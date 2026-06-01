Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit pentru prima dată la solicitarea expresă a României pe o temă care o implică direct. Ministrul de Externe Oana Țoiu prezintă luni seară, la New York, „încălcările flagrante ale dreptului internațional” comise de Rusia, după prăbușirea dronei rusești la Galați.

UPDATE Reprezentantul Federației Ruse la ONU: „Nu este o coincidență faptul că acest incident cu drona a intervenit la o zi după ce președintele Zelenski i-a cerut președintelui Trump ajutor cu rachete și sisteme antiaeriene Patriot”

Vasili Nebenzia, reprezentantul Federației Ruse la ONU, spune că acuzațiile României sunt „nefondate”.



„Știm că România a convocat în grabă această întâlnire, arătând și care nu sunt obiective contra Rusiei. Vrem să prezentăm versiunea obiectivă a evenimentelor pentru că detaliile oferite de români privind căderea dronei pun probleme din punct de vedere factual și tehnic. Forțele armate rusești au desfășurat operațiuni care țintesc infrastructura militară și civilă a Kievului pe 29 mai, ca răspuns la atacurile teroriste desfășurate de regimul de la Kiev contra infrastructurii civile rusești.

În aceste operațiuni am vizat echipamente din Portul Reni, din regiunea Odessa, prin care partenerii occidentali oferă bunuri. Acolo au loc operațiuni de încărcare, descărcare, depozitare a echipamentelor militare care sunt distribuite în Ucraina pentru atacuri contra populației noastre civile. Desigur că distrugem asemenea încărcături cât de curând posibil. În conformitate cu datele oficiale românești, a existat un impact în orașul Galați, care se spune că a fost din cauza unei drone rusești care ar fi lovit un bloc. Încărcătura unei asemenea drone este de aproximativ 50 de kilograme de explozibil.

Dacă o asemenea dronă ar fi avut, după cum se spune, ar fi lovit acoperișul unui bloc, consecințele nu ar fi fost limitate la focul arătat de media românească, acoperișul ar fi fost distrus complet. Distanța de la Reni până la clădirea din Galați este de 19 kilometri și 500. Dacă forțele armate ucrainene ar fi fost capabile să atace drona rusească lângă Reni, ar fi căzut acolo și nu ar fi zburat fără să se detoneze în aer. Împrejurările a ceea ce s-a întâmplat trebuie stabilite printr-o investigație deplină, depolitizată, cu investigație rusească, și suntem gata să participăm la o asemenea investigație doar dacă date obiective și rămășițe ale dronei ne sunt oferite pentru analize”, a spus Vasili Nebenzia.

Reprezentantul Federației Ruse la ONU a continuat:

„Doar în acest caz am putea face o evaluare exactă a ceea ce s-a întâmplat. Așa am acționat și în relația cu reprezentanții SUA în decembrie 2025, când am oferit cutia neagră și alte componente ale unor drone ucrainene care ar fi încercat să ajungă la reședința de la Valdai a președintelui Rusiei. Orice asemenea evaluări trebuie bazate pe evaluări și nu pe sloganuri politice. Vă atragem atenția asupra incoerențelor din declarațiile oficialilor români. Întâi de toate, au vorbit despre o presupusă încălcare, o presupusă lovitură rusească asupra unui obiectiv civil.

Mai târziu, președintele român Klaus Iohannis a spus că este rezultatul unei activități antiaeriene ucrainene care a făcut ca drona să-și schimbe cursul și să intre în spațiul aerian românesc. În același timp, posibilitatea unei provocări orchestrate de Kiev pentru a testa reacția statelor membre ale NATO și de a accelera implicarea directă în criză nu a fost nici măcar luată în considerare.

Credem, de asemenea, că nu este o coincidență faptul că acest incident cu drona a intervenit la o zi după ce președintele Zelenski i-a cerut președintelui Trump ajutor cu rachete și sisteme antiaeriene Patriot. Zelenski s-a lamentat în mod public că Washingtonul îi ignoră cererea. Este regretabil faptul că România nu a reușit să ofere date obiective rușilor și a implic- a început imediat să aplice agenda creată de partenerii săi superiori, la fel și Comandamentul Aliat în Europa, care s-a grăbit să distribuie, să atribuie vina către Rusia. În loc de o cooperare profesionistă, măsuri de răspuns pregătite dinainte au fost luate, cum ar fi închiderea Consulatului la Constanța și cererea ca acel consul să plece din România în 72 de ore. Încă o dată arăt că, în loc să caute adevărul, s-a preferat folosirea unui incident izolat pentru alimentarea isteriei antirusești”.

