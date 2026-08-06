 Schimbul de informații între Washington și Kiev revine la un nivel ridicat. „Ucraina dispune de informații valoroase despre Rusia” | adevarul.ro
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Schimbul de informații între Washington și Kiev revine la un nivel ridicat. „Ucraina dispune de informații valoroase despre Rusia”

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Cooperarea în domeniul schimbului de informații între Statele Unite și Ucraina a revenit la nivelurile anterioare, potrivit unor oficiali americani și experți care urmăresc îndeaproape conflictul. Aceștia consideră că reluarea colaborării oferă Kievului un avantaj important într-o etapă considerată decisivă a războiului.

Volodimir Zelesnki și Donald Trump
Re lațiile dintre Volodimir Zelesnki și Donald Trump s-au îmbunătățit/FOTOEPA?EFE

Senatorul democrat Mark Warner, vicepreședintele Comisiei pentru Informații din Senatul SUA și susținător al sprijinului acordat Ucrainei, a declarat că există indicii clare privind consolidarea cooperării în materie de informații. Fără a oferi detalii, el a afirmat că această colaborare a contribuit la sporirea eficienței operațiunilor ucrainene.

Potrivit lui Warner, utilizarea dronelor și a rachetelor cu rază lungă de acțiune a permis Ucrainei să lovească ținte aflate în interiorul teritoriului rus și să își consolideze pozițiile pe front.

În ultimele luni, forțele ucrainene au intensificat atacurile asupra unor obiective din Rusia. Conform evaluărilor citate, aceste operațiuni au contribuit la recâștigarea unor teritorii și la stabilizarea liniei frontului, oferind Kievului o poziție mai favorabilă în eventualele negocieri cu Moscova.

Aceste evoluții au loc în contextul în care discuțiile mediate de Statele Unite pentru încheierea unui acord de pace între Rusia și Ucraina au înregistrat puține progrese. În același timp, administrația americană și-a concentrat o parte semnificativă a atenției asupra conflictului cu Iranul, ceea ce, potrivit articolului, a redus temporar prioritatea dosarului ucrainean.

Totuși, pe fondul succeselor militare recente ale Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski pare să fi câștigat încrederea președintelui Donald Trump, susține analiza.

La începutul lunii iulie, o serie de atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse ar fi determinat Moscova să suspende exporturile de motorină. Potrivit experților citați, frecvența și precizia acestor lovituri au amplificat presiunea asupra Kremlinului și au creat o oportunitate pentru Ucraina de a-și valorifica avantajele militare în vederea unei soluții negociate.

Schimbul de informații dintre Washington și Kiev s-a intensificat

Mai mulți senatori republicani au apreciat că schimbul de informații dintre Washington și Kiev s-a intensificat într-un moment cu implicații strategice.

„Așa pare. Toată lumea apreciază un învingător, iar Ucraina pare să fi schimbat cursul conflictului”, a declarat senatorul John Cornyn.

La rândul său, senatorul democrat Tim Kaine a afirmat că a observat o îmbunătățire a comunicării dintre cele două țări în urma vizitelor efectuate în Ucraina în aprilie 2025 și iulie 2026.

„Am remarcat un nivel mai ridicat de încredere în comunicare”, a spus acesta.

George Barros, director pentru inovare și analiză open-source în cadrul Institutului pentru Studiul Războiului, consideră că sprijinul american în domeniul informațiilor a avut un rol esențial în eficiența operațiunilor ucrainene. Potrivit acestuia, aprobarea schimbului de informații pentru loviturile asupra infrastructurii energetice ruse a contribuit la creșterea presiunii asupra Moscovei și la consolidarea unei strategii menite să creeze costuri semnificative pentru Rusia.

Expertul afirmă că atacurile au devenit considerabil mai eficiente datorită informațiilor furnizate de Statele Unite și că sistemele americane de avertizare timpurie au ajutat Ucraina să se pregătească împotriva atacurilor cu rachete încă din primele faze ale războiului.

„Ucraina dispune de informații valoroase despre Rusia”

Casa Albă nu a confirmat dacă schimbul de informații cu Ucraina a fost extins, însă a reiterat că obiectivul administrației Trump rămâne încheierea conflictului.

„Președintele dorește ca acest război să se încheie, pentru a pune capăt pierderilor inutile de vieți omenești. El și echipa sa rămân angajați în facilitarea unei soluții pașnice între Rusia și Ucraina și continuă să creadă că un acord este posibil”, se arată într-un comunicat al Casei Albe.

Atât Agenția Centrală de Informații (CIA), cât și Biroul Directorului Comunității Naționale de Informații (ODNI) nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Fostul ambasador al Statelor Unite în Ucraina, John Herbst, susține că schimbul de informații este benefic pentru ambele părți.

„Nu există nicio îndoială că Ucraina dispune de informații valoroase despre Rusia”, a declarat acesta.

Președintele Volodimir Zelenski a încercat să valorifice acest avantaj. Înaintea vizitei sale la Casa Albă din luna iulie, el a afirmat că Ucraina intenționează să prezinte administrației americane informații potrivit cărora Rusia ar fi sprijinit Iranul.

Stephen Sestanovich, expert în studii ruse și eurasiatice la Consiliul pentru Relații Externe, apreciază că serviciile de informații ucrainene oferă perspective detaliate asupra evoluțiilor din Rusia.

Atunci când discuți cu oficialii serviciilor de informații ucrainene, observi că aceștia dețin informații solide despre ceea ce se întâmplă la Moscova, nu doar în interiorul Kremlinului. Sunt informații care justifică un parteneriat bazat pe un schimb de informații reciproc și aprofundat”, a declarat acesta.

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