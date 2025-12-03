Primele declarații ale Kremlinului după discuțiile SUA-Rusia la Moscova

search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Război în Ucraina
În cadrul conferinței sale de presă zilnice, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că ar fi greșită presupunerea că Vladimir Putin a respins planul propus de SUA, discutat cu delegația americană marți la Moscova. Discuțiile au marcat doar un prim schimb de opinii, a adăugat el.

image

De fapt, preşedintele rus Vladimir Putin a acceptat unele propuneri din planul de pace american pentru Ucraina şi le-a respins pe altele ca fiind inacceptabile, a precizat miercuri Kremlinul, insistând că Rusia este pregătită să se întâlnească cu negociatorii americani de câte ori este nevoie pentru a ajunge la un acord, relatează agenţiile internaționale de presă, citate de Agerpres.

Marţi seară, la Moscova, au avut loc discuții între preşedintele Vladimir Putin şi reprezentanţii SUA, respectiv emisarul special al preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff, şi ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Întrebat dacă ar fi corect să se spună că Putin a respins propunerile SUA, Peskov a răspuns negativ. „Un schimb direct de opinii a avut loc ieri pentru prima dată (...) Unele lucruri au fost acceptate, altele au fost marcate ca inacceptabile - acesta este un proces normal de lucru pentru găsirea unui compromis”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Acesta a adăugat că Rusia îi este recunoscătoare preşedintelui Trump pentru eforturile sale de soluţionare a conflictului din Ucraina, dar a atras atenţia că preşedinţia rusă nu va face alte comentarii publice despre discuţiile cu SUA, întrucât acest lucru ar fi contraproductiv pentru evoluţia negocierilor.

„Lucrul se desfăşoară în prezent la nivel de experţi”, iar la acest „nivel ar putea fi obţinute unele rezultate care să devină apoi baza contactelor la cel mai înalt nivel”, a explicat Peskov.

Niciun compromis între părți

Consilierul de politică externă al preşedintelui Putin, Iuri Uşakov, a anunțat, imediat după discuţiile ruso-americane, că Putin şi Witkoff nu au reuşit să ajungă la un acord.

„Nu avem în prezent un compromis, dar mai multe propuneri americane sunt mai mult sau mai puţin acceptabile. Se poate discuta asupra lor”, a declarat presei ruse Uşakov, care a fost prezent la întâlnire.

El a adăugat că poziţiile părţilor rusă şi americană „nu sunt mai diferite” faţă de cum erau înaintea acestei reuniuni. „Întâlnirea a fost foarte utilă, constructivă şi substanţială (...) Dar mai este mult de lucru, atât la Washington, cât şi la Moscova”, a subliniat el.

Consilierul lui Putin a dezvăluit totuși că au fost abordate în special chestiunile teritoriale, după ce săptămâna trecută Rusia a cerut recunoaşterea internaţională a suveranităţii ruse asupra Donbasului şi peninsulei Crimeea şi a ameninţat Ucraina că dacă nu-şi retrage trupele din teritoriile revendicate de Rusia le va pierde oricum pe câmpul de luptă. „Am abordat în mod concret problema teritorială, în lipsa căreia noi nu vedem o soluţie pentru această criză”, a subliniat Uşakov.

Acesta a precizat că preşedintele Putin şi interlocutorii săi americani au analizat planul de pace iniţial propus de Trump cu obiectivul de se ajunge la „o soluţionare durabilă” a conflictului şi alte patru documente pe care Witkoff le-a predat părţii ruse în timpul întâlnirii.

Negociatorii americani şi ucraineni au revizuit planul iniţial avansat de Trump, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a insistat că susţinătorii europeni ai Ucrainei trebuie să fie implicaţi în acest proces.

Ucraina şi susţinătorii săi europeni au venit cu o contrapropunere în care au ceru ca orice negociere să înceapă de la actuala linie a frontului, limitarea efectivelor armatei ucrainene să fie crescută la 800.000 de soldaţi, desfăşurarea unui contingent de trupe străine în Ucraina, eliminarea angajamentului Ucrainei că nu va adera la NATO, precum şi solicitarea ca Rusia să plătească Ucrainei toate daunele provocate de război, iar activele sale îngheţate în Occident să rămână blocate până la plata integrală a unor asemenea compensaţii.

Nu este clar cum arată planul revizuit, prezentat marţi preşedintelui Putin. Zelenski a decarat  că problema împărţirii teritoriilor disputate între Ucraina şi Rusia este cea mai dificil de rezolvat, alte subiecte divergente fiind garanţiile de securitate pentru Ucraina şi finanţarea reconstrucţiei postbelice, chestiuni pe care doreşte să le discute personal cu Trump.

