Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
Conductorii de tren din Spania anunță o grevă de trei zile după accidentele feroviare în lanț

Publicat:

Cel mai mare sindicat al conductorilor de tren din Spania a anunțat o grevă națională de trei zile, cerând standarde de siguranță mai bune pentru lucrători și pasageri, în contextul în care au avut loc trei accidente feroviare în patru zile.

Accidentul feroviar din Córdoba/FOTO: X @Sandra Romandia
Accidentul feroviar din Córdoba/FOTO: X @Sandra Romandia

Cel puțin 43 de persoane au murit și zeci au fost rănite în urma coliziunii a două trenuri duminică, lângă orașul Adamuz, provincia Córdoba.

Două zile mai târziu, un conductor a murit, iar 37 de persoane au fost rănite după ce un tren a deraiat din cauza prăbușirii unui zid de sprijin lângă Gelida, Catalonia.

Joi, un tren de navetiști s-a izibt de o macara de construcții în sud-estul Spaniei, incident în urma căruia mai multe persoane au fost rănite, inclusiv una aflată în stare gravă.

Accidentele de la Adamuz și Gelida au determinat sindicatul spaniol Semaf să anunțe acțiuni industriale. Greva a dus, de asemenea, la oprirea serviciilor regionale de cale ferată din Catalonia, afectând aproximativ 400.000 de călători, scrie The Guardian.

Sindicatul a declarat că greva va avea loc între 9 și 11 februarie și a precizat că aceasta reprezintă „singura cale legală rămasă pentru ca lucrătorii să ceară restaurarea standardelor de siguranță în sistemul feroviar și, prin urmare, să garanteze siguranța atât a profesioniștilor din domeniu, cât și a pasagerilor”.

Semaf a cerut autorităților competente să se asigure că oamenii sunt protejați, abordând „numeroasele rapoarte” privind starea precară a liniilor de cale ferată, care, potrivit sindicatului, au rămas „nesoluționate și inactive timp de luni sau chiar ani”.

Sindicatul a mai spus: „Accidentele grave de la Adamuz și Gelida, ambele soldate cu pierderi de vieți omenești, reprezintă un punct de cotitură în cererea de a se lua toate măsurile necesare pentru a garanta siguranța operațiunilor feroviare.”

Ministrul transporturilor din Spania, Óscar Puente, a spus că înțelege preocupările conductorilor, dar speră că greva poate fi evitată și a subliniat că oprirea serviciilor din Catalonia trebuie să înceteze. El a precizat că cele două accidente au fost „complet nelegate” și că incidentul de la Gelida a fost cauzat probabil de ploi abundente.

„Este o săptămână foarte dificilă”, a declarat el pentru Catalunya Ràdio joi dimineață. „Trebuie să rămânem calmi și să rezolvăm situația cum trebuie. Au avut loc două incidente teribile într-un interval foarte scurt, ceea ce afectează semnificativ moralul conductorilor. Sper ca situația să se rezolve curând.”

Anchetele continuă la locul accidentului de la Adamuz și asupra epavelor celor două trenuri. Accidentul a avut loc duminică la ora 19:40, când un tren de mare viteză care circula de la Málaga la Madrid a deraiat, ajungând pe linia unui tren care venea din Madrid spre Huelva.

Conform presei, anchetatorii se concentrează pe o crăpătură de 30 cm pe linie, la locul accidentului.

„Există un punct inițial unde se crede că a avut loc deraiajul”, a spus Puente pentru Cadena Ser luni seara.

„Trebuie să determinăm dacă a fost cauza sau consecința. Nu este o chestiune trivială și nu va fi rapid sau ușor. Trebuie să trimitem linia la laborator pentru a stabili ce s-a întâmplat. În acest moment, nimic nu poate fi exclus.”

„Toți spaniolii pot vedea cu ochii lor că nu este sigur să călătorești”

Ministrul Transporturilor a spus că au fost găsite urme pe roțile primelor cinci vagoane ale trenului de mare viteză și pe roțile altor trenuri care au circulat pe aceeași porțiune de linie înainte de deraiaj.

„Întrebarea acum este cum au apărut acele urme”, a declarat ministrul pentru Telecinco. „A fost ceva pe șine sau șina însăși începea să se degradeze? În acest moment, nu se pot trage concluzii.”

Eforturile Spaniei de a comemora victimele au fost afectate de dispute politice. Un purtător de cuvânt al partidului de extremă dreapta Vox a spus că tragedia de la Adamuz dovedește declinul serviciilor feroviare ale țării.

„Toți spaniolii pot vedea cu ochii lor că nu este sigur să călătorești și situația se înrăutățește zi de zi”, a spus Pepa Millán.

Liderul Vox, Santiago Abascal, a încercat să lege accidentul de la Adamuz de acuzațiile de corupție care afectează guvernul condus de socialiști: „Corupția distruge încrederea în instituții. Iar corupția ucide.”

Între timp, Partidul Popular a cerut ca ministrul Puente, prezent în numeroase emisiuni media, să ofere „transparență totală”.

„Ministrul are talent la vorbit”, a spus Juan Bravo, purtătorul de cuvânt pentru infrastructură al PP. „Dar este momentul să ofere explicații și să nu petreacă două ore spunând nimic.”

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Elma Saiz, a spus că declarațiile lui Abascal sunt scandaloase: „Având în vedere cele două nopți tragice prin care am trecut, cu zeci de răniți încă internați și cu toate corpurile nerecuperate, atitudinea lui Abascal este respingătoare. Folosirea tragediei și a fricii pentru a genera haos și neîncredere este un act anti-democratic și inuman.”

Europa

