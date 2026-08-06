Inteligența artificială transformă departamentele de resurse umane. Milioane de locuri de muncă ar putea fi afectate

Adoptarea accelerată a inteligenței artificiale schimbă profund modul în care companiile își gestionează activitatea de resurse umane, iar milioane de specialiști HR din întreaga lume s-ar putea confrunta cu riscul pierderii locului de muncă, pe măsură ce tot mai multe procese sunt automatizate, relatează Bloomberg.

Subiectul a dominat dezbaterile unei conferințe internaționale dedicate profesioniștilor din domeniu, organizată la Orlando, în Statele Unite, unde lideri ai industriei au avertizat că profesia traversează una dintre cele mai importante transformări din ultimele decenii.

Automatizarea reduce nevoia de personal

Potrivit Biroului pentru Statistică a Muncii din SUA, numărul angajaților din domeniul recrutării și al serviciilor de resurse umane a scăzut cu 18% față de nivelul maxim atins în martie 2022, când sectorul avea aproximativ 3,9 milioane de angajați.

Scăderea are loc în condițiile în care piața muncii din Statele Unite a continuat să crească, iar numărul total al locurilor de muncă a avansat cu aproximativ 5% în aceeași perioadă.

Un studiu al McKinsey Global Institute estimează că până la două treimi dintre activitățile desfășurate în prezent de departamentele de resurse umane ar putea fi automatizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Printre acestea se numără selecția inițială a CV-urilor, răspunsurile la întrebările angajaților privind beneficiile sau alte sarcini administrative repetitive.

Pentru companii, automatizarea reprezintă și o oportunitate de reducere a costurilor. În Statele Unite, salariul anual mediu al unui manager de resurse umane a depășit 140.000 de dolari în 2024.

Marile companii își reduc echipele HR

Schimbarea de strategie vine după perioada pandemiei, când departamentele de resurse umane au avut un rol central în organizarea muncii la distanță și în implementarea programelor privind diversitatea și incluziunea.

În prezent, companii din sectorul tehnologic, inclusiv Meta și Uber, reduc dimensiunea echipelor HR în cadrul unor programe mai ample de eficientizare a cheltuielilor.

Unele firme au mers și mai departe. Fondatorul companiei fintech Bolt, Ryan Breslow, a anunțat desființarea completă a departamentului de resurse umane, susținând că acesta genera probleme birocratice care au dispărut după restructurare.

Experții avertizează asupra limitelor inteligenței artificiale

În ciuda avantajelor oferite de automatizare, specialiștii avertizează că eliminarea completă a factorului uman din procesele de resurse umane poate avea efecte negative asupra organizațiilor.

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J.R. Keller, profesor asociat la Universitatea Cornell, spune că evaluările de performanță sau investigațiile privind conflictele din cadrul companiilor sunt mai greu acceptate de angajați atunci când sunt realizate exclusiv de algoritmi.

Studiile arată că oamenii au un nivel mai scăzut de încredere în rezultatele evaluărilor atunci când află că acestea au fost generate de inteligența artificială.

La rândul său, Shoma Chatterjee Hayden, partener în cadrul firmei de consultanță ghSMART, consideră că managerii de resurse umane vor avea în continuare un rol esențial în menținerea motivației angajaților și în gestionarea impactului psihologic pe care îl poate avea utilizarea pe scară largă a inteligenței artificiale.

HR încearcă să se reinventeze

În fața acestor schimbări, multe departamente de resurse umane încearcă să își redefinească rolul și să preia conducerea proiectelor de implementare a inteligenței artificiale, în loc să fie înlocuite de aceasta.

La compania MS International, vicepreședintele executiv Chris Cournin a transferat aproximativ 100 de dezvoltatori software în subordinea departamentului de resurse umane, preluând controlul asupra instrumentelor bazate pe inteligență artificială de la departamentul IT.

La Cognizant, directoarea de resurse umane Kathy Diaz lucrează împreună cu ingineri software pentru dezvoltarea unor aplicații AI destinate automatizării proceselor interne.

În același timp, Dropbox își schimbă abordarea în recrutare. Potrivit directoarei de resurse umane Melanie Rosenwasser, recrutorii sunt încurajați să se concentreze mai puțin pe analiza manuală a CV-urilor și mai mult pe planificarea strategică a forței de muncă și pe stabilirea activităților care trebuie realizate de oameni și a celor ce pot fi delegate algoritmilor.

O profesie aflată într-un moment de cotitură

Specialiștii consideră că domeniul resurselor umane traversează una dintre cele mai importante transformări din istoria sa.

Apărut la începutul secolului al XX-lea, inițial pentru gestionarea relațiilor dintre angajatori și muncitori, iar ulterior adaptat la schimbările legislative și sociale, sectorul este acum obligat să își redefinească rolul într-o economie în care inteligența artificială preia tot mai multe activități administrative.

Provocarea pentru profesioniștii din domeniu nu mai este doar să utilizeze noile tehnologii, ci să demonstreze că implicarea umană rămâne esențială în deciziile care privesc recrutarea, evaluarea și dezvoltarea angajaților.