UPDATE Grecia: „România a înregistrat 47 de cazuri de drone sau fragmente căzute pe teritoriul său”

Reprezentanta Greciei a amintit că Atena avertizase recent asupra riscurilor de securitate din regiune:

„Încălcările comise de Rusia faţă de ţările europene nu sunt ceva nou, ne aducem aminte de incursiunile dronelor de anul trecut. România a înregistrat 47 de cazuri de drone sau fragmente care au căzut pe teritoriul românesc. De data aceasta acţiunile nechibzuite ale Rusiei au provocat răniri printre civilii români. Grecia condamnă aceste încălcări şi sprijină România”

Diplomata a adăugat:

„Orice încălcare a graniţelor de stat în aer, pe mare sau pe uscat este o încălcare inaceptabilă a regulilor internaţionale şi cerem ca Rusia să înceteze aceste acte ilegale”.

UPDATE Franța: „Solidaritate de neclintit și prietenie”

Reprezentantul Franței a condamnat incidentul de la Galați, pe care l-a numit: „o nouă încălcare a legislaţiei internaţionale”.

El a reamintit că Rusia se află pe o „listă a ruşinii” privind infracțiunile sexuale comise în timpul războiului din Ucraina și a transmis:

„Franţa şi partenerii rămân angajaţi în ceea ce priveşte eforturile pentru o pace durabilă. Suntem alături de România”.

UPDATE Danemarca: „Spațiul aerian românesc a fost încălcat din ce în ce mai frecvent”

Oficialii danezi au transmis, la rândul lor, sprijin pentru România, avertizând asupra intensificării incidentelor:

„Acesta contrastează cu apelul la pace lansat de membrii ONU. (...) Danemarca şi aliaţii săi nu se lasă descurajaţi. Este clar cine vrea pacea şi cine este disperat să prelungească războiul, oricât ar costa. Singura cale de a merge înainte este să respectăm Carta ONU. Danemarca cere Rusiei să înceteze ostilităţile”.

UPDATE: „Încălcarea nechibzuită de către Rusia a spaţiului aerian este bine documentat”

Reprezentanta Letoniei a amintit că, în ultimele luni, Consiliul s-a reunit de mai multe ori din cauza incidentelor produse în Europa de Est. Ea a subliniat caracterul repetat al acțiunilor Rusiei:

„Încălcarea nechibzuită de către Rusia a spaţiului aerian este bine documentată. Nu este primul astfel de incident şi nici un eveniment izolat în regiune. Letonia condamnă în termeni fermi această escaladare. Este prima dată când i se cere Consiliului să se adreseze Rusiei din cauza faptului că sunt răniţi civili într-o ţară vecină”

Reprezentanta Letoniei a mai spus că țara sa „este solidară cu România, condamnând acest incident inacceptabil. Activităţile Rusiei arată că nu vrea să obţină pacea. Retorica şi acţiunile Rusiei arată că nu are nicio consideraţie faţă de preocupările privind pacea ale vecinilor săi. Pentru că nu îşi poate atinge obiectivele strategice, Rusia a făcut ca acţiunile sale să devină un război la scară largă asupra infrastructurii civile”.

Consiliu de securitate ONU se reuneşte azi la cererea României după incidentul cu drona rusească prăbușită pe un bloc în Galaţi

Diplomata letonă a adăugat că aceste acțiuni sunt dovada „disperării” Rusiei, care încearcă să ascundă „eşecurile de pe câmpul de luptă”, subliniind că:

„Securitatea Ucrainei nu poate fi separată de securitatea continentului european la scară mai largă”.

UPDATE „​Incidentul de vineri urmează unei tendințe îngrijorătoare în care dronele sunt văzute în apele teritoriale ale țărilor care sunt la granița Ucrainei”

56 de țări denunță la ONU comportamentul „inacceptabil” al Rusiei, după ce o dronă Geran‑2 de proveniență rusească s-a prăbușit joi noapte pe un bloc de locuințe din Galați, transmit agențiile internaționale de presă.

Participanții au amintit în Ședința Consiliului de Securitate al ONU că săptămâna trecută, Secretarul General al ONU a avertizat Consiliul de Securitate asupra riscului de escaladare a războiului în Ucraina, „inclusiv în regiunea mai mare”.

Iată câteva declarații de la tribuna Consiliului:

„Vineri, un incident periculos a dus la cristalizarea acestor avertismente cu privire la posibilitatea de contaminare a efectelor războiului, pentru că în noaptea de 28-29 mai, o dronă înarmată a explodat la etajul de sus al unui bloc de locuințe de 10 etaje din orașul Galați, în estul României, ducând la rănirea a doi răniți, o femeie și un copil.

​Nu este prima încălcare a spațiului aerian românesc comisă de o dronă de la începutul invaziei rusești asupra Ucrainei. Cu toate acestea, a fost prima dată când un asemenea incident a dus la răniți”.

