Aflat în vizită în Argentina, papa Leon îl îndeamnă pe președintele Milei, aliat al lui Trump, să „apere democrația”

Papa Leon al XIV-lea le-a cerut președintelui argentinian Javier Milei și liderilor politici ai țării să „apere democrația” și să folosească cuvintele cu grijă, în primul său discurs la Buenos Aires. Suveranul pontif, născut în SUA, a ajuns duminică în Argentina, într-o vizită pe care predecesorul său, primul papă argentinian, nu a făcut-o niciodată.

Papa Leon, întâmpinat la aeroport de președintele Milei Foto: X@VaticanReportIt

Vizita, mult așteptată, a început cu o întâlnire privată cu Milei, la scurt timp după aterizare. Președintele argentinian beneficiază de sprijinul puternic al omologului american Donald Trump, cu care Leon, primul papă american din istorie, a avut public dezacorduri, în special în privința tratamentului migranților și a războiului din Iran, relatează CNN.

Papa ajunge în Argentina într-un moment în care măsurile de austeritate „cu drujba” ale lui Milei au dus la reduceri ale cheltuielilor sociale. Președintele a comparat programele statului de justiție socială cu comunismul și a fost acuzat că subminează democrația prin atacuri la adresa presei și prin retorică ce divizează. De asemenea, el a întâmpinat dificultăți în obținerea unor acorduri bipartizane.

„Democrația trebuie apărată”

„Democrația este, așadar, o parte a patrimoniului Argentinei care trebuie apărată”, a spus papa în fața politicienilor, a reprezentanților societății civile și a corpului diplomatic, la Palacio Libertad. „Democrația este întărită și de comportamentul zilnic din viața publică: prin disponibilitatea de a asculta, prin folosirea atentă a cuvintelor, prin căutarea răbdătoare a înțelegerii și prin capacitatea de a-i vedea pe cei care gândesc diferit drept concetățeni cu care împărțim un viitor comun.”

Papa, născut la Chicago, care și-a exprimat recent votul prin corespondență la alegerile intermediare din SUA, a vorbit despre importanța „libertății de a-ți alege liderii prin vot”. El i-a îndemnat pe lideri să recunoască limitele puterii lor și a spus că democrația este protejată de „încrederea în lege”, de posibilitatea de a-ți exprima liber convingerile și de instituții care să servească toate părțile.

„Autoritatea este cea mai autentică atunci când este exercitată ca slujire, când privește dincolo de imediat și când își folosește puterea pentru binele tuturor”, a spus Leon. Aplauzele din sală l-au obligat să repete următoarea frază: „Cei care exercită autoritatea au datoria de a acționa cu prudență, de a recunoaște limitele puterii care le-a fost încredințată.”

În discurs, papa a vorbit despre „abundența resurselor umane” a Argentinei, a cerut ca bogăția țării „să dea roade spre binele tuturor” și a avertizat că corupția subminează încrederea în instituții.

Prima vizită papală în aproape patru decenii

Călătoria suveranului pontif, desfășurată între 8 și 11 noiembrie, este prima vizită papală în Argentina după aproape patru decenii. Papa Francisc nu s-a întors în țara natală pe parcursul celor 12 ani de pontificat, iar nici apropiații săi nu au putut explica această decizie. Unii au sugerat că ea ar fi legată de cultura politică polarizată din Argentina și de temerea că prezența sa ar putea fi folosită în scopuri politice.

Francisc, care înainte de alegerea sa ca papă, în 2013, a fost arhiepiscop de Buenos Aires, a pus accent pe sprijinirea celor mai marginalizați și nu s-a temut să critice liderii politici. El a deplâns declinul economic al Argentinei, pe care l-a pus pe seama deceniilor de proastă guvernare, și a comparat inflația de circa 5% pe care și-o amintea din tinerețe cu inflația galopantă și cu ratele ridicate ale sărăciei din ultimii ani.

Leon a făcut din doctrina socială a Bisericii și din grija pentru cei marginalizați o preocupare centrală a pontificatului său. Itinerariul din Argentina include o vizită la o închisoare federală din Buenos Aires și o oprire la un centru de îngrijire pentru persoane cu dizabilități intelectuale și fizice din Claypole, afectat de reducerile impuse de Milei. Vizita, a doua etapă a unui periplu de 12 zile prin America de Sud, arată că Leon continuă reformele predecesorului său, dar în stilul său propriu. Se așteaptă ca milioane de oameni să participe la slujbele și evenimentele programate.