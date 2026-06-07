Merz, Macron și Starmer se întâlnesc cu Zelenski la Londra. Europa își coordonează poziția pentru eventuale negocieri cu Rusia

Liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii se reunesc duminică seară, la Londra, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un moment în care capitalele europene încearcă să își coordoneze strategia privind posibilele negocieri de pace cu Rusia.

Potrivit agenției dpa, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer vor discuta cu liderul de la Kiev despre perspectivele unei soluții diplomatice pentru războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și despre eventualele contacte care ar putea fi reluate cu Moscova.

Europa se pregătește pentru un posibil nou capitol diplomatic

În marile capitale europene se conturează tot mai mult convingerea că Rusia nu va putea evita la nesfârșit un proces de negociere și că statele europene vor trebui să joace un rol activ dacă dialogul va fi relansat.

„Se deschide treptat o fereastră pentru negocieri între partea europeană și Rusia”, au declarat surse guvernamentale germane, citate de dpa.

În acest context, reuniunea de la Londra este văzută drept o etapă importantă în pregătirea unei poziții comune a principalilor aliați europeni ai Ucrainei pentru eventualitatea unor discuții directe sau indirecte cu Kremlinul.

Zelenski i-a propus lui Putin o întâlnire directă

Întâlnirea are loc la doar câteva zile după ce Volodimir Zelenski a publicat o scrisoare deschisă adresată președintelui rus Vladimir Putin. În document, liderul ucrainean a propus stabilirea unei date clare pentru o întâlnire directă între cei doi șefi de stat, cu scopul de a identifica o cale de încheiere a războiului.

Zelenski a sugerat totodată că la un eventual format bilateral ar putea participa și reprezentanți ai Europei și ai Statelor Unite, pentru a oferi garanții suplimentare unui posibil proces de pace.

Putin respinge ideea unei întâlniri

Răspunsul Kremlinului a venit rapid. Vladimir Putin a declarat că, în acest moment, nu vede utilitatea unei întâlniri cu omologul său ucrainean.

Liderul rus a afirmat că a analizat scrisoarea lui Zelenski, pe care a descris-o drept un document ce conține „elemente de lipsă de respect” și care, în opinia sa, nu contribuie la crearea condițiilor necesare pentru o întrevedere la nivel înalt.

Putin a reiterat poziția Moscovei potrivit căreia războiul se va încheia doar atunci când Rusia își va atinge obiectivele stabilite. În același timp, el a transmis un mesaj de susținere militarilor ruși implicați în conflict.

În aceste condiții, reuniunea de la Londra capătă o importanță suplimentară, pe fondul eforturilor occidentale de a menține sprijinul pentru Ucraina și de a evalua dacă există premise reale pentru reluarea unui proces diplomatic care să conducă la încetarea războiului.