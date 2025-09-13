Uniunea Europeană a găsit o metodă „creativă” de a trimite miliarde de euro din activele rusești înghețate către Ucraina

UE caută o soluție „creativă” pentru a sprijini financiar Ucraina și pare că a și găsit-o: Comisia Europeană propune ca miliardele de euro din activele rusești înghețate să fie transformate în obligațiuni garantate de Bruxelles, evitând astfel riscurile legale ale unei confiscări directe.

Înlocuirea activelor confiscate cu obligațiuni emise de UE ar putea permite Bruxellesului să utilizeze activele înghețate ale Rusiei pentru a finanța efortul de război al Kievului, potrivit Politico.eu.

Comisia Europeană ia în considerare o nouă idee privind modul de a trimite miliarde de euro din activele rusești înghețate către Ucraina, prin înlocuirea banilor transferați la Kiev cu titluri de datorie garantate de UE.

Bruxellesul încearcă să rezolve una dintre cele mai dificile probleme de la începutul războiului - faptul că Occidentul poate confisca dobânzile generate de activele rusești, dar nu și sumele de capital uriașe, care ar putea face o diferență semnificativă în capacitatea Ucrainei de a se apăra și de a reconstrui.

Noua propunere, descrisă de un oficial ca fiind „creativă din punct de vedere juridic”, ar putea elibera un flux major de finanțare suplimentară pentru efortul de război al Kievului fără a expropria, din punct de vedere tehnic, activele rusești în sine, ceea ce ar fi riscant din punct de vedere legal.

Potrivit a patru oficiali informați asupra subiectului, reprezentanții Comisiei au prezentat ideea miniștrilor adjuncți de finanțe, cu ușile închise, joi, la Bruxelles. Propunerea a fost primită cu un entuziasm precaut, dar nu s-au luat acorduri sau angajamente. Un oficial a spus că o propunere formală ar putea fi prezentată în curând.

Aproape 200 de miliarde de euro în active rusești au fost înghețate după invazia pe scară largă a Moscovei în Ucraina, din februarie 2022. Majoritatea activelor sunt deținute de Euroclear, o instituție financiară cu sediul la Bruxelles.

Cum Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar estimat la 8 miliarde de euro anul viitor, țările UE discută noi idei pentru a continua finanțarea țării afectate de război, în contextul unor bugete interne tot mai constrânse.

Prin schimbarea numerarului cu obligațiuni UE pe termen scurt, fără dobândă, Comisia consideră că va evita acuzațiile de confiscare a banilor. Ideea nu a fost încă aprobată, iar alte opțiuni de utilizare a activelor rusești sunt de asemenea luate în considerare, au spus oficialii.

Ucraina va rambursa împrumutul UE doar atunci când Moscova va plăti reparațiile de război către Ucraina

În discursul său privind Starea Uniunii de miercuri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Ucraina va rambursa împrumutul doar atunci când Moscova va plăti reparațiile de război către Ucraina.

Cum va funcționa metoda „creativă” propusă de Executivul european

Conform regulilor sale, orice active ajunse la maturitate pe care Euroclear le deține trebuie transferate într-un cont de depozit la Banca Centrală Europeană, care, la rândul său, generează dobândă pentru numerarul deținut.

Suma uriașă pe care o va cheltui Uniunea Europeană pentru reconstrucția Ucrainei. „Este cel mai mare fond de capital-investiţie la nivel mondial”

Uniunea Europeană va mobiliza o sumă uriașă reconstrucţia Ucrainei, înființând, între altele, un fond special menit să mobilizeze şi capitaluri private, a anunţat joi Comisia Europeană.

„Cu 2,3 miliarde de euro în acorduri semnate, vizăm să deblocăm până la 10 miliarde de euro investiţii pentru a reconstrui casele, a redeschide spitalele, a relansa companiile şi a securiza energia”, a declarat președinta Comisiei, Ursula von cer Leyen, citată într-un comunicat, potrivit Agerpres.

UE prevede de asemenea să lanseze „un fond-far european pentru reconstrucţia Ucrainei”, dotat cu 220 de milioane de euro, pentru a atrage investiții private.

„Este cel mai mare fond de capital-investiţie la nivel mondial pentru ajutorarea Kievului”, a subliniat von der Leyen, într-un discurs susţinut la Roma, în cadrul unei conferinţe asupra reconstrucţiei Ucrainei.

Potrivit publicației citare, acest fond, menit să relanseze investiţii în energie sau transporturi, are ambiţia să mobilizeze până anul viitor până la 500 de milioane de euro, potrivit Comisiei Europene.