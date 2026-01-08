search
Joi, 8 Ianuarie 2026
Imagini din infernul alb de la Rânca: deszăpezire în condiții de viscol și vizibilitate aproape zero pe DN 67C

Publicat:

DRDP Craiova a distribuit, joi seară, imagini spectaculoase surprinse în timpul operațiunilor de deszăpezire din zona montană Rânca, care arată cantitățile mari de zăpadă, viscolul puternic și vizibilitatea extrem de redusă cu care se confruntă drumarii. Intervențiile au loc pe DN 67C – Transalpina, unul dintre cele mai afectate drumuri montane.

Imagini spectaculoase surprinse în timpul operațiunilor de deszăpezire.FOTO. Captură Video/Facebook
Imagini spectaculoase surprinse în timpul operațiunilor de deszăpezire.FOTO. Captură Video/Facebook

„Aceasta este imaginea pe care o vede prin parbriz deserventul unei autofreze de mare capacitate, în timpul intervențiilor pe drumurile montane. Imagini surprinse astăzi, 8.01.2026, pe DN 67C – Rânca”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova, care au publicat fotografii și imagini video cu utilajele aflate în plină acțiune.

Specialiștii instituției explică faptul că autofreza este un utilaj specializat pentru intervenții în condiții extreme de iarnă, fiind capabil să îndepărteze volume foarte mari de zăpadă, inclusiv zăpada întărită sau acumulările masive formate în urma viscolului. Utilajul funcționează prin frezarea zăpezii și evacuarea acesteia la distanță, în afara părții carosabile, prevenind astfel îngustarea drumului.

Potrivit DRDP Craiova, aceste utilaje sunt folosite în principal pentru asigurarea gabaritului părții carosabile, prin îndepărtarea zăpezii împinse pe acostamente de lamele clasice de deszăpezire, pentru intervenții în zone cu strat foarte mare de zăpadă sau pe sectoare puternic viscolite, dar și pentru traversarea și degajarea drumurilor montane închise temporar circulației pe perioada iernii, cum este DN 67C – Transalpina.

Reprezentanții DRDP mai precizează că autofrezele sunt proprietatea CNAIR și fac parte din dotarea tehnică națională pentru deszăpezire. Fiecare Direcție Regională de Drumuri și Poduri are în administrare mai multe astfel de utilaje, care pot fi mobilizate rapid, în funcție de necesități, în zonele cele mai afectate de condițiile meteorologice.

Prin utilizarea acestor echipamente de mare capacitate, CNAIR și direcțiile regionale de drumuri asigură intervenții eficiente chiar și în condiții extreme de iarnă, pentru menținerea sau redeschiderea circulației pe drumurile montane.

