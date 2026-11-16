 Momentul inedit în care Papa Leon al XIV-lea urcă în cabina piloților unui elicopter militar și zboară deasupra Anzilor | adevarul.ro
search
Luni, 16 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Video Momentul inedit în care Papa Leon al XIV-lea urcă în cabina piloților unui elicopter militar și zboară deasupra Anzilor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Papa Leon al XIV-lea a călătorit sâmbătă, 14 noiembrie, cu un elicopter al Forțelor Aeriene Peruane până în localitatea Santa Cruz de Succhabamba, situată în Munții Anzi, la peste 1.800 de metri altitudine. În timpul zborului, Suveranul Pontif a fost filmat privind pe fereastră spre munți, dar și urcând în cabina piloților, unde a purtat căști de comunicații și a stat între cei doi militari care pilotau aparatul.

image
Foto: Captură Video / CNN

Vizita a avut o semnificație aparte pentru Papa Leon, care a cunoscut foarte bine regiunea în perioada în care era episcop de Chiclayo. Atunci, pentru a ajunge în comunitățile izolate din munți, Robert Prevost parcurgea aceleași trasee la volanul unei camionete 4x4 sau, acolo unde drumurile se terminau, călare.

Potrivit jurnalistului Christopher Hale, care a relatat episodul în publicația Letters from Leo, zborul de sâmbătă a durat aproximativ 40 de minute. Mii de oameni îl așteptau pe Suveranul Pontif în localitate pentru slujba programată la ora 11:00, unii dintre ei petrecând noaptea în aer liber pentru a-l putea vedea.

Papa revenea într-un loc în care nu mai ajunsese din 28 septembrie 2022, când a oficiat o slujbă dedicată patronului localității, Señor del Costado. Înainte de plecarea sa la Roma, le promisese oamenilor că se va întoarce.

În fața credincioșilor, Leon al XIV-lea a descris revenirea drept „un vis foarte mare pe care Domnul mi-a îngăduit să-l împlinesc”.

„Domnul cunoaște drumurile pe care le parcurgeți, oboseala, grijile și provocările cu care vă confruntați”, le-a transmis el localnicilor.

În decembrie 2015, anul în care a devenit episcop de Chiclayo, dieceza a ales o camionetă 4x4 pentru deplasările sale. Teritoriul era întins, iar numeroase comunități puteau fi accesate cu dificultate.

Preotul Aarón Meca Puse, care se ocupă în prezent de întreținerea mașinii, a povestit că Robert Prevost obișnuia să repare singur camioneta atunci când se defecta.

Drumurile de munte reprezentau însă o provocare permanentă.

„Uneori există o singură bandă de circulație. În stânga este muntele, iar în dreapta este prăpastia”, a explicat preotul.

În sezonul ploios, situația devenea și mai dificilă, deoarece anvelopele pierdeau aderența pe drumurile alunecoase.

Un episod din 2023, cu puțin timp înainte ca Prevost să plece la Roma, ilustrează riscurile acestor deplasări. Un preot proaspăt hirotonit îl aștepta în localitatea Incahuasi pentru a celebra prima sa slujbă, însă ploile umflaseră râul La Leche, care traversa traseul.

Avionul cu care Papa Leon urma să revină la Roma a rămas blocat pe pistă. Soluţia salvatoare a Regelui Spaniei

Episcopul a intrat primul cu mașina în apă și a reușit să ajungă pe celălalt mal. Reacția tânărului preot, așa cum și-a amintit-o Meca, a fost: „Episcopul meu poate ajunge pe partea cealaltă”.

Prevost i-a învățat inclusiv pe cei doi secretari ai săi, părinții Jasson Sempertegui și Edgar Rimaycuna, să conducă.

Când mașina nu mai putea înainta, episcopul continua călare

Acolo unde camioneta nu putea ajunge, Robert Prevost folosea caii. O fotografie în care apare călare prin munții din Incahuasi a devenit cunoscută în întreaga lume după alegerea sa ca papă, în mai 2025.

Nu era însă o apariție ocazională. Părintele Bernardino Gil Hernández, care a lucrat alături de el timp de opt ani, a povestit că Prevost a vizitat toate cele 50 de parohii ale diecezei, începând cu cele mai îndepărtate.

Unele comunități puteau fi accesate doar călare, iar episcopul nu evita aceste drumuri.

Fratele Wilson Posligua, un augustinian ecuadorian, își amintește că deplasările cu calul erau ceva obișnuit pentru Prevost.

„Acesta era cel mai obișnuit și firesc lucru: să te urci pe un cal pentru a ajunge în cele mai îndepărtate comunități”, a povestit acesta.

Actualul papă a vorbit chiar el despre aceste experiențe într-o predică din 2023, la o lună după plecarea din Peru. Le-a explicat credincioșilor din Italia că, în mod obișnuit, episcopii își vizitează parohiile cu mașina, „dar acolo, ei merg călare”.

Papa s-a întors în Peru, deși medicii avertizaseră că ar putea avea nevoie de oxigen

Vizita de sâmbătă a avut loc în condițiile în care Papa Leon al XIV-lea are 71 de ani și a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală. Pe 13 octombrie, medicii din Roma i-au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept.

Înaintea deplasării în Anzi, medicii au avertizat că ar putea avea nevoie de oxigen suplimentar din cauza altitudinii. Cu toate acestea, Suveranul Pontif a mers în localitatea în care promisese că se va întoarce.

La finalul slujbei, le-a transmis credincioșilor: „Dacă Isus decide să vină la Santa Cruz, va găsi credință”.

