Rusia a atacat ambarcațiuni de salvare în Marea Neagră și o cafenea din regiunea Zaporojie. Mai multe persoane au fost rănite

Forțele ruse au lansat sâmbătă, 6 iunie, noi atacuri asupra unor obiective civile și infrastructuri cu caracter umanitar din Ucraina. Două ambarcațiuni de salvare aflate într-o misiune umanitară în Marea Neagră au fost lovite de armata rusă, iar o cafenea din regiunea Zaporojie a fost bombardată, provocând rănirea a două femei.

Potrivit autorităților ucrainene, atacul din Marea Neagră a vizat două nave aparținând Serviciului Maritim de Căutare și Salvare, aflate în misiune în cadrul coridorului maritim ucrainean destinat transportului civil și operațiunilor umanitare.

Vicepremierul ucrainean pentru reconstrucție și ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor, Oleksii Kuleba, a anunțat pe Telegram că ambarcațiunile au fost atacate în mod deliberat de forțele ruse. În urma loviturii, membri ai echipajelor au fost răniți, însă numărul exact al victimelor nu a fost făcut public până în prezent.

După incident, unități ale Marinei Militare ucrainene au fost trimise de urgență în zonă pentru evacuarea marinarilor răniți și recuperarea navelor avariate.

Atacul are loc în contextul în care Ucraina încearcă să mențină funcțional coridorul maritim din Marea Neagră, esențial pentru exporturile sale și pentru transportul umanitar, în pofida amenințărilor constante venite din partea Rusiei.

Cafenea lovită în regiunea Zaporojie

În paralel, în sudul Ucrainei, armata rusă a atacat o clădire comercială din regiunea Zaporojie. Șeful Administrației Militare Regionale, Ivan Fedorov, a declarat că ținta bombardamentului a fost o cafenea din localitatea Novotroițke, aflată în districtul Zaporojie.

Explozia a provocat distrugeri parțiale ale clădirii și a rănit două femei cu vârste de 70 și 47 de ani. Potrivit autorităților locale, victimele au fost evacuate și transportate la spital, unde primesc îngrijiri medicale și se află sub supravegherea medicilor.

Atacurile de sâmbătă se înscriu în seria bombardamentelor lansate de Rusia asupra infrastructurii civile și a localităților aflate în apropierea liniei frontului, în timp ce războiul declanșat împotriva Ucrainei continuă să provoace victime și distrugeri în mai multe regiuni ale țării.