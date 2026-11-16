Papa Leon al XIV-lea a călătorit sâmbătă, 14 noiembrie, cu un elicopter al Forțelor Aeriene Peruane până în localitatea Santa Cruz de Succhabamba, situată în Munții Anzi, la peste 1.800 de metri altitudine. În timpul zborului, Suveranul Pontif a fost filmat privind pe fereastră spre munți, dar și urcând în cabina piloților, unde a purtat căști de comunicații și a stat între cei doi militari care pilotau aparatul.

Foto: Captură Video / CNN

Vizita a avut o semnificație aparte pentru Papa Leon, care a cunoscut foarte bine regiunea în perioada în care era episcop de Chiclayo. Atunci, pentru a ajunge în comunitățile izolate din munți, Robert Prevost parcurgea aceleași trasee la volanul unei camionete 4x4 sau, acolo unde drumurile se terminau, călare.

Potrivit jurnalistului Christopher Hale, care a relatat episodul în publicația Letters from Leo, zborul de sâmbătă a durat aproximativ 40 de minute. Mii de oameni îl așteptau pe Suveranul Pontif în localitate pentru slujba programată la ora 11:00, unii dintre ei petrecând noaptea în aer liber pentru a-l putea vedea.

Papa revenea într-un loc în care nu mai ajunsese din 28 septembrie 2022, când a oficiat o slujbă dedicată patronului localității, Señor del Costado. Înainte de plecarea sa la Roma, le promisese oamenilor că se va întoarce.

În fața credincioșilor, Leon al XIV-lea a descris revenirea drept „un vis foarte mare pe care Domnul mi-a îngăduit să-l împlinesc”.

„Domnul cunoaște drumurile pe care le parcurgeți, oboseala, grijile și provocările cu care vă confruntați”, le-a transmis el localnicilor.

În decembrie 2015, anul în care a devenit episcop de Chiclayo, dieceza a ales o camionetă 4x4 pentru deplasările sale. Teritoriul era întins, iar numeroase comunități puteau fi accesate cu dificultate.

Preotul Aarón Meca Puse, care se ocupă în prezent de întreținerea mașinii, a povestit că Robert Prevost obișnuia să repare singur camioneta atunci când se defecta.

Drumurile de munte reprezentau însă o provocare permanentă.

„Uneori există o singură bandă de circulație. În stânga este muntele, iar în dreapta este prăpastia”, a explicat preotul.

În sezonul ploios, situația devenea și mai dificilă, deoarece anvelopele pierdeau aderența pe drumurile alunecoase.

Un episod din 2023, cu puțin timp înainte ca Prevost să plece la Roma, ilustrează riscurile acestor deplasări. Un preot proaspăt hirotonit îl aștepta în localitatea Incahuasi pentru a celebra prima sa slujbă, însă ploile umflaseră râul La Leche, care traversa traseul.

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Episcopul a intrat primul cu mașina în apă și a reușit să ajungă pe celălalt mal. Reacția tânărului preot, așa cum și-a amintit-o Meca, a fost: „Episcopul meu poate ajunge pe partea cealaltă”.

Prevost i-a învățat inclusiv pe cei doi secretari ai săi, părinții Jasson Sempertegui și Edgar Rimaycuna, să conducă.

Când mașina nu mai putea înainta, episcopul continua călare

Acolo unde camioneta nu putea ajunge, Robert Prevost folosea caii. O fotografie în care apare călare prin munții din Incahuasi a devenit cunoscută în întreaga lume după alegerea sa ca papă, în mai 2025.

Nu era însă o apariție ocazională. Părintele Bernardino Gil Hernández, care a lucrat alături de el timp de opt ani, a povestit că Prevost a vizitat toate cele 50 de parohii ale diecezei, începând cu cele mai îndepărtate.

Unele comunități puteau fi accesate doar călare, iar episcopul nu evita aceste drumuri.

Fratele Wilson Posligua, un augustinian ecuadorian, își amintește că deplasările cu calul erau ceva obișnuit pentru Prevost.

„Acesta era cel mai obișnuit și firesc lucru: să te urci pe un cal pentru a ajunge în cele mai îndepărtate comunități”, a povestit acesta.

Actualul papă a vorbit chiar el despre aceste experiențe într-o predică din 2023, la o lună după plecarea din Peru. Le-a explicat credincioșilor din Italia că, în mod obișnuit, episcopii își vizitează parohiile cu mașina, „dar acolo, ei merg călare”.

Papa s-a întors în Peru, deși medicii avertizaseră că ar putea avea nevoie de oxigen

Vizita de sâmbătă a avut loc în condițiile în care Papa Leon al XIV-lea are 71 de ani și a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală. Pe 13 octombrie, medicii din Roma i-au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept.

Înaintea deplasării în Anzi, medicii au avertizat că ar putea avea nevoie de oxigen suplimentar din cauza altitudinii. Cu toate acestea, Suveranul Pontif a mers în localitatea în care promisese că se va întoarce.

La finalul slujbei, le-a transmis credincioșilor: „Dacă Isus decide să vină la Santa Cruz, va găsi credință”.

După-amiază, Papa s-a întors cu elicopterul la Chiclayo. Aparatul a fost pilotat de comandanții Gino Burgos și Javier Rojas, foști colegi de clasă cu aproape 30 de ani în urmă. Cei trei au făcut și un selfie în cabina elicopterului, fotografie publicată ulterior de Forțele Aeriene Peruane.

În aceeași zi, Leon al XIV-lea a ajuns și în Zaña, un vechi oraș colonial în care a murit Sfântul Toribio de Mogrovejo, în 1606. Acolo, a încheiat anul jubiliar dedicat împlinirii a 300 de ani de la canonizarea sfântului.

La finalul vizitei, un grup de copii cu eșarfe galbene l-a înconjurat pe Suveranul Pontif și l-a îmbrățișat.

Duminică, 15 noiembrie, papa Leon al XIV-lea, a plecat spre Cusco, oraș situat la peste 3.300 de metri altitudine, unde avea programată o întâlnire cu credincioșii la fortăreața incașă Saqsaywaman și rugăciunea Angelus în fața catedralei.