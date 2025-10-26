Jaful deceniului la Luvru: au fost arestați doi suspecți. Unul dintre ei încerca să fugă în Algeria

Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match.

Unul dintre cei doi bărbaţi a fost reţinut sâmbătă seara de către Poliţia Frontierei pe Aeroportul Roissy-Charles-de-Gaulle.

El se pregătea să se îmbarce într-un avion către Algeria, declară BFMTV o sursă apropiată anchetei.

Un alt suspect a fost arestat mai târziu în aceeași noapte, în suburbia Seine-Saint-Denis, la nord de Paris. Ei sunt deja cunoscuți de poliție pentru spargeri, au profilul unor hoți experimentați care ar fi putut acționa la comandă.

Bărbații erau sub supraveghere după ce probele criminalistice au indicat că se aflau în apropierea Luvrului duminica trecută, a declarat sursa care se ocupă de anchetă, potrivit Daily Mail.

Aceasta este o practică obișnuită după un jaf, deoarece poliția speră că suspecții îi vor conduce la bunurile furate.

„Munca din zilele următoare ar putea deschide noi piste, mai ales dacă infractorii sunt înregistrați în bazele de date.”

Cei doi bărbați, originari din Seine-Saint-Denis și în vârstă de aproximativ 30 de ani sunt suspectaţi de faptul că au făcut parte din comandoul de patru persoane care a pătruns în incinta celebrului muzeu şi a dat spargerea în Galeria Apolo.

Autorităţile îi urmăreau pe cei patru răufăcători, care au fugit cu opt bijuterii ale Coroanei Franţei, după acest furt spectaculos, care ridică semne de întrebare cu privire la securitatea celui mai celebru muzeu din lume.

Valoarea furtului este estimată la 88 de milioane de euro.