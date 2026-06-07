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Roman Abramovici ar fi fost la Kiev pentru o întâlnire cu Zelenski. Ce spune Putin despre vizita oligarhului rus

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Război în Ucraina
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O nouă informație privind contactele indirecte dintre Kiev și Kremlin a stârnit controverse după ce președintele rus Vladimir Putin a afirmat că un oligarh rus a vizitat capitala Ucrainei în luna mai pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Oligarhul rus Roman Abramovici/FOTO:EPA/EFE
Oligarhul rus Roman Abramovici/FOTO:EPA/EFE

Potrivit deputatului ucrainean Oleksii Goncearenko, persoana la care s-a referit liderul de la Kremlin este miliardarul rus Roman Abramovici, cunoscut pentru rolul său neoficial de mediator în primele etape ale războiului dintre Rusia și Ucraina.

Declarația a fost făcută de Putin pe 5 iunie și a fost relatată de publicația independentă rusă Meduza. Liderul rus a susținut că un om de afaceri rus, al cărui nume nu l-a dezvăluit, s-a deplasat la Kiev pe 21 mai pentru discuții cu autoritățile ucrainene.

La scurt timp după apariția informației, Goncearenko a afirmat că este vorba despre Abramovici și că întâlnirea cu Zelenski ar fi avut loc exact în ziua menționată de Putin.

Parlamentarul ucrainean nu a oferit detalii privind conținutul discuțiilor, însă a susținut că oligarhul ar fi avut rolul de intermediar și ar fi urmat să transmită un mesaj din partea liderului ucrainean către Kremlin.

Până în prezent, administrația de la Kiev nu a confirmat și nici nu a infirmat informațiile privind o eventuală vizită a lui Abramovici în capitala Ucrainei.

Ce a spus Putin despre presupusa întâlnire

Potrivit versiunii prezentate de președintele rus, la o zi după vizita omului de afaceri, Ucraina ar fi lansat un atac asupra unui cămin din regiunea Luhansk, zonă aflată sub controlul forțelor ruse, pe care Moscova îl califică drept „terorist”.

Putin a afirmat că l-ar fi întrebat ulterior pe omul de afaceri ce semnificație are acest atac și dacă există vreo explicație din partea Kievului.

Conform relatării liderului rus, oligarhul i-ar fi răspuns că nu are explicații, deși ar fi continuat să primească apeluri telefonice din Ucraina. Putin a susținut că după acel moment nu a mai existat niciun contact între el și omul de afaceri.

Abramovici, un personaj-cheie în culisele negocierilor

Numele lui Roman Abramovici a fost asociat în repetate rânduri cu eforturile de mediere dintre Moscova și Kiev încă din primele săptămâni ale invaziei ruse.

În martie 2022, mai multe publicații occidentale au relatat că Putin și-ar fi dat acordul pentru implicarea miliardarului în negocierile de pace.

În aceeași perioadă, publicația americană The Wall Street Journal scria că Zelenski i-ar fi cerut personal președinte american de atunci, Joe Biden, să nu impună sancțiuni împotriva lui Abramovici, considerând că acesta ar putea juca un rol util în dialogul dintre cele două părți.

Ulterior au apărut informații potrivit cărora omul de afaceri ar fi transmis Kremlinului un mesaj scris de mână din partea lui Zelenski referitor la condițiile unui eventual acord de pace.

Suspiciuni de otrăvire în timpul negocierilor

Abramovici a fost implicat și într-un episod controversat care a atras atenția comunității internaționale.

Investigațiile realizate de Bellingcat au indicat că mai mulți participanți la negocierile ruso-ucrainene ar fi prezentat simptome compatibile cu o posibilă expunere la substanțe toxice. Printre cei afectați s-ar fi aflat și miliardarul rus.

Informațiile nu au fost niciodată confirmate oficial, însă cazul a alimentat numeroase speculații privind luptele de influență din jurul procesului de negociere.

Prezent la acordul privind exportul cerealelor

În vara anului 2022, Abramovici a fost observat la Istanbul, unde a participat la ceremonia de semnare a acordului privind exportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră.

Presa internațională a relatat ulterior că omul de afaceri ar fi avut un rol și în negocierile pentru schimburile de prizonieri dintre Rusia și Ucraina, alături de prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

Sancționat de Ucraina, dar cu o clauză specială

În octombrie 2022, autoritățile ucrainene au inclus numele lui Abramovici pe lista persoanelor sancționate.

Totuși, documentele oficiale conțin o mențiune neobișnuită: aplicarea efectivă a sancțiunilor urma să fie amânată până la finalizarea procedurilor privind schimburile de prizonieri și repatrierea trupurilor militarilor căzuți în război.

Această excepție a alimentat speculațiile potrivit cărora omul de afaceri a continuat să joace un rol discret în canalele neoficiale de comunicare dintre Kiev și Moscova.

Deocamdată, informațiile privind presupusa vizită a lui Abramovici la Kiev rămân neconfirmate oficial. Totuși, reapariția numelui său în contextul relațiilor dintre Ucraina și Rusia sugerează că oligarhul ar putea continua să fie unul dintre puținii interlocutori acceptați, măcar informal, de ambele tabere.

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