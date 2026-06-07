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„Sosia“ lui Putin rupe tăcerea. Cum l-a salvat pe „falsul” Zelenski din infernul de la Kiev și cum folosește satira împotriva dictatorului de la Kremlin

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Război în Ucraina
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O poveste demnă de un scenariu de film hollywoodian, dar cu o încărcătură geopolitică cât se poate de reală, aduce în prim-plan destinele a doi oameni obișnuiți prinși în vârtejul războiului din Ucraina din cauza trăsăturilor lor fizice. Slawomir Sobala, o sósie de profesie a lui Vladimir Putin, a rupt tăcerea într-un interviu acordat publicației The Sun, dezvăluind cum asemănarea sa izbitoare cu liderul de la Kremlin a devenit dintr-o afacere profitabilă, o armă de combatere a propagandei ruse și chiar a luat parte la o misiune de salvare a unui „fals“ Zelenski“.

Slawomir Sobola polonezul ce e condundat cu Vladimir Putin/FOTO:X
Slawomir Sobola polonezul ce e condundat cu Vladimir Putin/FOTO:X

Din transporturi, direct în lumina reflectoarelor internaționale

Slawomir Sobola, în vârstă de 59 de ani, originar din Wrocław, Polonia, conduce în viața de zi cu zi o firmă de transporturi. Totul s-a schimbat în urmă cu mai bine de un deceniu, când o ședință foto realizată de celebra artistă britanică Alison Jackson i-a lansat o carieră neașteptată de „dublură” a președintelui rus. Sub numele de scenă „Steve Poland”, Sobola a călătorit în toată lumea, de la Londra și Hong Kong până în SUA și chiar Rusia, fiind extrem de solicitat pentru evenimente private și reclame. „Mulți ani mi-a fost de ajutor. Pe atunci, Putin era încă respectat”, mărturisește polonezul.

Totul s-a rupt însă în februarie 2022, în momentul în care tancurile rusești au trecut granița în Ucraina. Devenit peste noapte sosia „celui mai urât om din Europa”, Sobala a vrut inițial să renunțe. Însă a înțeles rapid că trăsăturile sale pot fi folosite ca o armă de conștientizare. „Nu pot fugi de această asemănare. Am decis să continui, dar exclusiv prin prisma satirei, pentru a critica regimul de la Moscova și pentru a-i face pe oameni să analizeze singuri realitatea”, explică el.

Operațiunea din spatele liniilor frontului: salvarea „dublurii” lui Zelenski

Isabaev, care lucrase anterior pentru televiziunea de stat din Rusia, se mutase la Kiev în 2021. Odată cu începerea războiului, viața sa a intrat în pericol iminent. Informațiile serviciilor de securitate indicau că forțele speciale ruse doreau să îl captureze pentru a-l folosi în clipuri de propagandă de tip deepfake și știri false care să demobilizeze armata ucraineană.

Sobala face parte dintr-o rețea internațională de imitatori ai liderilor politici. Printre colegii săi se numără și australianul Howard X, cunoscut pentru asemănarea sa cu liderul nord-coreean.

În primăvara anului 2022, polonezul a primit un apel neașteptat. Prietenii săi i-au cerut ajutorul pentru evacuarea lui Umid Isabaev, un cetățean uzbec devenit celebru datorită asemănării aproape perfecte cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Sosiile lui Vladimir Putin, Volodimir Zelenski și Kim Jong-un
Sosiile lui Vladimir Putin, Volodimir Zelenski și Kim Jong-un
Fake Vladimir? Reacţia lui Putin când a fost întrebat dacă are sosii

„La început am râs. Cum să merg la Kiev când orașul era bombardat? Era război în toată regula”, își amintește Sobala.

Curând însă a înțeles că situația era extrem de serioasă.

Potrivit informațiilor primite, forțele ruse ar fi încercat să îl captureze pe Isabaev pentru a-l folosi în operațiuni de propagandă și dezinformare.

„Ni s-a spus că reprezenta o țintă importantă. Semăna atât de bine cu Zelenski încât putea fi exploatat în diverse scenarii de manipulare”, afirmă polonezul.

Evacuare sub bombardamente

Fost militar într-o unitate de elită a armatei poloneze, Sobola și-a folosit contactele pentru a organiza evacuarea.

Umid Isabaev locuia într-un cartier din Kiev supus unor bombardamente intense. Drumurile erau blocate, iar atacurile aeriene erau aproape permanente.

„A fost nevoie de mai multe încercări, dar am reușit să-l scoatem de acolo”, povestește el.

Pe 8 martie 2022, sosia lui Zelenski a fost mutată într-o locație sigură aflată la peste 100 de kilometri de capitala ucraineană. De acolo a început un traseu complicat, prin mai multe orașe, pentru a evita zonele controlate de trupele ruse.

După zece zile, a ajuns la punctul de frontieră dintre Ucraina și Polonia, în regiunea Liov.

„Până atunci purtase permanent mască sanitară pentru a nu fi recunoscut. Când a ajuns la graniță și și-a descoperit fața, jurnaliștii au rămas fără cuvinte. Toată lumea era șocată de cât de mult semăna cu Zelenski”, spune Sobala.

Ulterior, polonezul l-a ajutat să își găsească o locuință și un loc de muncă în Wroclaw. Mai târziu, Isabaev s-a mutat în Germania.

Teroare și paranoia la Kremlin: sosii, comploturi și drone

Kremlinul a fost acuzat în repetate rânduri că folosește dubluri oficiale pentru siguranța liderului rus. Speculațiile au fost alimentate recent chiar de o gafă a vicepremierului Dmitri Patrușev, care i s-ar fi adresat liderului rus cu numele „Pai Laich” (despre care teoriile conspirației spun că ar fi pseudonimul uneia dintre sosiile liderului de la Kremlin, Pavel Nikolaevici).

Dublura lui Vladimir Putin s-a întâlnit cu trimisul lui Trump la Kremlin?

Mai mult, paranoia din jurul lui Vladimir Putin pare să fi atins cote alarmante în primăvara acestui an. Potrivit unui raport secret al unei agenții de informații europene, scurs recent în presă, securitatea personală a președintelui rus a fost drastic intensificată începând cu luna martie 2026.

„Kremlinul și Vladimir Putin însuși sunt extrem de îngrijorați de eventuale scurgeri de informații sensibile, precum și de riscul unui complot sau al unei tentative de lovitură de stat orchestrate chiar din interiorul elitei politice ruse. Președintele este în mod deosebit temător față de atacurile cu drone”, se arată în documentul citat.

În ciuda tensiunilor geopolitice și a transformărilor radicale prin care trece lumea, Slawomir Sobala rămâne convins că activitatea sa va avea relevanță și în viitor, făcând tranziția de la divertisment la documentare istorice și politice: „Chiar și când Putin nu va mai fi, lumea va rămâne interesată de aceste povești. Va exista întotdeauna un rol pentru mine în această ecuație”.

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