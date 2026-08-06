Pene de curent extinse în Georgia. Capitala Tbilisi și majoritatea regiunilor au rămas fără electricitate

Capitala Georgiei, Tbilisi, și cea mai mare parte a țării au fost afectate, în seara zilei de 5 august, de o pană majoră de curent. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în jurul orei 20:15, ora locală, iar autoritățile nu au anunțat deocamdată cauza incidentului.

În urma întreruperii alimentării cu energie, metroul din Tbilisi și-a suspendat complet activitatea, iar pasagerii au fost evacuați din stații și din trenuri. De asemenea, au fost raportate perturbări ale circulației trenurilor de călători și de marfă pe mai multe rute.

Pana de curent a afectat și funcționarea infrastructurii urbane. Oprirea stațiilor de pompare a provocat probleme în alimentarea cu apă în mai multe regiuni, în timp ce semafoarele și rețelele de telefonie mobilă au înregistrat disfuncționalități. Potrivit presei locale, echipele de intervenție au început restabilirea treptată a alimentării cu energie.

În același timp, o pană de curent de amploare a fost raportată și în Abhazia. Potrivit autorităților locale din domeniul energiei, incidentul ar fi fost provocat de o avarie la hidrocentrala Inguri, principala sursă de energie electrică care alimentează atât Georgia, cât și regiunea Abhazia.

Acesta este al treilea incident major care afectează sistemul energetic al Georgiei în ultimele săptămâni. Prima avarie a avut loc la 24 iulie, după deconectarea accidentală a sistemului energetic georgian de la rețeaua Azerbaidjanului. Un al doilea incident s-a produs pe 25 iulie, în urma unei defecțiuni la o linie principală de transport al energiei electrice din regiunea Imereti.

După primele două incidente, Serviciul de Securitate al Georgiei a deschis o anchetă penală pentru suspiciuni de sabotaj. Până în prezent, autoritățile nu au indicat dacă pana de curent din 5 august are legătură cu evenimentele anterioare.