​„Națiunile Unite nu au alte informații cu privire la această lovitură.

​Incidentul de vineri urmează unei tendințe îngrijorătoare în care dronele sunt văzute în apele teritoriale ale țărilor care sunt la granița Ucrainei sau a Federației Ruse. Asemenea incidente au fost raportate de autoritățile din Moldova, Letonia, Lituania, Estonia, Finlanda, Polonia, Kazahstan și Belarus în ultimele 12 luni, ca și de alte țări, precum ar fi Bulgaria, Grecia și Turcia, care fac parte din regiune în sens larg”.

​„Națiunile Unite condamnă cu fermitate orice atac asupra infrastructurii civile și a civililor. Oriunde s-ar întâmpla, asemenea atacuri încalcă dreptul umanitar internațional și trebuie imediat să înceteze. Civilii trebuie să fie protejați mereu.

​Doamnă președintă, incidentul de la Galați se petrece într-o perioadă de escaladare a ata- atacurilor cu rachete și drone comise de Federația Rusă contra orașelor ucrainene, ducând la multe răniri de civili și distrugerea infrastructurii civile”.

​„S-a constatat o creștere și a atacurilor ucrainene contra obiectivelor de infrastructură militară, de energie și industriale ale Rusiei, ducând la un număr crescând de răniri printre civili și pagube asupra infrastructurii civile.

​După cum a arătat Secretarul General, traiectoria periculoasă a escaladării și intensificării pe care o constatăm astăzi, riscurile care scapă de sub control ne arată că trebuie ca lucrurile să se schimbe”.

​„Riscul unor calcule greșite este cu atât mai periculos pentru siguranța instalațiilor nucleare. Un asemenea risc nu a făcut decât să crească în ultimele zile”.

Știrea inițială

Oana Țoiu a amintit, la New York, în preambulul Ședinței Consiliului de Securitate al ONU că o dronă rusească „a lovit și a explodat deasupra acoperișului unui bloc de locuințe din Galați, România”.

„Pentru prima dată s-au înregistrat răniți printre cetățenii români. Două persoane au fost rănite și mai mulți locatari au avut nevoie de ajutor. S-a provocat un incendiu și au apărut mari pagube, ceea ce a dus la evacuarea clădirii.

​Încălcarea spațiului aerian de către dronele rusești deasupra României și a altor țări central și est-europene a intervenit în mod repetat de la izbucnirea invaziei în Ucraina și reprezintă o consecință a tacticilor de escaladare urmate de Rusia în lupta sa împotriva Ucrainei, având un efect direct asupra vieților unor civili nevinovați în România. Comportamentul este inacceptabil conform legii internaționale și trebuie să se oprească”, a spus Oana Țoiu.



Ministrul român de Externe a continuat:

„Am înregistrat remarcile Secretarului General cu privire la consecințele la scară largă de care trebuie să ne ocupăm. Atacuri contra civilului care necesită să fie condamnate oriunde s-ar întâmpla. Reiterăm sprijinul pentru o încetare a focului imediată, necondiționată și pentru eforturi pentru urmărirea unei păci fără condiții în Ucraina.

România a optat pentru dialog informal în loc de Articolul 4 NATO. George Râpă: „Oana Țoiu s-a antepronunțat înaintea CSAT, un gest neloial”

​Având în vedere încălcarea legilor internaționale, cerem o întâlnire de urgență a Consiliului de Securitate în conformitate cu articolul 44, ca și cu articolul 45 ale Cartei, pentru a se ocupa de această chestiune. Întâlnirea, care va avea loc imediat, se va ocupa de riscurile care subminează pacea și securitatea în Europa”, a spus Oana Țoiu înaintea începerii evenimentului.

Reuniunea are loc în urma sesizării transmise vineri, imediat după ședința CSAT, când România a informat NATO, Uniunea Europeană și ONU despre incident.

Oana Țoiu a precizat că demersul urmărește creșterea presiunii diplomatice pentru respectarea dreptului internațional și protejarea securității regionale, subliniind că România și partenerii săi din ONU continuă să pledeze pentru o încetare imediată a focului și o pace durabilă în Ucraina.

Baza legală a sesizării

Ambasadorul României la ONU, Cornel Feruță, a explicat că țara noastră a activat procedurile „la scurt timp după incident”, considerând intruziunea și explozia dronei drept „încălcări grave ale Cartei ONU și dreptului internațional”.

Demersul se bazează pe articolele 34 și 35 din Carta ONU, care permit aducerea în atenția Consiliului a situațiilor ce pot afecta pacea și securitatea internațională.

Știre in curs de actualizare