După-amiază, Papa s-a întors cu elicopterul la Chiclayo. Aparatul a fost pilotat de comandanții Gino Burgos și Javier Rojas, foști colegi de clasă cu aproape 30 de ani în urmă. Cei trei au făcut și un selfie în cabina elicopterului, fotografie publicată ulterior de Forțele Aeriene Peruane.

În aceeași zi, Leon al XIV-lea a ajuns și în Zaña, un vechi oraș colonial în care a murit Sfântul Toribio de Mogrovejo, în 1606. Acolo, a încheiat anul jubiliar dedicat împlinirii a 300 de ani de la canonizarea sfântului.

La finalul vizitei, un grup de copii cu eșarfe galbene l-a înconjurat pe Suveranul Pontif și l-a îmbrățișat.

Duminică, 15 noiembrie, papa Leon al XIV-lea, a plecat spre Cusco, oraș situat la peste 3.300 de metri altitudine, unde avea programată o întâlnire cu credincioșii la fortăreața incașă Saqsaywaman și rugăciunea Angelus în fața catedralei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
digi24.ro
image
Putin a lansat un ultimatum Europei. Cerință fără precedent pentru Marea Britanie și Franța
stirileprotv.ro
image
Acuzații grave într-o mare companie din România. Directoarea cu salariu de 12.000 de euro pe lună, izolată într-o cameră frigorifică
gandul.ro
image
Maghiarii din România, în fața unei schimbări ISTORICE
mediafax.ro
image
Gigi Becali poate da o nouă lovitură! „El e singurul jucător român care poate depăși 50 de milioane de euro”
fanatik.ro
image
117,7 miliarde de euro în 20 ani de când România a devenit membru UE: unde au ajuns banii europeni ai României. Bilanț: trei euro primiți pentru fiecare euro dat
libertatea.ro
image
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
I-a spus ADIO, după ce a luat-o pe calea credinței. Un nou divorț de răsunet
digisport.ro
image
Brigitte Pastramă, trei acțiuni în instanță pentru cei care i-au calomniat brandul. Este vizat și Cătălin Botezatu? Cere daune de imagine în valoare de 100.000 de euro!
click.ro
image
Cum a salvat inteligența artificială industria rulotelor. Mii de americani trăiesc în case pe roți ca să construiască centre de date
antena3.ro
image
Cum se fac croissantele 7 Days şi Milka. În fabrica de la Clinceni lucrează peste 800 de oameni, iar peste 60% din producţie rămâne în România
zf.ro
image
Focuri de armă la Reşiţa. Un şofer fără permis a fugit de poliţie; localnicii au atacat agenţii cu pietre
observatornews.ro
image
Motivul real pentru care Ian și Mira au fost dați afară de la Insula Iubirii. Adevărul e cu totul altul
cancan.ro
image
Pensiile pe card vor fi plătite mai devreme în decembrie. Prin Poștă, distribuite cu o mică întârziere. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
prosport.ro
image
De ce tot mai mulți oameni desenează linii albe pe geamuri. Au un rol mult mai important decât pare
playtech.ro
image
O echipă de handbal din Liga Florilor a ajuns în spital. 8 jucătoare și 3 membri ai staffului sunt la Urgențe!
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
O întâlnire la hotel ar fi fost de ajuns. Jannik Sinner, "îndrăgostit nebunește"
digisport.ro
image
8 remedii pentru durerea în gât care chiar funcționează
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Bolojan, mare barosan. Și-a măritat fata în palatul celui spre care au curs peste 67 de milioane de lei din bani publici!
romaniatv.net
image
Horoscop 16 noiembrie 2026. Lunea în care se rupe tăcerea! O zodie află un adevăr incomod, iar alta primește o veste care îi schimbă săptămâna
mediaflux.ro
image
Svitolina a ignorat-o pe Andreeva pe podiumul de la Turneul Campioanelor, apoi a venit rândul rusoaicei la microfon! Cuvintele adresate
gsp.ro
image
Ce a îndurat prima soție a lui Ilie Bolojan în mariajul cu actualul premier al României. Motivul pentru care a ajuns la divorț cu Florentina
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Misterul averii de 9 miliarde de dolari a unui moștenitor Hermès. Decizia neașteptată luată de un judecător din Paris
click.ro
image
Când te poți spovedi în Postul Crăciunului. Zilele cele mai potrivite pentru mărturisirea păcatelor
click.ro
image
Românii care își sărbătoresc onomastica pe 16 noiembrie. Ce semnificație are această zi și ce rugăciune se rostește
click.ro
Prințesa Kate, ravisantă în India, Profimedia (2) jpg
Detaliul adorabil cu care Kate Middleton a făcut furori la Mumbai! Mica bijuterie ascunsă a Prințesei, într-un loc în care nimeni nu s-ar fi gândit
okmagazine.ro
Aventura indiană a început pentru Kate Middleton și Prințul William, Profimedia (4) jpg
Kate cucerește India chiar din prima zi a vizitei la Mumbai. Start aventură indiană pentru Prințul și Prințesa de Wales
okmagazine.ro
„Călătoriile lui Gulliver”, ilustrație din 1900
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Brigitte Pastramă, trei acțiuni în instanță pentru cei care i-au calomniat brandul. Este vizat și Cătălin Botezatu? Cere daune de imagine în valoare de 100.000 de euro!
image
Misterul averii de 9 miliarde de dolari a unui moștenitor Hermès. Decizia neașteptată luată de un judecător din Paris

OK! Magazine

image
Kate cucerește India chiar din prima zi a vizitei la Mumbai. Start aventură indiană pentru Prințul și Prințesa de Wales