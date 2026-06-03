Ministerul britanic de Externe l-a convocat pe ambasadorul rus după drona care a lovit un bloc din Galați

Ambasadorul Rusiei la Londra a fost convocat de Ministerul britanic de Externe în cazul dronei care a lovit, săptămâna trecută, o clădire rezidențială în Galați.

Ministrul de externe britanic, Yvette Cooper, a condamnat incidentul, care a survenit în timpul unui atac aerian rusesc asupra Ucrainei şi a rănit două persoane la Galaţi, şi a declarat că Regatul Unit rămâne angajat faţă de aliaţii săi pentru a apăra teritoriul NATO, relatează Agerpres.

„Cel mai recent bombardament brutal al Rusiei asupra civililor în Ucraina vine după încălcarea spaţiului aerian al NATO săptămâna trecută, când a fost lovită o clădire rezidenţială în România”, a transmis Ministerul britanic de Externe într-un comunicat.

„Rănirea civililor nevinovați pe teritoriul NATO este inacceptabilă şi o amintire severă a ameninţării pe care civilii ucraineni trebuie să o îndure zilnic”, se mai arată în acelaşi text.

Incidentul a avut loc în noaptea de 28 spre 29 mai, când o dronă a lovit un bloc din municipiul Galați și a explodat. În urma deflagrației, un apartament în care locuiau o femeie de 53 de ani și fiul său de 14 ani a fost distrus. Cele două persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Ca urmare, Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit pentru prima dată la solicitarea expresă a României pe o temă care o implică direct. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a denunțat, în numele a 56 de state, agresiunea rusă și încălcarea repetată a spațiului aerian al României. De cealaltă parte, ambasadorul Federației Ruse la ONU, Vasili Nebenzia, a respins acuzațiile drept „nefondate”, vorbind despre „teorii conspiraționiste” și „provocări ucrainene”.

Miercuri, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că 43 de state din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) au prezentat declarații de sprijin și solidaritate cu România după incidentul din noaptea de 28 spre 29 mai.

Amintim că anterior, ministrul de Externe francez a declarat că l-a convocat de urgență pe ambasadorul Rusiei și a condamnat ferm acțiunea Moscovei. El a subliniat că astfel de incidente reprezintă o escaladare periculoasă a agresiunii ruse și că Parisul urmărește îndeaproape evoluțiile de la granița estică a UE.

De asemenea, patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene au aterizat miercuri la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” din județul Constanța. Detașamentul italian este format din aproximativ 180 de militari, inclusiv piloți și personal tehnic, și va desfășura, alături de Forțele Aeriene Române, misiuni de Poliție Aeriană Întărită (enhanced Air Policing) sub comandă NATO în următoarele două luni.