Motivul pentru care împrumutul pentru Ucraina din fondurile rusești este blocat: statul care s-a opus vehement

Liderii UE nu au reușit să facă progrese în privința unui împrumut propus de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, bazat pe activele rusești blocate, deoarece Belgia a continuat să se opună ideii, iar Franța și Luxemburg și-au exprimat îngrijorările legate de implicațiile juridice.

Comisia Europeană a propus acordarea unui împrumut către Ucraina, folosind valoarea în numerar a activelor rusești înghețate la Euroclear, o instituție financiară belgiană. Dacă Rusia nu va plăti despăgubiri Ucrainei după războiul împotriva acesteia, își va pierde drepturile asupra activelor.

Într-o scurtă discuție despre propunere, ieri, diverși lideri ai UE au sugerat că, deși sunt dispuși să accepte principiul general, Comisia trebuie să investigheze mai departe implicațiile juridice și fiscale, au declarat pentru Financial Times trei oficiali informați despre întâlnire.

Această stagnare înseamnă că este foarte puțin probabil ca executivul european să prezinte o propunere juridică formală liderilor UE când se vor întâlni din nou peste trei săptămâni la Bruxelles, au spus oficialii, având în vedere amploarea muncii tehnice necesare.

Premierul belgian Bart De Wever, ale cărui finanțe de stat au beneficiat de pe urma veniturilor fiscale colectate la Euroclear, a cerut acum ca UE să „împartă” riscul găzduirii instituției și să ofere mai multă protecție juridică în cazul în care Moscova ar intenta acțiuni legale împotriva Belgiei.

De Wever s-a exprimat împotriva propunerii în cadrul întâlnirii private, dar nu a vorbit cu jurnaliștii nici înainte, nici după.

„Trebuie să dezvoltăm mult mai mult propunerea completă”, le-a spus președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, jurnaliștilor după summit. „Este absolut clar că… riscul trebuie împărțit între noi toți.”

Separat, miniștrii de finanțe ai G7 au convenit aseară că vor „folosi într-un mod coordonat întreaga valoare a activelor (n. r. - suverane rusești) blocate în jurisdicțiile noastre pentru a pune capăt războiului și a asigura o pace justă și durabilă în Ucraina”.

În timp ce oficialii UE spun că activele rusești sunt „singura opțiune realistă”, folosirea lor pentru garantarea unui împrumut către Kiev necesită acordul tuturor celor 27 de state membre.

„Nu poți pur și simplu să iei ceva ce aparține unui alt stat în acest fel”, a declarat Luc Frieden, premierul Luxemburgului. „Ce se va întâmpla dacă Rusia nu va rambursa?”