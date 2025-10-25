search
Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Video Haos la Moscova. O bandă de migranți înarmați cu lopeți și răngi a făcut ravagii pe străzile orașului

Publicat:

O bandă de migranți înarmați cu lopeți și bare de fier a provocat haos pe străzile din Moscova, atacând trecători și mașini. Poliția a reținut 11 persoane, iar altele sunt căutate și ar putea fi deportate.

Incidentul a avut loc pe străzile Moscovei FOTO Captură video Geostratfor / X
Incidentul a avut loc pe străzile Moscovei FOTO Captură video Geostratfor / X

Momentul șocant în care o mulțime, formată, potrivit relatărilor, din migranți, a făcut ravagii pe străzile Moscovei, a fost surprins de camerele video și publicate pe rețelele de socializare.

Imaginile terifiante arată huligani care aleargă după civili pe stradă, înainte de a-i ataca și de a distruge mașini și clădiri.

Unsprezece dintre agresori au fost arestați și acuzați de huliganism. Potrivit autorităților ruse, mulți dintre ei riscă acum deportarea, fiind muncitori în construcții de origine străină, relatează The Sun.

Poliția investighează în continuare ce a declanșat haosul din capitala Rusiei. Bătaia în masă a izbucnit în jurul orei 12:00, în complexul rezidențial Prokșino din Moscova, potrivit serviciului de presă al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne pentru Moscova.

Locatarii panicați ai complexului susțin că au văzut până la 15 bărbați cu glugă adunați în zonă cu câteva ore înainte de a începe atacul.

Mulțimea a fost filmată în timp ce năvălea brusc pe o stradă aglomerată din jurul blocurilor. Majoritatea purtau haine negre, cu glugi sau căciuli care le acopereau fețele. Erau înarmați cu lopeți mari și bare groase de fier, trecând pe lângă mașini în mers și autoturisme parcate.

Unii pot fi văzuți sărind peste gardurile încuiate ale grădinii blocurilor, în timp ce alții își vărsau furia în parcarea complexului, lovind parbrizele mai multor mașini. La un moment dat, mai mulți dintre bărbați aruncă armele peste stradă în timp ce urmăresc mai multe persoane.

Sursa: Geostratfor / X

Nu este clar cine erau victimele atacului. Martorii spun că agresorii țipau într-o „limbă neinteligibilă”.

Poliția a ajuns rapid la fața locului, iar mulțimea s-a dispersat în grabă. Mai multe mașini au fost avariate, iar cinci persoane au fost rănite.

Unsprezece indivizi au fost reținuți, iar poliția a lansat o operațiune pentru prinderea celorlalți suspecți.

Europa

