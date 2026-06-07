search
Duminică, 7 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia a atacat ambarcațiuni de salvare în Marea Neagră și o cafenea din regiunea Zaporojie. Mai multe persoane au fost rănite

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Forțele ruse au lansat sâmbătă, 6 iunie, noi atacuri asupra unor obiective civile și infrastructuri cu caracter umanitar din Ucraina. Două ambarcațiuni de salvare aflate într-o misiune umanitară în Marea Neagră au fost lovite de armata rusă, iar o cafenea din regiunea Zaporojie a fost bombardată, provocând rănirea a două femei.

AMbarcațiune de salvare, lovită de rusi/FOTO:X
AMbarcațiune de salvare, lovită de rusi/FOTO:X

Potrivit autorităților ucrainene, atacul din Marea Neagră a vizat două nave aparținând Serviciului Maritim de Căutare și Salvare, aflate în misiune în cadrul coridorului maritim ucrainean destinat transportului civil și operațiunilor umanitare.

Vicepremierul ucrainean pentru reconstrucție și ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor, Oleksii Kuleba, a anunțat pe Telegram că ambarcațiunile au fost atacate în mod deliberat de forțele ruse. În urma loviturii, membri ai echipajelor au fost răniți, însă numărul exact al victimelor nu a fost făcut public până în prezent.

După incident, unități ale Marinei Militare ucrainene au fost trimise de urgență în zonă pentru evacuarea marinarilor răniți și recuperarea navelor avariate.

Atacul are loc în contextul în care Ucraina încearcă să mențină funcțional coridorul maritim din Marea Neagră, esențial pentru exporturile sale și pentru transportul umanitar, în pofida amenințărilor constante venite din partea Rusiei.

Cafenea lovită în regiunea Zaporojie

În paralel, în sudul Ucrainei, armata rusă a atacat o clădire comercială din regiunea Zaporojie. Șeful Administrației Militare Regionale, Ivan Fedorov, a declarat că ținta bombardamentului a fost o cafenea din localitatea Novotroițke, aflată în districtul Zaporojie.

Explozia a provocat distrugeri parțiale ale clădirii și a rănit două femei cu vârste de 70 și 47 de ani. Potrivit autorităților locale, victimele au fost evacuate și transportate la spital, unde primesc îngrijiri medicale și se află sub supravegherea medicilor.

Atacurile de sâmbătă se înscriu în seria bombardamentelor lansate de Rusia asupra infrastructurii civile și a localităților aflate în apropierea liniei frontului, în timp ce războiul declanșat împotriva Ucrainei continuă să provoace victime și distrugeri în mai multe regiuni ale țării.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul Executiv - surse
digi24.ro
image
”Eroii” invizibili ai reciclării. Oamenii care trăiesc din PET-urile orașului
stirileprotv.ro
image
Tragedie la Spitalul Floreasca. Medic rezident găsit mort în baie. Care ar fi cauza decesului
gandul.ro
image
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
mediafax.ro
image
Se naște o nouă forță în fotbalul românesc? Fostul mare internațional a semnat imediat după promovare
fanatik.ro
image
Povestea colegiului ridicat de regele Carol I la Câmpulung Muscel, pe locul unde trebuia să fie construit Peleșul
libertatea.ro
image
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
digi24.ro
image
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: paparazzi l-au surprins alături de cea cu care și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii
digisport.ro
image
Marea Finală Survivor, diseară la Antena 1! Publicul decide LIVE cine ridică trofeul în Republica Dominicană
click.ro
image
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
SURSE: Prima ipoteză în cazul medicului găsit decedat în toaletă, la Floreasca. Posibila cauză a morţii
observatornews.ro
image
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
cancan.ro
image
Criză la pensie. Număr uriaș de dosare pentru Mica Recalculare, blocate de adeverințe greșite. Se pierd bani
newsweek.ro
image
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
prosport.ro
image
Cât te costă să ai o mașină în România în 2026. Calculul complet pentru un an de utilizare
playtech.ro
image
Serialul care a început să facă furori. E cu Kevin Bacon și mulți români se uită deja de el
fanatik.ro
image
Ucraina ar putea fi o mare victorie pentru Trump. Cele două teorii ale victoriei lui Putin au căzut
ziare.com
image
Romina Gingașu a lăsat ”mască” pe toată lumea, după ce o dronă a distrus un apartament în România: ”Pur și simplu”
digisport.ro
image
Nepotul Regelui Charles s-a însurat cu o asistentă medicală! Nuntă de poveste în familia regală britanică
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Andreea Popescu, decizie ȘOC după divorțul de Rareș Cojoc. NIMENI NU se aștepta, ne-a lăsat mască
romaniatv.net
image
Se renunță complet la numerar. Țara care își ia adio de la banii cash începând cu 2027
mediaflux.ro
image
Romina Gingașu, soția boss-ului Ferrari, gest fără precedent pentru familia afectată de drona căzută în Galați!
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Romina Gingașu: familia din Galați rămasă fără locuință după explozia dronei rusești, fără sprijin: „Nu primea ajutor, chiar aproape deloc”. Ce a oferit, de fapt, statul român
actualitate.net
image
Horoscop karmic 7–14 iunie. Mesajele destinului pentru fiecare zodie. Berbecii învață o lecție, Scorpionii închid un capitol important
click.ro
image
Antrenorul Bellei Hadid dezvăluie metoda prin care elimini grăsimea fără să pierzi masă musculară. În ce constă regula 3-2-1
click.ro
image
Sosul delicios care se prepară din doar trei ingrediente. Se potrivește perfect cu orice fel de mâncare
click.ro
Harriet Sperling și Peter Phillips la Royal Ascot 2025, The SunNews Licensing, Foto Profimedia (1) jpg
Azi e mare nuntă la Palat! Asistenta medicală Harriet Sperling scrie istorie și se mărită cu nepotul Regelui Charles
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
image
Horoscop karmic 7–14 iunie. Mesajele destinului pentru fiecare zodie. Berbecii învață o lecție, Scorpionii închid un capitol important

OK! Magazine

image
O domnișoară de onoare superbă. Fiica miresei a fost primită cu brațele deschise în familia Regelui Charles, la fel ca mama ei

Click! Pentru femei

image
Inspirată de filmul despre Michael Jackson, Shania Twain face ceva ce n-a mai făcut până acum

Click! Sănătate

image
Scleroză multiplă: Persoanele născute înainte de 1976 ar trebui să fie atente la acest simptom