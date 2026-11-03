Ministrul Transporturilor din Spania demisionează după două accidente feroviare mortale într-un singur an

Ministrul Transporturilor din Spania, Óscar Puente, a anunțat că demisionează, după ce țara a fost lovită de două accidente feroviare mortale într-un interval de mai puțin de un an.

Óscar Puente și-a anunțat demisia la șase zile după o coliziune feroviară soldată cu 69 de morți Foto: X@patxilopez

„Am luat decizia cu privire la viitorul meu în primele minute de după tragedie”, le-a spus Puente parlamentarilor reuniți la Madrid.

„Un ministru al Transporturilor dintr-o țară precum Spania nu poate rămâne în funcție după două accidente de o asemenea gravitate în mai puțin de un an, indiferent cât de diferite sunt acestea și indiferent dacă poartă sau nu responsabilitatea directă”, a adăugat el.

Demisia a fost anunțată la șase zile după ce un tren a intrat în coliziune cu o altă garnitură, pe o linie de mare viteză care leagă Madridul de regiunea Andaluzia. Potrivit autorităților, accidentul a fost provocat de o combinație de erori umane și informatice.

Un tren operat de compania națională de căi ferate a lovit cu viteză mare o garnitură staționată. În acel moment, o defecțiune a sistemului de siguranță oprise circulația tuturor trenurilor pe linia respectivă.

„Semnalul era roșu și interzicea deplasarea, însă trenului i s-a permis să continue. Este o decizie luată în circumstanțe inexplicabile”, declara Puente săptămâna trecută.

Al doilea accident feroviar grav în mai puțin de un an

Tragedia de săptămâna trecută a fost precedată de un alt accident feroviar grav, produs în ianuarie, în localitatea Adamuz. Atunci, două trenuri de mare viteză s-au ciocnit frontal, iar cel puțin 41 de persoane au murit.

La momentul respectiv, accidentul era considerat cel mai grav din Spania din ultimii peste zece ani.

După ultima coliziune, mai mulți politicieni și sindicatul angajaților din transporturi au cerut demisia ministrului.

În noaptea accidentului, poliția a avut confruntări cu sute de protestatari adunați în fața sediului Ministerului Transporturilor. Unii dintre manifestanți purtau pancarte prin care cereau și demisia premierului Pedro Sánchez.

Demisia, cu trei săptămâni înaintea alegerilor

Anunțul lui Puente vine cu doar trei săptămâni înaintea alegerilor generale din Spania. Ministrul a precizat că nu va candida în acest scrutin.

Premierul Pedro Sánchez a decis organizarea alegerilor anticipate după o serie de scandaluri de corupție, controverse legate de accesibilitatea locuințelor și mai multe rezultate electorale nefavorabile pentru Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), formațiunea aflată la guvernare.

Demisia ministrului Transporturilor adaugă o nouă presiune asupra guvernului Sánchez, într-un moment politic dificil, marcat de nemulțumirea publică provocată de accidentele feroviare.