperatura corpului, a asigura ventilația și a crește confortul în timpul activităților desfășurate pe suprafața Lunii.

Axiom Space este o companie americană specializată în explorare spațială cu echipaj uman, care dezvoltă tehnologii pentru viitoarea stație spațială comercială Axiom Station și furnizează servicii de zbor spațial comercial. Compania este și dezvoltatorul principal al costumului spațial AxEMU.

Potrivit celor două companii, noul echipament a fost realizat folosind tehnici avansate de modelare 3D și experiența Prada în domeniul materialelor performante și al designului tehnic. LCVG este proiectat să susțină ieșiri în spațiu de până la opt ore.

În timpul acestora, corpul astronauților generează cantități importante de căldură. Pentru a preveni supraîncălzirea, costumul circulă apă rece printr-o rețea de tuburi amplasate pe corpul astronautului. Căldura este apoi preluată de sistemele costumului și eliminată în spațiu.

Pe lângă răcire, echipamentul are și rol de ventilație. Un sistem separat distribuie oxigen proaspăt în zona feței astronautului și elimină dioxidul de carbon expirat, contribuind la menținerea unui mediu respirabil în interiorul costumului.

Companiile susțin că noul model include și un sistem de răcire de rezervă, care poate prelua funcțiile principale în cazul unei defecțiuni, o caracteristică absentă la generațiile anterioare de costume.

Colaborarea dintre Prada și Axiom Space a fost anunțată în 2023. În 2024, cele două companii au prezentat pentru prima dată costumul AxEMU, inclusiv stratul exterior destinat protecției împotriva temperaturilor extreme și a micrometeoriților din regiunea polului sud lunar.

Noua componentă mută atenția de la protecția exterioară la stratul aflat în contact direct cu corpul astronautului, unde reglarea temperaturii, confortul și fiabilitatea sunt esențiale pentru misiuni de lungă durată.

Misiunea Artemis III face parte din programul NASA de revenire a oamenilor pe Lună. Agenția spațială americană a anunțat că misiunea va include prima femeie și prima persoană de culoare care vor ajunge pe suprafața lunară. Dacă va avea succes, Artemis III va reprezenta prima aselenizare cu echipaj uman după Apollo 17, încheiată în decembrie 1972.

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