 Riviera Mangalia, povestea unei veri care te îmbie să revii | adevarul.ro
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Riviera Mangalia, povestea unei veri care te îmbie să revii

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Vacanțele pe litoralul românesc pot constitui o amintire de neuitat, povestită ani la rând. Prima baie în mare, primul concert văzut de pe umerii tatălui, întâlnirea cu un personaj de poveste sau seara în care copilul dansează până la finalul spectacolului sunt momente care transformă o simplă escapadă la mare într-o amintire de neuitat.

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Mangalia, Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și Olimp formează astăzi destinația Riviera Mangalia, care își propune să ofere familiilor mai mult decât o vacanță la mare.

Prin proiectul „Riviera din Inima Mea”, Organizația de Management al Destinației Mangalia construiește o experiență în care timpul petrecut împreună devine parte din cele mai frumoase amintiri de vacanță.

În sezonul estival 2026, stațiunile din sudul litoralului românesc propun un mix de relaxare, divertisment și activități pentru toate generațiile. Pe lângă plajă, mare și soare, turiștii au la dispoziție concerte, spectacole, parcuri tematice, activități pentru copii, experiențe gastronomice și culturale, dar și numeroase momente gândite pentru a fi trăite în familie.

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Neptun Arena este noul spațiu dedicat evenimentelor estivale

Unul dintre punctele de atracție ale verii este Neptun Arena, noul spațiu dedicat evenimentelor estivale. Aici, concertele, spectacolele și festivalurile tematice îi reunesc pe copii, părinți și bunici, oferind celor mici emoția primului spectacol live, iar adulților ocazia de a retrăi muzica generației lor.

„Această destinație își propune să devină principala alegere pentru turiștii români, iar în următorii ani și pentru turiștii străini”, a declarat Dumitru Filip, manager de destinație în cadrul Organizației de Management al Destinației Mangalia.

Programul Neptun Arena din această vară îi aduce pe scenă pe Daniel Iordăchioae, Pepe, Andrei Bănuță, Florian Rus, Bibi, Vescan, Mihai Trăistariu, Diana Bișinicu, Constantin Enceanu, Azur, Andreea Bănică, Jo, Compact, Marius Mihalache Band, Amna, Andrei Ursu și alți invitați.

Oferta dedicată copiilor include parcuri de aventură, atracții tematice, spectacole și zone de joacă, dar și noile puncte de interes din Neptun – Labirintul Piraților, Laboratorul Magic și Superputerile Corpului Uman. Acestea completează atracțiile deja consacrate din stațiuni, precum Paradis Land, Dino Parc Jurasica, Water Park Galaxy și Baby Land.

Turiștii care ajung în Mangalia pot face plimbări cu vaporașul din Portul Turistic, pot vizita Farul Genovez, protejat de cunoscutele pisicuțe ale comunității, și pot lua masa la restaurantele de pe faleză.

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„Împreună cu operatorii din turism și cu patronatele membre ale OMD, ne dorim să îmbunătățim experiența pe care o au turiștii care aleg sudul litoralului românesc. Anul acesta facem un prim pas cu multe concerte și festivaluri, iar de la anul cele trei stațiuni Venus, Jupiter și Cap Aurora intră într-un program de reabilitare”, a precizat Paul Foleanu, viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Mangalia.

Potrivit organizatorilor, peste 60.000 de turiști au participat la evenimentele organizate pe Riviera Mangalia de la începutul verii, iar în perioada de vârf a sezonului este așteptat un număr și mai mare de vizitatori.

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Prin proiectul „Riviera din Inima Mea”, sudul litoralului românesc este promovat ca o destinație în care fiecare familie își poate crea propriile amintiri de vacanță – de la prima baie în mare la răsăritul soarelui până la ultima seară petrecută în atmosfera unui spectacol live.

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