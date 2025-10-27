search
Luni, 27 Octombrie 2025
Video Momentul în care trei chinezi au fost prinși în timp ce încercau să cumpere uraniu de pe piața neagră, în Georgia

Publicat:

Autoritățile din Georgia au reținut trei cetățeni chinezi acuzați că au încercat să achiziționeze aproximativ 2 kilograme de uraniu pe piața neagră, cu intenția de a transporta materialul radioactiv spre China.

Trei cetățeni chinezi au fost arestați în Georgia FOTO: Captură video
Trei cetățeni chinezi au fost arestați în Georgia FOTO: Captură video

Trei cetățeni chinezi au fost arestați în capitala Georgiei, Tbilisi, fiind suspectați că încercau să cumpere 2 kg de uraniu, potrivit autorităților de securitate georgiene. Lasha Maghradze, adjunctul șefului Serviciului de Securitate a Statului (SSG), a declarat într-un briefing de presă că grupul intenționa să plătească aproximativ 400.000 de dolari pentru materialul nuclear, care urma să fie transportat ulterior în China, prin Rusia.

Potrivit acestuia, planul a fost descoperit de agenții de informații în momentul în care unul dintre suspecți încerca să achiziționeze substanța radioactivă de pe piața neagră. „Operațiunea era coordonată de alți membri ai grupului aflați în China”, a precizat Maghradze în fața jurnaliștilor, potrivit BBC.

Detenție preventivă și acuzații

Cei trei suspecți au pledat nevinovat în fața unei instanțe din Tbilisi și au fost plasați în arest preventiv pentru a preveni o eventuală fugă din țară, a informat postul public Georgia Today. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă până la cinci ani de închisoare, în conformitate cu legislația georgiană care interzice achiziționarea de materiale nucleare.

Sursa video: State Security Service of Georgia

Imagini din timpul reținerii

SSG a făcut publice imagini video în care militari înarmați intervin asupra unui autoturism și îi rețin pe suspecți. În portbagajul mașinii au fost găsite două borcane de sticlă conținând o substanță galbenă, identificată prin teste ca fiind uraniu. Deocamdată nu se știe ce izotop de uraniu era vizat, însă toate tipurile pot emite radiații periculoase.

Probleme vechi de securitate nucleară

Ca fost stat al Uniunii Sovietice, Georgia a moștenit depozite și materiale nucleare după destrămarea blocului în 1991. De atunci, securitatea acestora a reprezentat o preocupare constantă, iar de-a lungul anilor au fost înregistrate mai multe cazuri de vânzare ilegală de uraniu. În iulie, SSG a arestat doi bărbați, un cetățean georgian și unul turc, acuzați că încercau să tranzacționeze uraniu în valoare de 3 milioane de dolari.

Europa

